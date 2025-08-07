Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat

Mandatul de senator al lui Ilie Bolojan a început oficial în data de 20 decembrie, iar două zile mai târziu era ales președinte al senatului României. Nu a stat foarte mult în această funcție, pentru că după demisia președintelui Klaus Iohannis în luna februarie a preluat mandatul de președinte interimar al României. Concret, și-a exercitat mandatul de senator circa 80 de zile, în condițiile în care din luna iunie ocupă postul de premier.

Ce indemnizații lunare a încasat senatorul Ilie Bolojan

Deși mandatul noului legislativ a început la data de 20 decembrie, pe site-ul Senatului actualii senatori nu figurează cu sumele primite ca indemnizații pentru zilele rămase din anul 2024. Pentru luna ianuarie însă a acestui an, lună în care Ilie Bolojan a fost președintele senatului României, acesta a beneficiat de o indemnizație de 13.993 lei. A fost cea mai mare indemnizație primită de către un senator în acea lună.

La mijlocul lunii februarie, după demisia lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan, în calitate de președinte al senatului, avea să preia funcția de președinte interimar al României. . În acea lună, actualul premier a primit o indemnizație de 4.898 lei.

În lunile martie și aprilie, acesta nu a încasat niciun leu de la senat, fiind perioada în care se afla încă la Cotroceni. Interimatul său avea să se încheie oficial la data de 26 mai. În luna mai, Bolojan a beneficiat de o indemnizație de 3.331 lei. Astfel, suma totală încasată în această perioadă a fost de 22.222 lei.

Nu există încă datele pe luna iunie, de senator în condițiile în care în data de 23 iunie a depus jurământul în calitate de premier al României.

Câte zile a fost senator Bolojan

De la validarea mandatului de senator, în data de 21 decembrie, și până în data de marți, 5 august, s0au scurs 227 de zile. Din acest total, Ilie Bolojan a fost președinte interimar 104 zile, iar premier timp de 44 de zile. Astfel că, efectiv, senator a fost timp de doar 79 (sau 80 dacă luăm data de 20 decembrie ca început de mandat) de zile.

În scurta perioadă în care și-a îndeplinit strict mandatul de senator, Ilie Bolojan a făcut parte din grupurile de prietenie cu Norvegia și Ucraina, dar și din grupul Pro-America. În ceea ce privește comisiile parlamentare, acesta a făcut parte, până la 23 februarie, din Comisia pentru Sănătate.

Totuși, în perioada cât a fost președintele senatului, acesta a declanșat o reformă a instituției, reducând numărul posturilor cu aproape 150, anunțând o economie de peste 3,5 milioane euro la bugetul instituției. În fapt, la doar o lună de zile de la validarea mandatului, Ilie Bolojan era fluierat pe holurile Senatului de către angajații instituției, nemulțumiți de reforma propusă de fostul prefect de Bihor.

Salariu mai mare ca președinte sau premier

Trebuie precizat că, pentru cele 104 zile cât a îndeplinit mandatul de președinte interimar, Ilie Bolojan a încasat o indemnizație aproape dublă. Mai exact, salariul președintelui României este de puțin peste 26.000 lei (calculat ca 12 salarii minime brute pe economie).

În ceea ce privește indemnizația primului ministru, suma este doar puțin mai mare decât indemnizația președintelui senatului. Mai exact, ca premier, Ilie Bolojan primește o indemnizație lunară netă de peste 15.000 lei, cu aproximativ 1.500 lei mai mult decât salariul încasat în luna ianuarie ca senator.