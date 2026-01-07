Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă

ADVERTISEMENT

Ryan Lochte este campionul de la Jocurile Olimpice care și-a scos la licitație pe medaliile de aur. Câți bani a câștigat de pe urma acestei afaceri care l-a ajutat să-și rezolve probleme financiare pe care le avea după divorțul de soția sa.

Suma primită de un campion pe medaliile de aur de la Jocurile Olimpice

În decembrie 2025, Ryan Lochte anunța că este . Acestea au fost primite de-a lungul carierei sale, la Jocurile Olimpice, unde a participat cu mare încredere și entuziasm.

Din păcate, a fost nevoit să renunțe la o parte dintre ele prin intermediul Goldin Auctions. Acum, s-a aflat cât a câștigat sportivul american de pe urma acestei tranzacții. După licitație a obținut suma de 88.520 de dolari.

Banii aceștia i-au fost înmânați pentru trofeul de la Atena 2004, scrie . Pentru medalia de la ștafeta 4×200 stil liber de la Rio 2016 înotătorul a încasat 122.000 de dolari. De asemenea, pentru o altă medalie a primit o sumă și mai mare.

Concret, pentru medalia câștigată la ștafeta 4×200 stil liber de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 a primit mulți bani. Mai exact, în conturile sale au intrat 183.000 de dolari. Prin urmare, Ryan Lochte a câștigat aproximativ 400.000 de dolari.

Campionul olimpic nu este la prima ”afacere” de genul acesta. În anul 2022, sportivul a vândut alte șase medalii olimpice. La acea vreme a obținut un câștig destul de mic, care se ridică la valoarea de 166.000 de dolari.

Ce spune sportivul despre medaliile sale

„N-am înotat niciodată pentru medaliile de aur”, a dorit să transmită Ryan Lochte, când a anunțat că își vinde medaliile de aur de la Jocurile Olimpice. Mesajul a fost postat pe rețelele de socializare.

„Pasiunea mea a fost întotdeauna să fiu unul dintre cei mai buni înotători din lume. Acele medalii? Au fost doar cireașa de pe vârful unei călătorii incredibile”, a completat campionul, pe aceeași rețea.

În ceea ce privește motivul pentru care și-a scos la licitație medaliile, americanul a dat de înțeles că are legătură cu Separarea de mama copiilor săi, Kayla Reid, se pare că l-a adus la sapă de lemn.

Totodată, a subliniat că vrea să lase trecutul în urmă și să înceapă o nouă „călătorie transformatoare”. Înotătorul american și-a propus să depună eforturi uriașe pentru a elimina toate lucrurile negative din existența sa.

„Fac un efort uriaș să mă separ de trecut pentru că am mers cu adevărat mai departe. Îmi pare profund rău că am provocat dezamăgire oamenilor din viața mea, inclusiv mamei copiilor mei.

Aș minți dacă aș spune că am fost un soț bun, dar nu am fost. Sunt dedicat să lucrez cu mine în fiecare zi”, a spus Ryan Lochte, în urmă cu două săptămâni, pe contul personal de Instagram.