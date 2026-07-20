Sport

Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă

Spania a dat marea lovitură nu doar pe plan sportiv, ci și financiar, după ce a învins Argentina cu 1-0 în marea finală a Campionatului Mondial 2026. Ce sumă au încasat ibericii.
Mihai Dragomir
20.07.2026 | 08:45
Cati bani a luat de fapt Spania pentru titlul mondial Suma este fabuloasa
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Ce bani a încasat Spania după triumful de la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Pe lângă gloria supremă de a ridica trofeul, „Furia Roja” a pus mâna pe un cec record acordat de FIFA, într-o ediție a turneului care a fost spectaculoasă, dar care a stârnit totodată și o sumedenie de controverse. Care este suma amețitoare care a intrat în contul ibericilor după finala câștigată cu 1-0 în fața Argentinei.

Câți bani a câștigat Spania după victoria cu Argentina. Suma depășește recordul din 2022

Naționala Spaniei părăsește America de Nord mai bogată cu o sumă astronomică după ce a câștigat CM 2026: 50 de milioane de dolari. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, fondul alocat campioanei a crescut semnificativ față de turneul precedent. În 2022, când Argentina s-a impus în fața Franței, sud-americanii au fost recompensați de FIFA cu 42 de milioane de dolari.

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Participarea la „Mondialul miliardarilor” a asigurat o injecție masivă de capital pentru toate naționalele prezente, banii fiind distribuiți progresiv, în funcție de performanță. Iată cum arată sumele acordate în funcție de performanța atinsă:

  • Prezența în faza grupelor: 9 milioane de dolari
  • Calificarea în 16-imi: 11 milioane de dolari
  • Calificarea în optimi: 15 milioane de dolari
  • Calificarea în sferturi: 19 milioane de dolari
  • Locul 4 (Franța): 27 de milioane de dolari
  • Locul 3 (Anglia): 29 de milioane de dolari
  • Finalista (Argentina): 33 de milioane de dolari
  • Campioana mondială (Spania): 50 de milioane de dolari

Deși a ieșit învinsă de pe teren, nici Argentina nu se întoarce acasă cu mâna goală. Naționala „Albiceleste” s-a consolat cu 33 de milioane de dolari pentru prezența în ultimul act.

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Gianni Infantino, în extaz

Rețeta financiară excelentă îi dă dreptate președintelui Gianni Infantino, care s-a arătat extrem de mulțumit de modul în care a decurs organizarea acestui format extins. „Cred că pot spune că această ediție a Cupei Mondiale a deschis numeroase uși și a creat multe oportunități”, a explicat el, citat de FIFA.

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Liderul forului mondial a punctat că veniturile masive sunt o consecință directă a modului în care este gestionată competiția. „Succesul economico-financiar apare doar dacă latura sportivă este gestionată corect. Această Cupă Mondială reprezintă apogeul fotbalului mondial”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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