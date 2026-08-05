Sport

Câți bani a luat Gabriela Ruse de la Toronto. Suma nu e mică deloc, deși a fost eliminată în turul 2

Gabriela Ruse a părăsit turneul de la Toronto în turul 2, fiind învinsă de Anastasia Potapova. Pe cine va întâlni Sorana Cîrstea, cealaltă reprezentantă a României de pe tabloul principal.
Bogdan Mariș
05.08.2026 | 11:08
Cati bani a luat Gabriela Ruse de la Toronto Suma nu e mica deloc desi a fost eliminata in turul 2
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Gabriela Ruse (28 de ani, 77 WTA) a părăsit turneul de la Toronto în turul 2. FOTO: Hepta
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Gabriela Ruse (28 de ani, 77 WTA) a părăsit turneul de la Toronto în turul 2, după ce a cedat marți seară cu 4-6, 2-6 în duelul cu Anastasia Potapova (Austria, 27 WTA), la capătul unui meci care a durat o oră și 45 de minute. Românca și-a asigurat o sumă importantă, chiar dacă a părăsit devreme competiția din America de Nord.

Câți bani a luat Gabriela Ruse după ce a pierdut în turul 2 la Toronto

Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 28.425 de dolari (aproximativ 24.600 de euro) și 35 de puncte WTA după ce a fost eliminată în turul 2 al turneului de la Toronto. Românca a produs surpriza în primul tur, când a învins-o cu 6-0, 7-5 pe Peyton Stearns (SUA, 57 WTA), însă a cedat în duelul cu Anastasia Potapova.

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Pentru Ruse urmează turneul de la Cincinnati, care va avea loc în perioada 13-23 august. La această competiție vor participa și surorile Williams, Venus și Serena, pe tabloul de dublu. Apoi, urmează ultimul turneu de Grand Slam al sezonului, US Open, care va debuta spre finalul lunii august. Cea mai bună performanță a Gabrielei Ruse la Flushing Meadows este o calificare în turul 3 la ediția din 2024.

Pe cine va întâlni Sorana Cîrstea în turul 2 la Toronto

După ce Gabriela Ruse a fost eliminată, România a rămas cu o singură reprezentantă pe tabloul principal de la Toronto. Este vorba despre Sorana Cîrstea, care debutează în turul 2, unde o va întâlni pe Maya Joint, duelul fiind programat miercuri seară, după ora 23:30. Reprezentanta Australiei a ajuns în această fază după ce a produs surpriza în primul tur, reușind să o învingă pe Yuliia Starodubtseva cu 4-6, 6-1, 6-3.

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Cele două sportive s-au mai întâlnit o singură dată, tot în America de Nord, la ediția din 2025 a turneului de la Indian Wells. Sorana Cîrstea a avut câștig de cauză în acel duel, scor 6-2, 7-5. Dacă se va califica în turul 3, românca va întâlni învingătoarea din duelul Liudmila Samsonova – Barbora Krejcikova. Antrenorul sportivei, Adrian Cruciat, a oferit recent un exclusiv pentru FANATIK în care a vorbit despre acest final de sezon.

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