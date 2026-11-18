Gheorghe Hagi a fost numit oficial ca selecționer al României pe 20 aprilie 2026. Debutul a venit abia la începutul lunii iunie, iar primul meci oficial a fost la finalul lunii septembrie. De atunci, însă, programul „tricolorilor” a fost unul foarte aglomerat, iar „Regele” a ajuns la opt partide în noul mandat de selecționer.
Gică Hagi primește din partea FRF un salariu de 27.000 de euro pe lună. Ceea ce înseamnă că pentru cele 7 luni de mandat a încasat 189.000 de euro din salariu. Asta ar însemna un total de 23.625 de euro pentru fiecare meci pe care „Regele” l-a avut ca selecționer al României în acest mandat. Au fost până acum două victorii, dintre care una oficială, un egal într-un amical și cinci înfrângeri, toate oficiale.
Pentru Gheorghe Hagi va urma o nouă perioadă destul de lungă fără meciuri oficiale. România va juca următoarele partide cu miză în luna martie, când este programat barajul pentru menținerea în Liga B din Nations League. Se știu deja cele 4 posibile adversare ale tricolorilor: Estonia, Belarus, Cipru și Insulele Feroe.
După barajul din Liga Națiunilor, mai urmează o perioadă lungă fără meciuri oficiale pentru „tricolori”. Practic, la un an și jumătate după numirea sa, Gheorghe Hagi își începe misiunea în cel mai important obiectiv pe care îl are în prima jumătate de mandat: calificarea la Euro 2028.
În condițiile în care a terminat pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor și merge la baraje, va face parte dintr-o grupă de 4 în preliminariile Euro 2028. Și va avea primele jocuri oficiale din acea grupă în septembrie 2027. Se vor mai juca meciuri în acele preliminarii și în octombrie și noiembrie 2027. Iar confruntările din play-off, dacă va fi cazul pentru România, sunt în martie 2028.
Salariul lui Gheorghe Hagi la FRF, de 324.000 de euro pe an, este infim în comparație cu banii pe care îi încasează cei mai bine plătiți selecționeri din fotbalul mare. Carlo Ancelotti, la Brazilia, este liderul cu 10 milioane de euro pe an. Jurgen Klopp primește 7 milioane de euro pe sezon din partea federației din Germania. Iar Thomas Tuchel ia 5,8 milioane de euro pe an în Anglia.