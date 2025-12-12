Sport
Câţi bani a luat FCSB după victoria fabuloasă cu Feyenoord din Europa League! Gigi Becali, încă un sezon cu încasări uriaşe

FCSB a câştigat cu 4-3 meciul cu Feyenoord, din faza principală a Europa League. Campioana României a încasat un jackpot de 450.000 de euro pentru victorie. Suma impresionantă adunată din acest sezon.
Marian Popovici
12.12.2025 | 07:30
Cati bani a luat FCSB dupa victoria fabuloasa cu Feyenoord din Europa League Gigi Becali inca un sezon cu incasari uriase
SPECIAL FANATIK
Câţi bani a luat FCSB după victoria fabuloasă cu Feyenoord din Europa League. Sursa: colaj Fanatik
FCSB a revenit fabulos de la 1-3 la 4-3 cu Feyenoord, în a cincea etapă din Europa League. Florin Tănase a marcat golul victoriei în minutul 90+5, celelalte reuşite ale campioanei fiind semnate de Ngezana, Toma şi Thiam.

FCSB, jackpot de 450.000 de euro după victoria cu Feyenoord

Victoria nu doar că ţine FCSB-ul în cursa pentru play-off în Europa League, dar înseamnă şi un câştig major din punct de vedere financiar. Campionii au luat un jackpot de 450.000 de euro pentru acest succes.

Gigi Becali a declarat la finalul meciului că pe lângă cei 450.000 de euro, încasările pot ajunge la mai multe milioane de euro: „Nu sunt doar 450.000 de euro. Mai e şi clasamentul. Pot lua 1,5 milioane de euro în plus.

Dacă mergem în play-off, mai pot lua nişte milioane. Chiricheş şi Malcom Edjouma şi-au scos banii pe tot anul în acest meci. Au schimbat tot jocul”, a spus patronul FCSB.

Gigi Becali a adunat o sumă impresionantă în acest sezon!

Chiar dacă sezonul este unul mai modest pe plan european decât cel precedent, Gigi Becali adună o nouă sumă uriaşă din participarea în Europa League. FCSB şi-a asigurat până acum 8 milioane de euro.

900.000 de euro vin din victoriile cu Go Ahead Eagles şi Feyenoord, 4.300.000 au fost accesaţi din calificarea în Europa League şi 2.800.000 de euro încasaţi din meciurile din preliminarii, plus market pool şi coeficient.

Asta fără să luăm în considerare încasările din bilete. FCSB mai are de disputat două meciuri în Europa League, cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. Cu patru puncte, campioana României poate spera la calificare.

  • 8.000.000 de euro şi-a asigurat FCSB în acest sezon european
  • 2 victorii a obţinut FCSB în acest sezon din Europa League
