Câți bani a investit Maria Simion pentru a-și salva sufletul după ce a renunțat la afaceri: ”A fost complicat”

Maria Simion, cunoscută pentru creațiile vestimentare realizate ani la rândul pentru vedetele de la noi, a fost pusă la grele încercări, dar nu a renunțat niciodată. Un divorț, o fiică de crescut, decesul fratelui și stările de anxietate au fost la un pas să o doboare, dar a reușit să se repună pe linia de plutire.

Ce a făcut Maria Simion pentru a-și salva sufletul

Atunci când, din cauza pandemiei, a simțit că-i fuge pământul de sub picioare. Stările de panică aproape că o acaparau, motiv pentru care, frumoasa blondină a simțit nevoia să se refugieze în natură. Așa că, cunoscătoare în ale grădinăritului, vedeta a început să-și creeze propria oază de relaxare în curte.

Maria Simion, în grădina de 10.000 de euro. Sursa foto: arhivă personală

”În grădina noastră japoneză nu avem plante care fac flori. Sunt doar plante verzi, care, ideal ar fi să stea tot anul așa. Nu este neapărat mai scump de amenajat, dar este mai greu de realizat. Asta pentru că, la un moment dat, ele trebuie să se îmbine una în alta, să se facă ca o perdea de diferite nuanțe de verde, roșu, galben sau auriu”, a explicat plină de entuziasm Maria Simion pentru FANATIK.

Cât a investit Maria Simion în lucrarea ei ”de suflet”

Mutată în casă nouă, designerul și partenerul ei de viață, Alexandru, a investit 10.000 de euro într-o grădină. Nu orice fel de grădină, ci una japoneză. Pentru FANATIK, Maria Simion a oferit declarații inedite despre locul care a schimbat-o și a ridicat-o la un alt nivel energetic.

”În funcție de buget, poți lua plantele crescute la dimensiuni de trei sau 10 metri. Dar, care mai este bucuria ta?! Nu îi mai vezi crescând dacă deja sunt imenși.

Noi avem salix, bambus, ienupăr, zanzibar jam, o plantă care rămână verde tot anul. Mai avem și diferite soiuri de conifere. Grădina nu este mare, tocmai în ideea asta am și amenajat-o așa.

A durat mult pentru că nu era nimic făcut. Avea pământ și atât, și nici ăla întins. A trebuit să punem dec, să turnăm șapă. A fost complicat. Am îmbrăcat gardul, am tras lumină. Leduri. A durat cam 6 luni totul”, a dezvăluit blondina.

Maria Simion: ”Chiar îmi place și stau cu orele în grădină”

Luptătoare din fire și dornică în fiecare zi de a evolua în orice direcție, . Cu ani în urmă, când părinții ei au achiziționat un imobil pe lacul Snagov, ea a locuit acolo și a descoperit că plantele o încarcă energetic și o relaxează.

”Eu asta cu grădinăritul am avut-o dintotdeauna. De când au luat ai mei terenul de la Snagov. Eu am stat o perioadă acolo, cam un an. Din lipsă de altceva m-a apucat să grădinăresc, să mă interesez de fiecare chestie în parte și mi-a plăcut.

Ce s-a întâmplat aici, la mine acasă, a fost doar o completare a ceea ce știam. Chiar îmi place și stau cu orele în grădină. Sap, plantez, tai și ce mai este nevoie. Mă ajută și pe mine, mă încarcă energetic și mă relaxează”, a povestit vedeta.

Din ce face Maria Simion bani după ce și-a închis afacerea cu haine

Nevoită din cauza pandemiei să renunțe la pasiunea pentru haine, Maria Simion, mama unei adolescente, a fost nevoită să facă bani pentru a putea trăi decent. Din acest motiv, afacerea cu imobiliare a fost din nou colacul de salvare.

Și cum, nu doar oamenii necesită bani, și oaza ei de relaxare a avut nevoie de o investiție de 10.000 de euro pentru a fi așa cum visa.

”În amenajare am investit, cu tot cu terasă, cu mobilier și copertine, undeva la vreo 10.000 de euro.

Banii vin din imobiliare, job-ul pe care îl am dintotdeauna. Doar că lumea știa că fac haine. Însă, acesta este dintotdeauna business-ul familiei. Și din asta trăim”, a mai spus Maria pentru FANATIK.

”Nu se aplică vorba cu soacră, poamă acră”

Mutată în casă nouă, și nu oriunde, ci între soacră și cumnat, Maria Simion a fost întrebată de reporterul de la FANATIK dacă i se aplică zicala: ”Soacră, soacră, poamă acră”. Vedeta afirmă că nu, ba din contră, mama partenerului ei de viață este chiar mișto.

”Și dacă îmi proiectam o soacră nu mi-ar fi ieșit așa de bună. Este genială. Eu mi-am dorit să ne luăm casa lângă ea. Facem super multe împreună. Petrecem timp și în vacanțe cu toții. Este foarte cool și foarte modernă. Deschisă și de viață. La ea nu se aplică vorba cu soacră, poamă acră”, a mai precizat fashion designer-ul.