Câți bani a luat Gabriela Ruse de la Toronto. Suma nu e mică deloc, deși a fost eliminată în turul 2

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Gabriela Ruse (28 de ani, 77 WTA) a părăsit turneul de la Toronto în turul 2, după ce a cedat marți seară cu 4-6, 2-6 în duelul cu Anastasia Potapova (Austria, 27 WTA), la capătul unui meci care a durat o oră și 45 de minute. Românca și-a asigurat o sumă importantă, chiar dacă a părăsit devreme competiția din America de Nord.

Câți bani a luat Gabriela Ruse după ce a pierdut în turul 2 la Toronto

Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 28.425 de dolari (aproximativ 24.600 de euro) și 35 de puncte WTA după ce a fost eliminată în turul 2 al turneului de la Toronto. Românca a produs surpriza în primul tur, când a învins-o cu 6-0, 7-5 pe Peyton Stearns (SUA, 57 WTA), însă a cedat în duelul cu Anastasia Potapova.

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Pentru Ruse urmează turneul de la Cincinnati, care va avea loc în perioada 13-23 august. . Apoi, urmează ultimul turneu de Grand Slam al sezonului, US Open, care va debuta spre finalul lunii august. Cea mai bună performanță a Gabrielei Ruse la Flushing Meadows este o calificare în turul 3 la ediția din 2024.

Pe cine va întâlni Sorana Cîrstea în turul 2 la Toronto

După ce Gabriela Ruse a fost eliminată, România a rămas cu o singură reprezentantă pe tabloul principal de la Toronto. Este vorba despre Sorana Cîrstea, care debutează în turul 2, unde o va întâlni pe Maya Joint, duelul fiind programat miercuri seară, după ora 23:30. Reprezentanta Australiei a ajuns în această fază după ce a produs surpriza în primul tur, reușind să o învingă pe Yuliia Starodubtseva cu 4-6, 6-1, 6-3.

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Cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată, tot în America de Nord, la ediția din 2025 a turneului de la Indian Wells. Sorana Cîrstea a avut câștig de cauză în acel duel, scor 6-2, 7-5. Dacă se va califica în turul 3, românca va întâlni învingătoarea din duelul Liudmila Samsonova – Barbora Krejcikova. Antrenorul sportivei, .