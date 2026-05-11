Câți bani a încasat Universitatea Craiova după cel mai rapid sold-out din istorie! Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru

Entuziasmul pentru lupta la titlu din SuperLigă a pus stăpânire pe Craiova, iar atmosfera din Bănie devine tot mai încinsă înaintea confruntării cu Universitatea Cluj. Universitatea Craiova – U Cluj are loc în etapa a 9-a din play-off, iar biletele au fost puse în vânzare luni, 11 mai, cu doar 6 zile înainte de meci.

Câți bani a încasat Universitatea Craiova după cel mai rapid sold-out din istorie

Meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj a stârnit un interes uriaș din partea suporterilor. Dacă partida tur s-a încheiat cu 4-0 în favoarea ardelenilor, elevii lui Filipe Coelho vor să își ia revanșa, astfel că atmosfera de pe „Ion Oblemenco” se anunță a fi una infernală, în contextul în care oltenii pot cuceri titlul după o pauză de 35 de ani.

, mai exact în doar șase ore, . Capacitatea arenei este de 30.983 de locuri, iar 5% dintre tichete le revin, conform regulamentului, fanilor echipei oaspete. Interesant este faptul că vânzarea biletelor a stabilit un moment de referință pentru Universitatea Craiova, acesta fiind cel mai rapid sold-out din istoria clubului.

Cum cele aproape 31.000 de bilete au fost vândute, încasările au fost pe măsură. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului, a bifat o lovitură importantă financiară: aproximativ 200.000 de euro. Suma nu este deloc de neglijat, asistența de pe „Ion Oblemenco” impresionând în acest sezon. Prețurile tichetelor pentru duelul cu U Cluj au arătat astfel:

Peluza Nord – 35 lei

Peluza Sud – 60 lei

Tribuna II – 70 lei

Tribuna I, sector 1 – 120 lei

Tribuna I, restul sectoarelor – 100 lei

Tribuna VIP – 200 lei

Parcare stadion – 60 lei

Cum devine Universitatea Craiova campioana României

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se duelează pe „Ion Oblemenco” într-o partidă care poate stabili campioana încă din penultima etapă. Oltenii au în prezent un avantaj de două puncte, iar un succes al formației pregătite de Filipe Coelho ar pune capăt oricărui scenariu în lupta pentru titlu. Cu o victorie în confruntarea directă, echipa din Bănie ar deveni matematic campioană înaintea ultimei runde.

Dacă meciul se va termina la egalitate, Universitatea Craiova va depinde doar de propriul rezultat în ultima etapă, un succes contra Rapidului fiind suficient pentru câștigarea titlului, indiferent de rezultatul duelului dintre U Cluj și Dinamo. În schimb, dacă oltenii se vor încurca în Giulești, printr-un egal sau o înfrângere, atunci Universitatea Cluj va trebui să piardă puncte cu Dinamo pentru ca formația lui Coelho să termine pe primul loc.

Universitatea Craiova poate cuceri trofeul chiar și în cazul unui eșec în meciul direct, însă doar dacă va învinge Rapid în ultima rundă, iar Universitatea Cluj nu va reuși să câștige împotriva lui Dinamo. În eventualitatea în care cele două echipe termină sezonul la egalitate de puncte, avantajul îi aparține formației din Bănie, care a intrat în play-off de pe prima poziție a clasamentului.

Cum câștigă Universitatea Cluj titlul

Deși este unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului românesc, Universitatea Cluj nu a reușit niciodată să cucerească titlul de campioană, însă sezonul actual le oferă ardelenilor o șansă uriașă de a scrie istorie. „Șepcile roșii” depind doar de propriile rezultate, iar două victorii în ultimele două etape le-ar aduce atât trofeul SuperLigii, cât și calificarea în preliminariile UEFA Champions League.

Un succes în duelul direct cu Universitatea Craiova ar propulsa formația clujeană la două puncte în fața oltenilor, astfel că orice pas greșit al echipei lui Filipe Coelho în ultima rundă ar transforma-o pe U Cluj în noua campioană. Totuși, dacă Universitatea Craiova va învinge Rapidul, ardelenii vor fi obligați să câștige și ei împotriva lui Dinamo, deoarece o remiză i-ar aduce la egalitate de puncte cu rivala din Bănie.

Clasamentul înainte de Universitatea Craiova – U Cluj

Cu două etape rămase de disputat în play-off, clasamentul este extrem de strâns. Liderul în exercițiu este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte, iar pe locul secund se află U Cluj, cu 45 de puncte. În cazul în care echipele termină la egalitate de puncte, oltenii vor avea câștig de cauză, în contextul în care au intrat pe primul loc în noul format după terminarea sezonului regulat.