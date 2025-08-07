News

Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat

Ce indemnizații a încasat premierul Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al României. Fostul președinte al senatului a fost președinte interimar, iar acum este premierul țării
Laurentiu Sirbu
07.08.2025 | 05:47
Cati bani a incasat Ilie Bolojan de la Senatul Romaniei A primit indemnizatia completa doar intro singura luna de mandat
SPECIAL FANATIK
Actualul premier a fost mai mult președinte decât senator în primele șase luni. Sursa foto: Hepta

Mandatul de senator al lui Ilie Bolojan a început oficial în data de 20 decembrie, iar două zile mai târziu era ales președinte al senatului României. Nu a stat foarte mult în această funcție, pentru că după demisia președintelui Klaus Iohannis în luna februarie a preluat mandatul de președinte interimar al României. Concret, și-a exercitat mandatul de senator circa 80 de zile, în condițiile în care din luna iunie ocupă postul de premier.

ADVERTISEMENT

Ce indemnizații lunare a încasat senatorul Ilie Bolojan

Deși mandatul noului legislativ a început la data de 20 decembrie, pe site-ul Senatului actualii senatori nu figurează cu sumele primite ca indemnizații pentru zilele rămase din anul 2024. Pentru luna ianuarie însă a acestui an, lună în care Ilie Bolojan a fost președintele senatului României, acesta a beneficiat de o indemnizație de 13.993 lei. A fost cea mai mare indemnizație primită de către un senator în acea lună.

La mijlocul lunii februarie, după demisia lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan, în calitate de președinte al senatului, avea să preia funcția de președinte interimar al României. Mai exact, a preluat interimatul la data de 12 februarie. În acea lună, actualul premier a primit o indemnizație de 4.898 lei.

ADVERTISEMENT

În lunile martie și aprilie, acesta nu a încasat niciun leu de la senat, fiind perioada în care se afla încă la Cotroceni. Interimatul său avea să se încheie oficial la data de 26 mai. În luna mai, Bolojan a beneficiat de o indemnizație de 3.331 lei. Astfel, suma totală încasată în această perioadă a fost de 22.222 lei.

Nu există încă datele pe luna iunie, dar nici în această lună Bolojan nu a încasat indemnizația întreagă de senator în condițiile în care în data de 23 iunie a depus jurământul în calitate de premier al României.

ADVERTISEMENT
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către...
Digi24.ro
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”

Câte zile a fost senator Bolojan

De la validarea mandatului de senator, în data de 21 decembrie, și până în data de marți, 5 august, s0au scurs 227 de zile. Din acest total, Ilie Bolojan a fost președinte interimar 104 zile, iar premier timp de 44 de zile. Astfel că, efectiv, senator a fost timp de doar 79 (sau 80 dacă luăm data de 20 decembrie ca început de mandat) de zile.

ADVERTISEMENT
Camerele au surprins totul: și-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn...
Digisport.ro
Camerele au surprins totul: și-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn în câteva zeci de secunde. Decizia Poliției

În scurta perioadă în care și-a îndeplinit strict mandatul de senator, Ilie Bolojan a făcut parte din grupurile de prietenie cu Norvegia și Ucraina, dar și din grupul Pro-America. În ceea ce privește comisiile parlamentare, acesta a făcut parte, până la 23 februarie, din Comisia pentru Sănătate.

ADVERTISEMENT

Totuși, în perioada cât a fost președintele senatului, acesta a declanșat o reformă a instituției, reducând numărul posturilor cu aproape 150, anunțând o economie de peste 3,5 milioane euro la bugetul instituției. În fapt, la doar o lună de zile de la validarea mandatului, Ilie Bolojan era fluierat pe holurile Senatului de către angajații instituției, nemulțumiți de reforma propusă de fostul prefect de Bihor.

Salariu mai mare ca președinte sau premier

Trebuie precizat că, pentru cele 104 zile cât a îndeplinit mandatul de președinte interimar, Ilie Bolojan a încasat o indemnizație aproape dublă. Mai exact, salariul președintelui României este de puțin peste 26.000 lei (calculat ca 12 salarii minime brute pe economie).

În ceea ce privește indemnizația primului ministru, suma este doar puțin mai mare decât indemnizația președintelui senatului. Mai exact, ca premier, Ilie Bolojan primește o indemnizație lunară netă de peste 15.000 lei, cu aproximativ 1.500 lei mai mult decât salariul încasat în luna ianuarie ca senator.

Întâlnire Donald Trump – Vladimir Putin, posibilă săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski, implicat în...
Fanatik
Întâlnire Donald Trump – Vladimir Putin, posibilă săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski, implicat în eveniment
Video. După inundațiile devastatoare, Broșteni a fost lovit de un alt fenomen extrem:...
Fanatik
Video. După inundațiile devastatoare, Broșteni a fost lovit de un alt fenomen extrem: ”Doamne ferește de așa nenorocire!”
A fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale. O...
Fanatik
A fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale. O femeie de 27 de ani a rămas fără piele pe corp. Este des folosită și în România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Laurentiu Sirbu
Laurentiu Sirbu
Și-a început cariera în mediul ONG, la Agenția de Monitorizare a Presei, apoi a debutat ca jurnalist la Adevărul.ro, lucrând apoi și la Ziare.com. Scrie pe teme de social, justiție și sănătate.
Parteneri
Cristi Borcea i-a oferit 100.000 de euro lui Cornel Dinu pe ceasul de...
iamsport.ro
Cristi Borcea i-a oferit 100.000 de euro lui Cornel Dinu pe ceasul de la Ion Iliescu! Mister a răspuns pe loc
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!