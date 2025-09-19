Sport

Câți bani a încasat Liviu Ciobotariu pentru fiecare punct câștigat la Petrolul! Condițiile rezilierii dintre antrenor și clubul ploieștean

Fostul internațional a primit 9.000 de euro pentru fiecare punct pe care echipa ploieșteană l-a câștigat sub conducerea lui
Catalin Oprea
19.09.2025 | 08:30
Cati bani a incasat Liviu Ciobotariu pentru fiecare punct castigat la Petrolul Conditiile rezilierii dintre antrenor si clubul ploiestean
EXCLUSIV FANATIK
Liviu Ciobotariu a incasat 9.000 de euro pentru fiecare punct castigat la Petrolul FOTO colaj fanatik

Liviu Ciobotariu a încheiat conturile cu Petrolul, lăsând echipa cu șase puncte după nouă etape. Eșecul drastic, scor 0-3, contra lui Dinamo a pus capăt aventurii fostului internațional la Ploiești.

9.000 de euro pentru fiecare punct

Ciobi și Petrolul s-au despărțit în condiții amiabile, la cererea antrenorului, care a apreciat că nu mai poate gestiona situația. El a plecat de la Petrolul cu salariul plătit la zi, inclusiv pe luna septembrie.

În total, Ciobotariu a încasat 45.000 de euro pentru cele patru luni petrecute la Petrolul, din prime și salarii. În condițiile în care a obținut șase puncte, antrenorul de 53 de ani a luat 9.000 de euro de punct.

Bilanțul său la Petrolul este cel mai slab din cariera de aproape 20 de ani a fostului internațional. În nouă meciuri, el a avut o singură victorie (3-0 cu Metaloglobus) și trei egaluri (0-0 cu Oțelul, 1-1 cu U Cluj și 1-1 cu Hermannstadt).

Cifre înfiorătoare pentru Petrolul

În mandatul lui, Petrolul este echipa, din Superligă, cu cele mai puține goluri, cele mai puține șuturi pe poartă  și cele mai puține cornere. Ploieștenii ocupă locul 14, care duce la barajul de promovare/menținere.

La nicio echipă nu a avut rezultate atât de slabe la Petrolul. Unica lui victorie pentru găzari, 3-0 cu Metaloglobus, a fost succesul cu numărul 100 în Superligă pentru fostul internațional. Ceea ce îl aduce la o medie de 9 victorii per mandat în prima ligă.

Ciobotariu și-a început cariera de tehnician în 2006, la Dunărea Galați, unde a stat un an. Ulterior, a trecut pe la Otopeni (2007-2008), Internațional Curtea de Argeș (2008), Otopeni (2008-2009), Pandurii Tg. Jiu (2009- 2010), FC Brăila (2010), Dinamo II (2010-2011), Dinamo (2011-2012), Poli Iași (2012-2013), FC Vaslui (2013-2014), ASA Tg. Mureș (2015), Al Faisaly (2015-2016), Al Tai (2018), FC Botoșani (2018-2019), naționala Libanului (2019 – 2020), Hermannstadt (2021), FC Voluntari (2021-2023), Sepsi (2023), FC Botoșani (2024).

Aducerea lui Florin Pîrvu a eșuat

În locul său, Petrolul a încercat să-l aducă pe Florin Pîrvu, aflat pe banca celor de la FC Voluntari. Mutarea dorită de conducerea ploieștenilor nu s-a putut concretiza, din motivul prezentat în exclusivitate de FANATIK.

Petrolul va fi condusă la meciul cu Unirea Slobozia, programat duminică, de la ora 16.00, de antrenorii de la echipa secundă a clubului. Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi vor sta pe bancă la partida din etapa a zecea a Superligii.

 

