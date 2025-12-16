Sport

Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”

Valeriu Iftime a dezvăluit la SUPER GALA FANATIK 2025 care este suma pe care a investit-o la FC Botoșani, grupare aflată momentan pe locul 3 în Superliga.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
16.12.2025 | 16:16
Cati bani a investit Valeriu Iftime la FC Botosani Suma este uriasa La momentul de fata asta e socoteala
EXCLUSIV FANATIK
Valeriu Iftime a dezvăluit ce sumă a investit la FC Botoșani. FOTO: Fanatik
FC Botoșani traversează cel mai bun sezon de la promovarea în Superliga, aflându-se momentan pe locul 3 în clasament, la doar un singur punct de liderul Rapid. Prezent la SUPER GALA FANATIK 2025, Valeriu Iftime a vorbit despre suma pe care a investit-o la gruparea pe care o conduce de două decenii.

Câți bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoșani

Valeriu Iftime a dezvăluit că a investit 30.000.000 de euro la FC Botoșani. (n.r. cât de complicat e să fii investitor în fotbalul românesc?) Dacă spui material, câți bani pierzi, e foarte complicat. Dacă spui câte emoții frumoase trăiești, e complicat. Dar în viață tot răul are și partea bună.

Nu contează câți bani dai, contează cum trăiești, cum îți vin emoțiile. Dacă îți mai și iese la un moment dat, să fii o echipă care se bate acolo, la șefia clasamentului, după 20 de etape, chiar e un sentiment absolut fantastic, le-aș dori multora să încerce să ajungă acolo.

Bine, se cheltuie 30 de milioane de euro ca să ajungă acolo. (n.r. 30 de milioane de euro e cheltuiala?) Aproximativ, dar nu e sigur că dacă dai 30 de milioane ajungi acolo. Și nici că vor rămâne 30 de milioane, s-ar putea să fie mai mult, dar în momentul de față asta e socoteala”, a declarat omul de afaceri la SUPER GALA FANATIK, unde a fost desemnat „Investitorul anului”.

FC Botoșani, lider la finalul anului?

FC Botoșani a fost depășită de Dinamo după runda cu numărul 20. Gruparea antrenată de Leo Grozavu a obținut doar o remiză pe terenul lui FC Argeș, 0-0, în timp ce „câinii” au spulberat-o pe Metaloglobus, 4-0. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte și au același golaveraj, +16, însă Dinamo ocupă locul 2 datorită golurilor marcate (32 față de 30).

Totuși, FC Botoșani ar putea să încheie anul pe prima poziție a clasamentului. Formația patronată de Valeriu Iftime va evolua în ultima etapă din 2025 pe teren propriu contra lui CFR Cluj, iar în cazul unui succes ar putea să revină în fotoliul de lider, în cazul în care Rapid și Dinamo nu s-ar impune. Giuleștenii vor disputa derby-ul cu FCSB pe Arena Națională, iar trupa lui Zeljko Kopic se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA.

