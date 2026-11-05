Câți bani a luat Universitatea Craiova de la UEFA după 2-0 cu Egnatia în Conference League

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Universitatea Craiova continuă să adune bani importanți din participarea în Conference League. Campioana României a înregistrat o victorie joi seară, a grupei principale, sub privirile a 14.515 de spectatori pe „Ion Oblemenco”. UEFA răsplătește astfel formația din Bănie cu suma de 4.803.000 de euro.

Universitatea Craiova a ajuns la 4.803.000 de euro de la UEFA după 2-0 cu Egnatia

Până la jocul de joi seară contra albanezilor de la Egnatia, Universitatea Craiova bifase o remiză cu Getafe (1-1) și o victorie cu Inter d’Escaldes (3-1). După succesul anterior cu formația din Andorra, din premiile UEFA aferente actualului sezon european. Acum, grație victoriei obținute în fața celor de la Egnatia, Universitatea Craiova mai adaugă la suma respectivă alți 400.000 de euro și ajunge astfel la suma totală de 4.803.000 de euro. Aici sunt incluși cei 3.870.000 de euro asigurați prin participarea în preliminarii și calificarea în faza principală, bonusul de 133.000 de euro pentru egalul cu Getafe, dar și cei 400.000 de euro obținuți pentru victoria cu Inter d’Escaldes.

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Câţi bani a făcut în total Universitatea Craiova în cupele europene sezonul trecut

Universitatea Craiova nu este la prima izbândă europeană. Sezonul trecut, oltenii ajungeau, la fel ca acum, în grupa principală din Conference League. La final de campanie, bilanțul formației din Bănie însuma două victorii (1-0 cu Rapid Viena și 1-0 cu Mainz), un egal (1-1 cu Noah) și trei eșecuri (0-2 cu Rakow, 1-2 cu Sparta Praga și 2-3 cu AEK Atena), ocupând la final locul locul 25, prima poziție aflată sub linia de calificare, cu 7 puncte. În urma acelei aventuri, Universitatea Craiova s-a ales în cont cu suma totală de aproximativ 6 milioane de euro.

Cum acordă UEFA banii în Conference League

În Conference League, UEFA acordă pentru victorie suma de 400.000 de euro. Remiza aduce pentru fiecare echipă câte 133.000 de euro. În plus, fiecare loc din clasament, la finalul celor şase etape, este recompensat. Ultima poziţie din Conference League, a 36-a, aduce 28.000 de euro, iar fiecare loc în plus este recompensat cu câte 28.000 de euro. De exemplu, echipa de pe primul loc va încasa 28.000 de euro x 36, adică 1.008.000 de euro. Cluburile care se clasează pe locurile 1-8 încasează un bonus de 400.000 de euro, iar cele de pe locurile 9-16, 200.000 de euro.

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Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Parcursul european al oltenilor mai conține cel puțin 3 meciuri. În etapa a 4-a din Conference League, Universitatea Craiova întâlnește Brighton, echipa care face un sezon de excepție în Premier League și care are șanse mari să încheie campania europeană pe un loc direct calificabil în fazele eliminatorii. Apoi, formația din Bănie va întâlni Kairat Almaty, într-o deplasare dificilă din punct de vedere al călătoritului. În ultima rundă, trupa pregătită de Filipe Coelho se va duela cu danezii de la FC Copenhaga.