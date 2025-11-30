Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori.

Pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iaşi a avut loc sâmbătă meciul demonstrativ „Football World – Ronaldinho and Friends”, în care echipa superstarului brazilian s-a impus cu 7-4 împotriva unei selecţionate a României.
Fostul mare fotbalist brazilian a încasat nu mai puţin de 150.000 de euro de la organizatori pentru a participa la eveniment. Din păcate, prezenţa în tribune a fost sub aşteptări şi, cel mai probabil, evenimentul a fost unul neprofitabil din punct de vedere financiar.
Organizatorii au sperat să fie 7000 de oameni în tribune, dar au fost maximum 3000, conform Gsp. Vremea a fost potrivnică, la ora meciului fiind ceaţă, 8 grade Celsius şi o ploaie măruntă.
Mai mult, au existat nemulţumiri vis-a-vis de preţul ridicat al biletelor, cel mai ieftin fiind de 50 de euro. Au fost mari probleme de organizare, în condiţiile în care mai multe nume mari nu au confirmat prezenţa.
Faţă de „afişul” iniţial, nu au mai venit la Iaşi jucători precum: Kluivert, Seedorf, Makelele, Quaresma, Veron sau Materazzi. Nici în ceea ce priveşte echipa României nu au venit toţi „tricolorii” anunţaţi.
Au lipsit Belodedici, Ciobotariu, Dan Alexa, Lucian Sănmărtean, Andrei Cristea şi chiar Adrian Cristea, originar din Iaşi. Astfel, au apărut nume precum Valentin Popescu, Marius Niță sau Marius Mihalache, secundul lui Tibi Selymes.
Ronaldinho & Friends: Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto, Eric şi Ronaldinho
Romanian Legends: Stanca,Stăncioiu, Paraschiv, M. Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niţă şi Mihalache