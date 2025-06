Câți bani a luat Călin Georgescu după ce a vândut casa de lângă Viena. Suma este ireală pentru România. Omul care a cumpărat-o, dezvăluiri pentru FANATIK: „Voiau să mă țepuiască!”. Exclusiv

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a locuit timp de opt ani în Austria. El a stat în Modling și Alland, înainte de a se muta, în anul 2017, în localitatea Gunselsdorf, aflată la 30 de kilometri de Viena.

Casa lui Călin Georgescu de lângă Viena, într-o oază de linişte!

Reporterii FANATIK au vizitat micuţa localitate aflată în proximitatea capitalei Austriei. Aproximativ 1000 de oameni locuiesc în Gunseldorf, care se remarcă încă de la intrare prin case impunătoare, curţi generoase şi foarte mult verde.

O oază de linişte prin care trece râul Triesting şi în care casele sunt aranjate cu bun gust, nimic ţipător, nicio clădire care să facă notă contrastantă cu starea zen pe care o transmite acest loc.

Casa în care a locuit Călin Georgescu este foarte îngrijită, cu ţiglă verde pe acoperiş, cu grilaje la ferestre, o curte aranjată şi un gard cu multă vegetație. În timp ce ne apropiam de locuinţă, în întâmpinare ne-a ieşit actualul proprietar, Markus.

„Călin Georgescu şi doamna Cristela au stat până în 2021 aici”

Când a aflat că suntem de la presă a făcut imediat conexiunea cu Călin Georgescu: „Aaa, aţi venit pentru că e fosta casă a lui Călin Georgescu. Aşa este, am cumpărat-o de la el în 2021”.

Ştia de popularitatea câştigată rapid de candidatul la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie, spunând că şi în presa austriacă au fost foarte multe articole despre omul care a obţinut peste două milioane de voturi în primul tur.

„Am citit mai multe articole despre el, au apărut şi în presa de la noi. Surprinzător sau nu, şi detaliile legate de casă sunt adevărate. Călin Georgescu şi doamna Cristela au stat până în 2021 aici.

Să ştiţi că din interacţiunile mele cu ei mi s-au părut oameni foarte de treabă. Eu căutam să îmi cumpăr o casă în zona asta şi nu am avut absolut nicio problemă cu ei. Au fost nişte oameni foarte liniştiţi”, ne-a povestit Markus.

„Toată lumea a încercat să mă ţepuiască! Dar cu Călin Georgescu negocierile au decurs excelent”

Proprietarul casei în care a locuit Călin Georgescu a dezvăluit în discuţia cu reporterii FANATIK că proprietarii austrieci din zonă au încercat să îl ţepuiască, lucru care nu s-a întâmplat la negocierile cu Călin şi Cristela Georgescu:

„Aici, toată lumea a încercat să mă ţepuiască, să dau mai mult decât merită pe o casă, ştiind că îmi doresc să fiu aici. Dar, sincer vă spun, cu Călin Georgescu negocierile au decurs excelent.

Am apreciat că nu au pus presiune pe mine, m-au lăsat să mă gândesc şi până la urmă am bătut palma şi totul s-a derulat normal. Dar să ştiţi că acestea sunt date publice, nu este vreun secret. Există un registru unde se pot verifica foştii proprietari, preţul cu care s-a vândut casa.

Eu am plătit 600.000 de euro pe locuinţă. V-am spus, nu e un secret. A fost la acel moment preţul corect şi mă bucur că nu am avut niciun fel de problemă”, ne-a povestit Markus.

„Am cunoscut doi oameni de treabă, pe el şi pe Cristela. Vă rog să le transmiteţi salutări”

Proprietarul este un om foarte volubil, însă având în vedere popularitatea pe care o are Călin Georgescu, dar şi controversele în care este implicat, ne-a spus că nu îşi doreşte să se expună şi să vorbească prea mult.

„Am citit şi eu despre faptul că ar fi un politician de extremă dreapta. Apar şi la noi destul de multe articole despre el, de asta nici nu ştiu dacă e bine să vorbesc eu prea mult despre Călin Georgescu.

Tot ce v-am spus este că eu am cunoscut doi oameni de treabă, pe el şi pe Cristela. Şi dacă o să discutaţi cu ei, vă rog să le transmiteţi salutări din partea mea”, ne-a spus Markus în final.

O atitudine amabilă a proprietarului care a ieşit în întâmpinarea noastră. Ne-a transmis că nu este nicio problemă să facem poze, dar el nu a dorit să apară în fotografii.

Cum a ajuns Călin Georgescu în Austria: „Mi-a plăcut, o ţară foarte frumoasă”

Într-un interviu publicat în anul 2019, . Potrivit CV-ului său, între 2013 şi 2015 a fost președintele Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma, între 2015 şi 2016, director executiv al Institutului ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității și consultant internațional independent pe probleme de mediu, între 2016 şi 2021.

„Înainte să vin aici (n.r. – în Austria), am fost numit coordonatorul Clubului de la Roma pe Europa, având sediul în Elveția, și pe vremea respectivă se numea European Support Center și avea sediul în Viena.

Am fost ales întâi membru și apoi numit președintele acestui centru. Acum puțin timp, centrul s-a mutat în Germania, la Konstantz, eu am rămas președintele noului institut European Research Center.

Și pentru că am venit în Austria și mi-a plăcut, nu am mai plecat în Germania, am rămas în Austria, o țară foarte frumoasă”, a spus Georgescu, citat de .

Şi-a cumpărat o casă în România în 2024

Soţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale, Cristela Georgescu, a declarat că cei doi au stat în chirie în România până în 2024, iar anul trecut şi-au achiziţionat o casă.

„Acum 3 săptămâni am reușit să ne cumpărăm o căsuță aici în România. Am locuit cu chirie până acum și era foarte liniștită viața”, a spus Cristela Georgescu într-o filmare realizată în noiembrie 2024.

