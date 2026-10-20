Sport

Câți bani a pierdut Dan Șucu din cauza fanilor la meciul Rapid – Corvinul. „Gaură” de sute de mii de euro până la finalul anului

Bogdan Baratky Tudor
20.10.2026 | 08:54
Cati bani a pierdut Dan Sucu din cauza fanilor la meciul Rapid Corvinul Gaura de sute de mii de euro pana la finalul anului
ANALIZĂ FANATIK
Pierderi financiare uriașe pentru Dan Șucu la meciul Rapid – Corvinul din cauza numărului mic de spectatori prezenți în tribune. Foto: colaj Fanatik
Peste 300.000 de lei ar fi încasat în plus Rapid doar din bilete în cazul unui sold out de la cei 5.000 de suporteri care au lipsit la apel sâmbătă seara pe Giulești.
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Veniturile din ziua meciului (ticketing, merchandising, ospitalitate) reprezintă o importantă componentă a veniturilor clubului. După un debut de sezon peste așteptări din perspectiva rezultatelor sportive și după o victorie spectaculoasa la Cluj, cu Universitatea, Rapid spera la un stadion plin sâmbătă seara în partida cu Corvinul. Ora de disputare și reticența fanilor în a veni la stadion într-o seară de octombrie au privat clubul de o sumă semnificativă.

Un minus de aproximativ 60.000 de euro din bilete pentru Rapid la meciul cu Corvinul

În faza inițială a vânzării, Rapid a comercializat biletele pentru partida cu Corvinul cu prețuri cuprinse între 35 și 90 de lei (fără a lua în calcul locurile VIP), pentru ca în faza finală prețurile să ajungă la 40 – 100 lei. Așadar, la un preț mediu rezonabil de 60 de lei, cele 5.000 de bilete adiționale ar fi adus peste 300.000 de lei, adică aproximativ 60.000 de euro la bugetul clubului.

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Cum asistența oficială a fost de 7.328 de spectatori, luând în calcul și abonații prezenți la meci, probabil că prin cei 60.000 de euro Rapid și-ar fi dublat încasările din bilete în cazul unui sold-out. Desigur, la aceste sume s-ar fi adăugat încasările din mâncarea, băutura și materialele promoționale comercializate la stadion.

3 partide pe Giulești până la finalul sezonului de iarnă – minus de încă 180.000 de euro?

Până la întreruperea de iarnă, Rapid va mai juca în Giulești în campionat cu Csikszereda, FC Botoșani și UTA. Cum ora partidei cu Csikszereda este deja stabilită (21:00), e de presupus că și celelalte două partide vor începe în jurul aceleiași ore, la final de noiembrie cu Botoșani și la mijlocul lui decembrie cu UTA.

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  • 30 octombrie, vineri: Rapid – Csikszereda, SuperLiga, etapa 14, ora 21:00
  • 28–29 noiembrie: Rapid – FC Botoșani, SuperLiga, etapa 17, ora nestabilită
  • 12–13 decembrie: Rapid – UTA, SuperLiga, etapa 19, ora nestabilită

Cu meciuri care se termină în jurul orei 23:00 în noiembrie și decembrie, este de presupus că situația din meciul cu Corvinul se va repeta, ceea ce va conduce la pierderi similare. Un motiv în plus pentru cluburile care se bazează pe încasările din zi de meci să reevalueze relația comercială cu partenerii deținători de drepturi TV. Pentru că, însumate la nivel de sezon, aceste minusuri cauzate de ora de start a partidelor ar putea deveni un discount inacceptabil la încasările din drepturi TV.

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Bogdan Baratky Tudor
Bogdan Baratky Tudor
Bogdan „Baratky” Tudor este colaborat al FANATIK, site pe care scrie despre iubirea sa de-o viață Rapid, dar realizează și materiale ample de analiză, în special pe teme financiare, dim sportul românesc și internațional.
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