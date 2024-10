Câţi bani a încasat Simona Halep pentru prezenţa la Hong Kong! Sumă infimă câştigată de fostul lider mondial WTA

Simona Halep a fost beneficiara unui wild card la turneul WTA de la Hong Kong. Fostul lider mondial a cedat în împotriva chinezoaicei Yue Yuan, cap de serie numărul 6 în turneu.

Câţi bani a încasat Simona Halep pentru prezenţa la Hong Kong!

Pentru participarea la WTA Hong Kong, Simona Halep a încasat o sumă infimă. Sportiva noastră a câştigat 2.890 de dolari pentru prezenţa în turul inaugural, o sumă infimă în raport cu premiile pe care le lua în turneele de anvergură la care participa în trecut. De asemenea, Halep a luat şi 1 punct WTA.

În primul set, diferenţa a fost făcută de un singur break. Yue Yuan a făcut break-ul în game-ul patru şi a fost de ajuns pentru a câştiga primul set, scor 6-3. Apoi, în partea secundă, Halep a început în forţă.

Românca s-a desprins la 3-0, dar n-a mai putut susţine acest ritm. Yue Yuan a revenit şi a câştigat toate game-urile, reuşind să închidă meciul cu 6-3, 6-3, după o oră şi 23 de minute de joc.

Yue Yuan, emoţionată de meciul cu Halep: “Mi-am făcut poze cu ea când am fost mică”

că a avut emoţii să joace împotriva Simonei Halep. Când era junioară, Yue Yuan a declarat că şi-a făcut poze cu fostul lider mondial WTA:

“Simona Halep este o jucătoare grozavă. Mi-am făcut poze cu ea când am fost mică. Am avut emoţii când am intrat pe teren, dar am fost motivată şi voiam să câştig confruntarea”, a spus Yue Yuan la finalul meciului

Pentru Simona Halep, prezenţa la Hong Kong a fost abia în la doilea turneu WTA al anului, după cel de la Miami, în care şi-a făcut revenirea în activitate. La începutul lunii octombrie, Halep a evoluat într-un turneu de categorie 125 în aceeaşi locaţie.

După decizia favorabilă de la TAS, care i-a redus suspendarea şi i-a permis să revină în circuit, Simona Halep a fost în turneul de la Miami, acolo unde a fost învinsă de Paula Badosa. A urmat apoi un turneu Challenger de la Paris, unde a abandonat în turul doi din cauza problemelor medicale, cu McCartney Kessler.

În turneul challenger de la Hong Kong a câştigat în primul tur cu Arina Rodionova, dar a pierdut apoi în turul secund împotriva Annei Blinkova. Împotriva lui Yue Yuan, Simona Halep a jucat al cincilea meci al sezonului.