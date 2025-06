Câți bani a încasat muzeul din Sibiu pentru petrecerea lui Andrew Tate. Chermeza cu dansatoare și trabucuri scumpe a afectat sectorul cultural

Câți bani a încasat muzeul din Sibiu pentru petrecerea lui Andrew Tate este întrebarea care circulă în ultimele zile, după imaginile în care milionarul apare înconjurat de dansatoare și fumează trabuc în curtea instituției culturale.

Condițiile de organizare a chermezei din curtea muzeului

După ce , Andrew Tate a fost surprins la Sibiu, însă nu oriunde. Milionarul a organizat o petrecere în curtea Muzeului Național Brukenthal.

ADVERTISEMENT

Imaginile cu acesta petrecând alături de femei îmbrăcate sumar și fumând din trabuc au devenit virale, astfel că s-au cerut explicații reprezentanților instituției culturale. Potrivit conducerii muzeului, petrecerea lui Andrew Tate a fost contractată în ultima zi de mandat a fostului manager interimar.

„E vorba despre un contract încheiat în ultima zi a mandatului lui Alexandru Chituță, fără clauză de reziliere unilaterală. Am reușit sa facem un act adițional, prin care am pus niște condiții, precum accesul exclusiv în curtea unu, fără acces în curtea a doua și scările de acces la etaj. Am interzis fumatul și am impus alte câteva măsuri pentru asigurarea securității muzeului și a curățeniei, în condițiile în care a doua zi la ora 9:00 muzeul trebuie să fie deschis pentru vizitare.

ADVERTISEMENT

Ca să asigurăm promovarea muzeului i-am obligat să tipărească și să distribuie materiale de informare și conștientizare atât participanților la eveniment, cât și publicului vizitator, materiale referitoare la istoricul și relevanța clădirii pentru orașul Sibiu și Transilvania, în general. Evenimentele care vor urma vor fi în concordanță cu scopul și misiunea muzeului”, a explicat Raluca Teodorescu, actualul managerul interimar al muzeului.

Câți bani a încasat muzeul din Sibiu pentru petrecerea fraților Tate

Potrivit informațiilor făcute publice de instituție, contractul pentru petrecerea lui Andrew Tate, , a fost încheiat la data de 5 iunie de către Alexandru Chituță și firma de evenimente Spontan Events contra sumei de 7.000 de lei.

ADVERTISEMENT

„Concertul organizat în 7 iunie de Spontan Events a fost ultimul de acest fel în mandatul meu. Și pentru că s-a tot făcut referire la bani, pentru a nu exista confuzia că acest eveniment a fost organizat datorită veniturilor extraordinare aduse muzeului:valoarea acestui contract inițial, de 7.000 lei (din care jumătate merg la stat, conform legii), este una modestă și nu reflectă nici măcar pe departe în mod corespunzător riscurile asumate de instituție, în special în ceea ce privește protecția patrimoniului muzeal.

ADVERTISEMENT

Aceste riscuri sunt agravate de faptul că muzeul nu deține control asupra procesului de selecție sau filtrare a participanților la eveniment, ceea ce poate conduce la situații ce pun în pericol integritatea bunurilor culturale aflate în custodia noastră. Concluzionând, riscurile pe care astfel de evenimente le aduc asupra patrimoniului sunt mult prea mari, iar responsabilitatea noastră principală rămâne protejarea lui. Promovarea este importantă, dar nu poate veni cu prețul degradării valorilor noastre istorice”, a mai transmis Raluca Teodorescu.

Fostul manager militează pentru continuarea evenimentelor de acest gen

Fostul manager, care a aprobat petrecerea, a făcut un comentariu legat de situație pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, astfel de evenimente aveau loc constant în țări precum Italia, însă în România nu se face nimic pentru promovarea muzeelor.

„Acum mai bine de 10 ani în Italia, la Roma, asemenea concerte au fost organizate în toate muzeele. Astăzi acestea se întâmplă în marile muzee din întreaga lume. La noi organizarea unor asemenea evenimente e cu «cântec». De ce? Pentru că cei care se împotrivesc nu fac nimic pentru promovarea instituției, pentru imagine și marketing, pentru fondurile proprii. Nu călătoresc și nu cunosc realitățile. Vrem o țară ca afară dar câteodată noi ne credem mai deștepți”, a scris Alexandru Chituță.

El și-a continuat ideea, spunând că, deși actuala conducere a muzeului a încercat rezilierea contractului pentru petrecere, s-a înțeles că fondurile atrase de acest eveniment sunt mult mai importante.

„S-a înțeles faptul ca acest eveniment aduce lume, voie bună, imagine dar și chestiuni care sclipesc în ochii unora: bani. O asemenea seară aduce fonduri cât mai bine de două săptămâni de vizitatori sau chiar și o lună și mai bine (Ianuarie și februarie) la Muzeul de Istorie Casa Altemberger! Pe lângă fonduri câștigăm și prieteni.

Aș dori să văd câte instituții se mai pot lauda în România că fac venituri proprii de aproape două ori și ceva peste cele impuse de ordonatorul de credit și după asemenea rezultate se afirma de administrare defectuoasă. Și nu e bine?! Unii cred că doresc blocarea și sabotarea instituției, dar Muzeul Național Brukenthal trebuie să fie o instituție în pas cu vremea!”, a mai spus Chituță, menționând și că, în anul 2023, a realizat venituri proprii de peste 3,2 milioane de lei, comparativ cu 1,3 milioane, sumă impusă de Ministerul Culturii.