Câți bani a pierdut Dan Șucu din cauza fanilor la meciul Rapid – Corvinul. „Gaură” de sute de mii de euro până la finalul anului

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Veniturile din ziua meciului (ticketing, merchandising, ospitalitate) reprezintă o importantă componentă a veniturilor clubului. După un debut de sezon peste așteptări din perspectiva rezultatelor sportive și după o victorie spectaculoasa la Cluj, cu Universitatea, Rapid spera la un stadion plin sâmbătă seara în partida cu Corvinul. Ora de disputare și reticența fanilor în a veni la stadion într-o seară de octombrie au privat clubul de o sumă semnificativă.

Un minus de aproximativ 60.000 de euro din bilete pentru Rapid la meciul cu Corvinul

În faza inițială a vânzării, cu prețuri cuprinse între 35 și 90 de lei (fără a lua în calcul locurile VIP), pentru ca în faza finală prețurile să ajungă la 40 – 100 lei. Așadar, la un preț mediu rezonabil de 60 de lei, cele 5.000 de bilete adiționale ar fi adus peste 300.000 de lei, adică aproximativ 60.000 de euro la bugetul clubului.

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Cum asistența oficială a fost de 7.328 de spectatori, luând în calcul și abonații prezenți la meci, probabil că prin cei 60.000 de euro Rapid și-ar fi dublat încasările din bilete în cazul unui sold-out. Desigur, la aceste sume s-ar fi adăugat încasările din mâncarea, băutura și materialele promoționale comercializate la stadion.

3 partide pe Giulești până la finalul sezonului de iarnă – minus de încă 180.000 de euro?

Până la întreruperea de iarnă, Rapid va mai juca în Giulești în campionat cu Csikszereda, FC Botoșani și UTA. Cum ora partidei cu Csikszereda este deja stabilită (21:00), e de presupus că și celelalte două partide vor începe în jurul aceleiași ore, la final de noiembrie cu Botoșani și la mijlocul lui decembrie cu UTA.

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30 octombrie, vineri: Rapid – Csikszereda, SuperLiga, etapa 14, ora 21:00

Rapid – Csikszereda, SuperLiga, etapa 14, ora 21:00 28–29 noiembrie: Rapid – FC Botoșani, SuperLiga, etapa 17, ora nestabilită

Rapid – FC Botoșani, SuperLiga, etapa 17, ora nestabilită 12–13 decembrie: Rapid – UTA, SuperLiga, etapa 19, ora nestabilită

, este de presupus că situația din meciul cu Corvinul se va repeta, ceea ce va conduce la pierderi similare. Un motiv în plus pentru cluburile care se bazează pe încasările din zi de meci să reevalueze relația comercială cu partenerii deținători de drepturi TV. Pentru că, însumate la nivel de sezon, aceste minusuri cauzate de ora de start a partidelor ar putea deveni un discount inacceptabil la încasările din drepturi TV.

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În orice caz, un interesant subiect de dezbatere, într-un fotbal aflat într-o permanentă căutare de surse de finanțare și în care cluburile cu tradiție își amintesc cu mare dificultate când au jucat ultima dată la lumina zilei o partidă pe teren propriu.