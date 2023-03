Câți bani a obținut Otilia Bilionera de la fostul impresar? Voia sute de mii de euro, dar s-a mulțumit cu mult mai puțin! Exclusiv

După doi ani în care a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a recupera sume uriașe de la fostul ei impresar, Otilia Bilionera și bărbatul cu care era în război s-au împăcat. În mare secret, frumoasa cântăreață și Ionu Bejinariu au pus punct luptelor din justiție și au semnat un contract prin care renunță, fiecare, la procesele pe care le aveau.

Otilia Bilionera voia sume uriașe de bani de la fostul impresar

, cu ceva vreme în urmă, în exclusivitate pentru FANATIK, că a deschis procesele împotriva fostului impresar pentru a recupera sume de ordinul sutelor de mii de euro, bani pe care, susținea ea, nu i-ar fi primit de la acesta.

De altfel, și la Survivor România, Otilia Bilionera, cu lacrimi în ochi mărturisea că a rămas fără niciun ban după șapte ani de muncă și că situația în care a fost pusă de Ionuț Bejinariu a fost una cât se poate de dificilă.

FANATIK a reușit, în exclusivitate, să obțină documentele care au ajuns în fața judecătorilor prin care Otilia își cerea drepturile. Iar sumele despre care vorbim sunt uriașe, așa cum, de altfel, anunțase frumoasa cântăreață.

”Prin cererea de chemare în judecată formulata de Otilia Brumă (Otilia Bilionera, n. red.) impotriva lui Societății Hai în Oraș S.R.L (compania lui Ionuț Bejinariu, fostul ei impresar, n. red (…) reclamanta a solicitat obligarea Societății la:

Plata sumei de 650 000 RON în temeiul Contractului pentru perioada 2014 – 2021, actualizată cu rata inflației și împreună cu dobânda penalizatoare până la data plății efective a sumei datorate și plata tuturor cheltuielilor de judecată ale reclamantei în respectiva cauză”, se arătă în documentele depuse.

Otilia Bilionera și fostul ei impresar voiau să țină totul secret

Chiar dacă Otilia cerea 650.000 de lei (în jur de 130.000 de euro), bani la care s-ar fi adăugat și dobânzi care ar fi dublat suma, înfruntările în fața magistraților ar fi fost cât se poate de dificile și, probabil, așa cum se întâmplă în procesele comerciale, foarte lungi.

Așa că, de curând, Otilia Bilionera și fostul ei impresar, Ionuț Bejinariu au decis să încheie un contract, o tranzacție financiară care să ”șteargă cu buretele” toate problemele pe care le aveau între ei și, desigur, să oprească procesele, multe la număr.

”Este confidențial, nu pot să comentez”, ne spunea Otilia Bilionera, acum ceva vreme. Același răspuns, pentru FANATIK, l-a avut și Ionuț Bejinariu. Doar că, de fapt, contractul lor a devenit public, conform legii, după ce a ajuns la instanța care a consemnat împăcarea părților.

FANATIK a aflat cât a costat împăcarea

Iar FANATIK a aflat, în exclusivitate, câți bani a obținut . Afacerea pare chiar una bună având în vedere că artista a reușit să își pătreze și numele, cel de Bilionera, iar afacerea încheiată îi va aduce și bani în viitor.

”Prin prezenta tranzacție, reclamanta renunță la judecarea cererii de chemare în judecată care formează obiectul dosarului nr. ####/86/2021 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, renunță la cheltuielile de judecată, recunoaște respectarea de către societatea Hai în oraș a tuturor obligațiilor contractuale rezultate din Contract până în prezent și declară că nu are nici o pretenție împotriva ei cu privire la exploatarile materialelor ce fac obiectul Contractului care au avut loc de la semnarea Contractului si pana in prezent (…)

Decid de comun acord ca reclamantei i se cuvine suma de 264022,42 lei in cuantum brut din suma raportata, suma care urmeaza a fi platita reclamantei direct de către societatea, după ce va fi efectuat reţinerea la sursă și plata către stat a impozitului pe venitul din proprietate intelectuală și respectiv a contribuţiei sociale de asigurări de sănătate aferente anului 2023”, se arată în contractul de împăcare dintre Otilia Bilionera și fostul ei impresar.

Ce spunea Otilia Bilionera înainte de împăcarea cu impresarul

”Procesul pentru despăgubiri merge mai departe. Are foarte mulți bani să îmi dea, conform contractului pe care îl aveam. Vorbim de prevederile unui contract pe care l-am avut cu Ionuț Bejinariu, care îmi era impresar, și cu firma pe care o deține el.

Trebuia să împărțim încasările din concertele pe care le aveam, din drepturile de difuzare, din Youtube, Spotify, etc, n mod egal. 50% eu, 50% el. Am primit, de-a lungul anilor, doar bani de la concerte. Și nici pe aceia toți, din ceea ce am aflat. Vorbim de sute de mii de euro”, ne-a dezvăluit, acum ceva vreme, Otilia Bilionera.

Mai mult decât atât, atunci când a fost dată în judecată de a fost de-a dreptul revoltată. ”Nu mi-a venit să cred că mă dă, el, în judecată. M-a reclamat că mi-am înregistrat la OSIM numele de Otilia Bilionera.

Zice că este al lui. Păi ce înseamnă Bilionera fără imaginea mea? Adică, sincer, cum să spună că numele pe care l-am folosit îi aparține lui? Cum să îl folosească el când imaginea Bilionera este asociată cu a mea?”, ne-a mai spus Otilia, în exclusivitate.