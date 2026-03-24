Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Câţi bani a investit Chindia Târgoviște în licenţa pentru Barcelona Academy: „Vrem să fim o Barca românească!”

Florin Gardoș (37 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai de succes academii din România, Barcelona Academy. Patronul Chindiei Târgoviște, Marius Pavel, este cel care i-a adus pe catalani în România
Cristian Măciucă
24.03.2026 | 09:00
Cati bani a investit Chindia Targoviste in licenta pentru Barcelona Academy Vrem sa fim o Barca romaneasca
EXCLUSIV FANATIK
Câţi bani a investit Marius Pavel în licenţa pentru Barcelona Academy: „Vrem să fim o Barca românească!”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Florin Gardoș (37 de ani) a vorbit despre cel mai tare parteneriat din fotbalul românesc. Managerul general al Chindiei Târgoviște a făcut dezvăluiri tari despre colaborarea cu academia Barcelonei și suma colosală de bani pe care o plătește patronul Marius Pavel pentru unul dintre cele mai de succes proiecte din România.

Barcelona și-a amânat vizita în România

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Barcelona va face o vizită în România la Barca Academy și la Chindia Târgoviște. Catalanii trebuiau să sosească la noi în țară în perioada 23-25 martie, dar și-au amânat vizita. Oficialul dâmbovițenilor, Florin Gardoș, a povestit ce s-a întâmplat. (n.r. – Când vine Barcelona la voi?) Trebuia să vină săptămâna aceasta. Era programată o vizită marți și miercuri. Prima dată la Barca Academy și apoi la Chindia. Patronul fiind același, Marius Pavel. Dar și-au amânat vizita. Trebuiau să vină Sergi Barjuan, care e director tehnic, Bernat Villa…

ADVERTISEMENT

Marius Pavel are Barca Academy pentru care primește o licență anuală. (n.r. – Cât plătește?) Nu știu exact suma, dar e vorba de sute de mii de euro pe an. Are licența și se poate folosi de numele ăsta, dar partea interesantă e că ei au trimis niște oameni din Barcelona să vină aici. Ei locuiesc aici. Directorul tehnic al academiei e aici și el se ocupă de toată metodologia. Practic, toți copiii care se antrenează la Barca Academy fac același timp de antrenamente ca și cei ai Barcelonei. 

(n.r. – Așa mult e licența? Câteva sute de mii de euro? Poate să însemne jumătate de milion de euro pe an) Da. Foarte mulți bani. Pentru copii. Asta m-a atras și pe mine în proiectul de la Chindia. Marius Pavel are viziunea asta și a zis ‘Mă, dacă modelul ăsta funcționează la Barcelona, hai să încercăm să îl implementăm și la noi. Trebuie să iasă. Nu o fi doar nativ. Trebuie să fie și chestie de pregătire’. Și la Chindia avem director tehnic un argentinian, care a lucrat în academia Barcelonei. Ca să fie și la academia Chindiei tot același mod de lucru”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Chindia Târgoviște, fotbaliști de la FC Barcelona

Gardoș a vorbit și despre proiectul de la Chindia Târgoviște, echipă aflată în lupta pentru promovarea în SuperLiga. Echipa lui Ilie Poenaru s-a calificat in extremis în play-off-ul din Liga 2 și atacă cu optimism revenirea în primul eșalon. Dâmbovițenii au debutat în play-off pe terenul lui FC Voluntari (1-5).

ADVERTISEMENT

(n.r. – Dacă promovați, veți fi mica Barca din SuperLiga) Sperăm. Asta ne dorim. Felul în care arată prima echipă să fie după modelul academiei. Și Chindia are un parteneriat cu Barcelona. Cine a fost pe stadion la Târgoviște, sunt niște afișe cu Chindia și Barcelona. E un parteneriat și între echipele mari. Și pe baza acestui parteneriat, noi, în prima ligă, vom avea prioritate să aducem jucători împrumut de la Barca B”, a adăugat managerul general al Chindiei  Târgoviște.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fotbalistul de 4.500.000 € de la FCSB, distrus de Gigi Becali: 'Trebuie să...
iamsport.ro
Fotbalistul de 4.500.000 € de la FCSB, distrus de Gigi Becali: 'Trebuie să își caute echipă, să plece!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!