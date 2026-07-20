Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă

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Pe lângă gloria supremă de a ridica trofeul, „Furia Roja” a pus mâna pe un cec record acordat de FIFA, într-o ediție a turneului care a fost spectaculoasă, dar care a stârnit totodată și o sumedenie de controverse. Care este suma amețitoare care a intrat în contul ibericilor după finala câștigată cu 1-0 în fața Argentinei.

Câți bani a câștigat Spania după victoria cu Argentina. Suma depășește recordul din 2022

Naționala Spaniei părăsește America de Nord mai bogată cu o sumă astronomică după ce : 50 de milioane de dolari. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, fondul alocat campioanei a crescut semnificativ față de turneul precedent. În 2022, când Argentina s-a impus în fața Franței, sud-americanii au fost recompensați de FIFA cu 42 de milioane de dolari.

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a asigurat o injecție masivă de capital pentru toate naționalele prezente, banii fiind distribuiți progresiv, în funcție de performanță. Iată cum arată sumele acordate în funcție de performanța atinsă:

Prezența în faza grupelor: 9 milioane de dolari

Calificarea în 16-imi: 11 milioane de dolari

Calificarea în optimi: 15 milioane de dolari

Calificarea în sferturi: 19 milioane de dolari

Locul 4 (Franța): 27 de milioane de dolari

Locul 3 (Anglia): 29 de milioane de dolari

Finalista (Argentina): 33 de milioane de dolari

Campioana mondială (Spania): 50 de milioane de dolari

Deși a ieșit învinsă de pe teren, nici Argentina nu se întoarce acasă cu mâna goală. Naționala „Albiceleste” s-a consolat cu 33 de milioane de dolari pentru prezența în ultimul act.

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Gianni Infantino, în extaz

Rețeta financiară excelentă îi dă dreptate președintelui Gianni Infantino, care s-a arătat extrem de mulțumit de modul în care a decurs organizarea acestui format extins. „Cred că pot spune că această ediție a Cupei Mondiale a deschis numeroase uși și a creat multe oportunități”, a explicat el, citat de FIFA.

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Liderul forului mondial a punctat că veniturile masive sunt o consecință directă a modului în care este gestionată competiția. „Succesul economico-financiar apare doar dacă latura sportivă este gestionată corect. Această Cupă Mondială reprezintă apogeul fotbalului mondial”.

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