Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă

Pe lângă gloria supremă de a ridica trofeul, „Furia Roja” a pus mâna pe un cec record acordat de FIFA, într-o ediție a turneului care a fost spectaculoasă, dar care a stârnit totodată și o sumedenie de controverse. Care este suma amețitoare care a intrat în contul ibericilor după finala câștigată cu 1-0 în fața Argentinei.
Naționala Spaniei părăsește America de Nord mai bogată cu o sumă astronomică după ce a câștigat CM 2026: 50 de milioane de dolari. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, fondul alocat campioanei a crescut semnificativ față de turneul precedent. În 2022, când Argentina s-a impus în fața Franței, sud-americanii au fost recompensați de FIFA cu 42 de milioane de dolari.
Participarea la „Mondialul miliardarilor” a asigurat o injecție masivă de capital pentru toate naționalele prezente, banii fiind distribuiți progresiv, în funcție de performanță. Iată cum arată sumele acordate în funcție de performanța atinsă:
Deși a ieșit învinsă de pe teren, nici Argentina nu se întoarce acasă cu mâna goală. Naționala „Albiceleste” s-a consolat cu 33 de milioane de dolari pentru prezența în ultimul act.
Rețeta financiară excelentă îi dă dreptate președintelui Gianni Infantino, care s-a arătat extrem de mulțumit de modul în care a decurs organizarea acestui format extins. „Cred că pot spune că această ediție a Cupei Mondiale a deschis numeroase uși și a creat multe oportunități”, a explicat el, citat de FIFA.
Liderul forului mondial a punctat că veniturile masive sunt o consecință directă a modului în care este gestionată competiția. „Succesul economico-financiar apare doar dacă latura sportivă este gestionată corect. Această Cupă Mondială reprezintă apogeul fotbalului mondial”.