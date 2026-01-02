Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan a anunțat la finalul anului că Executivul a reușit să-și atingă ținta de deficit pe acest an, ba să fie cu aproape 0,7% PIB sub ținta propusă. Execuția bugetară pe 11 luni arată cel puțin o stagnare a cheltuielilor de personal la nivelul aparatului de stat, Guvernul reușind, fără reforme majore, să oprească creșterea cheltuielilor statului. Tăieri au fost și la voucherele de vacanță primite de bugetari.

Bani mai puțini pentru voucherele de vacanță ale bugetarilor

În anul 2023, când deja criza bugetară era vizibilă, parlamentarii puterii de la acea dată (PNL, PSD și UDMR) veniseră cu un proiect de lege prin care și angajații din privat ar fi urmat să primească vouchere de vacanță. Banii ar fi urmat să vină tot de la bugetul de stat. Între timp însă, criza bugetară s-a acutizat și Guvernul a încercat în ultimii trei ani să-și reducă cheltuielile.

Anul acesta, când presiunea a devenit maximă, Executivul a venit cu măsuri concrete de reducere a cheltuielilor. Spre exemplu, a plafonat sporul de antenă de la 1.500 la 300 lei. O altă tăiere a venit la voucherele de vacanță ale angajaților de la stat. În luna decembrie a anului 2024, Guvernul Ciolacu a introdus prevederea că doar bugetarii cu salarii de bază nete de până la 8.000 lei pot primi vouchere.

În luna iulie a acestui an, actualul guvern a redus și mai mult acest prag de eligibilitate. Măsura, care se aplică începând din acest an, prevedea ca doar bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 lei vor mai beneficia de voucherele de vacanță în 2026. Datele din execuția bugetară pe primele 11 luni arată că măsura inițială, din decembrie 2024, a adus deja economii semnificative la bugetul de stat.

Guvernul a dat mai puțini bani pentru voucherele de vacanță

Spre exemplu, la Cancelaria primului-ministru la finalul anului trecut suma plătită pentru voucherele de vacanță ale angajaților a fost de 171.000 lei. În acest an însă, , nu a mai plătit niciun leu pentru aceste vouchere.

O reducere semnificativă se poate observa și la bugetul Secretariatului General al Guvernului, instituția cheie din aparatul Executivului care, în luna septembrie a acestui an, număra 3.625 de angajați. Astfel, datele pe primele 11 luni din an arată că SGG-ul plătise 979.000 lei pentru voucherele de vacanță ale angajaților. La finalul anului 2024, suma plătită pentru aceleași vouchere fusese de 4,68 milioane lei, adică cu 3,9 milioane de lei mai puțin.

Bani mai puțini și în sistemul judiciar

Reduceri semnificative de cheltuieli la acest capitol au fost făcute și în sistemul judiciar. Înalta Curte, care este ordonator principal de credite pentru instanțele din țară, cheltuia în 2024 peste 15 milioane de lei pentru voucherele de vacanță. După primele 11 luni din anul 2025 suma ajunsese la 4,45 milioane lei, adică de trei ori mai mică. La CSM scăderea a fost de la 192.000 lei în 2024 la doar 58.000 lei în 2025.

La Parchetul General suma plătită pentru voucherele de vacanță după primele 11 luni din 2025 a fost de 1,39 milioane lei. La fel, suma este de aproape trei ori mai mică față de anul precedent, când se plăteau 4,7 milioane lei pentru aceste vouchere.

Câți bani s-au dat pentru voucherele de vacanță la Cotroceni

Administrația Prezidențială, care numără 271 de angajați (datele pe luna septembrie, ultima lună pentru care avem cifre oficiale privind numărul de angajați) a plătit pe primele 11 luni din 2024 78.400 lei pentru voucherele de vacanță ale angajaților. Reducerea este mult mai mare față de anul anterior, când se plătea suma de 410.000 lei. În procente,

O scădere a cheltuielilor cu aceste vouchere a fost și la CCR, chiar dacă aici sumele nu sunt mari. Astfel, dacă în 2024 Curtea avea cheltuieli de circa 90.000 lei, în 2025 această sumă a scăzut la doar 23.000 lei.

În ceea ce privește Parlamentul României, la Camera Deputaților aceste cheltuieli au scăzut de la 1,98 milioane lei în 2024, la doar 560.000 lei în anul trecut, iar la Senat de la un milion de lei la doar 223.000 lei. Practic, vorbim de o reducere de patru, respectiv cinci ori, a sumelor pentru voucherele de vacanță.

Scăderi uriașe la cele mai mari ministere

Ministerul Educației este ministerul cu cei mai mulți salariați, peste 275.000. Și aici se observă scăderi ale sumelor alocate pentru voucherele de vacanță. Dacă ne uităm doar la angajații ministerului, sumele nu sunt semnificative: de la 680.000 în 2024 la 292.000 în 2025. Ele cresc însă odată ce ne uităm la sumele tăiate de la profesori, învățători, educatori și alți angajați din sistemul de educație.

Astfel, la nivelul învățământului preșcolar suma cheltuită pentru voucherele de vacanță după primele 11 luni din 2025 a fost de 11,6 milioane lei. În aceeași perioadă a anului 2024 (deci după primele 11 luni) fusese de 53,9 milioane lei. Cu alte cuvinte, o reducere a cheltuielilor cu peste 40 de milioane.

În ceea ce privește învățătorii, suma cheltuită cu voucherele de vacanță în 2025 pentru angajații din învățământul primar a fost de 7,7 milioane lei. În aceeași perioadă a anului 2024, fuseseră cheltuiți peste 37,7 milioane, deci cu 30 de milioane mai puțin.

Pentru profesorii de la clasele V-VIII, învățământul secundar inferior, scăderea a fost de la 152 de milioane în 2024 la doar 37 în 2025. Pentru profesorii de liceu și școli profesionale, suma cheltuită pentru voucherele de vacanță a scăzut de la 112 milioane în 2024 la doar 28,8 milioane în 2025. Pentru cadrele din învățământul special, scăderea a fost de la 23,1 milioane la 5,8 milioane.

Reducerea cea mai semnificativă a avut loc în sistemul universitar. Dacă în 2024 se cheltuiau 52 de milioane pentru voucherele de vacanță ale cadrelor universitare, în 2025 suma a ajuns la 1,58 milioane (datele pe primele 11 luni). Vorbim de o diminuare cu 96,9% a sumelor alocate la acest capitol bugetar.

Al doilea minister ca număr de angajați este MAI. Și aici vedem scăderi semnificative pentru sumele cheltuite cu voucherele de vacanță în anul anterior. Spre exemplu, în aparatul central al MAI (administrația) se observă o scădere de la 1,3 milioane în 2024 la doar 615.000 lei în 2025. În rândul polițiștilor, tăierea a fost mult mai drastică: de la 56,5 milioane în 2024, la doar 21,5 milioane în 2025.

În rândul jandarmilor fondurile alocate au scăzut de la 25,7 milioane în 2024 la doar 7,7 milioane în 2025. La angajații ISU scăderea înregistrată a fost de la 30,4 milioane în 2024 la 9,4 milioane în 2025.