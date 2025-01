Câți bani a încasat Gigi Becali după Qarabag – FCSB. Suma totală adunată de campioana României în acest sezon al cupelor europene

Victoria din meciul Qarabag – FCSB 2-3 i-a adus o sumă de bani frumușică Gigi Becali. Patronul campioanei României a înregistrat câștiguri impresionante în actuala ediție a Europa League.

Gigi Becali a câștigat o sumă importantă de bani după victoria din Qarabag – FCSB

în cea de-a doua competiție europeană și ”roș-albaștrii” au și să obțină astfel calificarea direct în faza optimilor.

Pe lângă performanța sportivă, succesului din Azerbaidjan aduce cu sine încă 450.000 de euro în buzunarul lui Gigi Becali. Aceasta este suma pe care UEFA o oferă pentru o victorie în faza grupei din Europa League.

Pentru parcursul fabulos pe care l-au avut până acum în actualul sezon al cupelor europene, ”roș-albaștrii” au încasat de la forul continental nu mai puțin de 8.745.000 de euro, jumătate dintre ei venind pentru calificarea în grupa unică.

Pentru cele 4 victorii (RFS, PAOK, Midtjylland și Qarabag) și două remize (cu Olympiakos și Hoffenheim) obținute în cele 7 partide jucate până acum în grupa de Europa League, FCSB a fost premiată de UEFA cu 2,1 milioane de euro.

Restul banilor au venit din market pool (aproximativ 1,1 milioane de euro), din asigurarea calificării în play-off (730.000 de euro) și din tururile preliminare ale cupelor europene (530.000 de euro). Trebuie precizat că la această sumă se mai adaugă și câștigurile din vânzarea de bilete.

Becali, dezamăgit de prestația formației sale

În ciuda victoriei și a faptului că FCSB continuă bătălia pentru o clasare între primele 8, patronul în partida din Azerbaidjan cu Qarabag.

”Normal (n.r. Șut e eroul meciului). La meciul ăsta eu nu am ce comenta. Ce să comentez? Dumnezeu a făcut. Am avut 3 cornere, 3 goluri. Mingea a stat numai la ei. E adevărat că n-au avut ocazii, noi am stat bine în apărare. Ne-am apărat încontinuu. Nu poți să te lauzi cu meciul ăsta. Te lauzi doar cu rezultatul.

Eu n-am văzut niciodată echipa noastră dominată în așa hal. Poate au făcut oamenii magie, știu eu? Avem jucători, singurul care a rămas a fost Bîrligea, dar e obosit. O să facem în așa fel încât să avem jucătorii de bază în meciul cu Manchester United. Nu e vorba numai de rezultat, joci acasă, s-au vândut toate biletele”, a declarat Becali.