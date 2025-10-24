Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut al doilea meci la rând în Europa League, din nou pe Arena Națională, 1-2 cu Bologna. A ratat astfel o nouă șansă de a accesa fondurile uriașe pe care UEFA le-a pus la bătaie pentru această ediție a competițiilor europene. O victorie ar fi putut ajuta enorm bugetul pentru transferurile din iarnă, când Gigi Becali a anunțat că va aduce mai mulți jucători.

Lovitură dură pentru FCSB! Câți bani ar fi câștigat dacă o bătea pe Bologna

A fost o nouă seară europeană foarte grea pentru FCSB pe Arena Națională. Echipa lui Elias Charalambous a avut momente bune de joc cu Bologna, dar la final a trebuit să accepte o nouă înfrângere. Nu la fel de rușinoasă precum cea cu Metaloglobus, dar cu siguranță mult mai costisitoare. Conform calculelor FANATIK, FCSB a pierdut 4.300.000 de euro după acest eșec. Sau, mai exact, este pe punctul de a rata șansa de a obține acești bani.

Un eventual succes cu Bologna ar fi adus din start 450.000 de euro în contul celor de la FCSB. Dar cele trei puncte ar fi avut un impact mult mai mare de atât, mai ales financiar. Pentru că un eventual succes ar fi făcut ca echipa lui Gigi Becali să fie favorită la un loc de calificarea din faza ligii, între primele 24. Așa, după acest eșec, șansele au scăzut dramatic.

Bonusul oferit de UEFA pentru calificarea în următoarea fază a competiției este de 2.800.000 de euro. Sumă pe care, la cum arată lucrurile acum, pare puțin probabil că FCSB o mai poate încasa. Ba mai mult, o eventuală calificare ar fi adus bani în plus din drepturi TV și din market pool. Putem vorbi aici de o pierdere în jurul a 750.000 de euro. Și mai putem adăuga aproximativ 300.000 de euro care ar mai fi putut fi obținuți din vânzarea de bilete pentru măcar un meci în plus în fazele eliminatorii din Europa League.

450.000 de euro bonus de victorie / 150.000 la egal

2.800.000 pentru o eventuală calificare în faza play-off, de pe locurile 9-24.

750.000 de euro din market pool și drepturi TV

300.000 de euro din vânzare de bilete

4.300.000 euro total

Cum putea suma pierdută de la UEFA să devină bugetul de transferuri pentru Gigi Becali

FCSB traversează o perioadă de coșmar din punct de vedere sportiv și are nevoie de o redresare rapidă pentru ca măcar să prindă un loc de play-off în SuperLiga. la iarnă într-o declarație la FANATIK SUPERLIGA. UEFA ar fi putut fi sponsor pentru o campanie de transferuri fără precedent la FCSB.

FC Argeș a cerut un milion de euro pentru Mario Tudose pentru FCSB, fundaș central și jucător U21, care ar acoperi multe dintre problemele FCSB. Probabil piteștenii ar fi chiar dispuși la negocieri și să-l cedeze pe un preț chiar mai mic. În plus, banii de la UEFA l-ar fi putut ajuta pe Gigi Becali să plătească salarii la mai mulți jucători. 450.000 de euro, cât ar fi luat pentru o victorie cu Bologna, iar salariul lui Daniel Bîrligea este de 30.000 euro pe lună, adică 360.000 de euro pe an.

Ce planuri are Gigi Becali pentru iarnă

Chiar dacă șansele de a lua milioanele de la UEFA au scăzut considerabil după eșecul cu Bologna, Gigi Becali are oricum planuri mari pentru la iarnă. Le-a promis fanilor FCSB că va face mai multe transferuri importante pentru a întări echipa. Și ar fi gata să îi dea mână liberă lui Mihai Stoica să caute fotbaliști în străinătate. Piața din Portugalia ar fi în primul rând vizată.

Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA și care sunt posturile pe care vrea să întărească echipa. Vrea un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant. Aceste trei transferuri sunt obligatorii în opinia sa. O altă achiziție ar trebui să acopere postul de fundaș stânga, dacă Risto Radunovic va avea în continuare probleme medicale.

Comparație cu alte echipe din Europa League

FCSB și-a asigurat până acum un total de 6.916.000 de euro în această ediție a cupelor europene. Cea mai mare parte a sumei, 4,1 milioane de euro, a venit pentru calificarea în faza grupei principale din Europa League. Apoi, 1,55 milioane de euro este suma asigurată până acum din așa numitul „value pillar”, noua schemă de market pool.

FCSB este printre echipele cu cele mai mici încasări dintre toate cele 36 de echipe din această fază a Europa League. Locul 34! Doar Malmo și Genk au mai puțin. Fenerbahce este pe primul loc la încasări, cu 17.813.000 de euro. Turcii au fost în play-off UCL și doar din preliminariile cupelor europene au 4,29 milioane euro încasați. În timp ce FCSB are doar 530.000 euro pentru partea de preliminarii.

Bologna, echipa care a învins-o pe FCSB joi, este pe locul 25 la încasări, cu 9.613.000 de euro. Urmată de Young Boys, adversara FCSB din etapa 2, care a luat 8.623.000 de euro. Iar pe locul 28 este Go Ahead Eagles, pe care FCSB a învins-o în runda 1 din această fază. 7.914.000 de euro încasați de olandezi.

Gigi Becali, reacție exclusiv la FANATIK, după înfrângerea cu Bologna

Conștient de suma mare pe care o ratează după eșecul cu Bologna, Gigi Becali a fost foarte nervos la declarații. Primul pe care l-a criticat a fost Adrian Șut, cel care a greșit la primul gol. Vineri, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, , în care spune că și-a pierdut total încrederea.

Gigi Becali a recunoscut că regretă că l-a scos pe Mamadou Thiam pentru a-l introduce pe Octavian Popescu. În plus, regretă și că i-a mărit salariul acestuia din urmă. Tavi Popescu are un sezon foarte modest la FCSB și a fost în mai multe rânduri criticat foarte dur de Gigi Becali. Mijlocașul de 22 de ani a intrat în minutul 64 al partidei cu Bologna.

Program FCSB în Europa League, meciuri și clasament

După eșecul cu Bologna, scor 1-2, FCSB ocupă locul 28 în Europa League, din totalul de 36 de echipe. Echipa lui Elias Charalambous a rămas cu 3 puncte, cele pe care le-a câștigat în prima etapă, pe terenul lui Go Ahead Eagles. FCSB are golaveraj 2-4 și o linie de clasament identică cu a lui Stuttgart, locul 29.

În următoarea etapă, FCSB joacă pe terenul lui Basel, partidă programată pe 6 noiembrie, de la ora 19:45. Elvețienii sunt pe locul 24, tot cu 3 puncte, dar cu golaveraj mai bun. Este astfel o partidă crucială în lupta pentru un loc în primele 24. Apoi FCSB ar mai avea de jucat cu Steaua Roșie, la Belgrad, Feyenoord acasă, Dinamo Zagreb în deplasare și Fenerbahce acasă.

Ce urmează pentru FCSB în SuperLiga

Jucătorii de la FCSB trebuie să își revină repede după eșecul cu Bologna. Nu mai au voie să facă pași greșiți în SuperLiga dacă vor să rămână în cursa pentru un loc în play-off. În etapa a 14-a, FCSB va juca împotriva celor de la UTA, o altă echipă aflată în suferință. După un start foarte bun, UTA nu a mai bătut pe nimeni în SuperLiga în ultimele 8 etape!

După UTA, FCSB va avea două deplasări foarte lungi. Va înfrunta Gloria Bistrița în Cupa României, iar apoi pe Universitatea Cluj în SuperLiga. După aceste 3 jocuri, pentru echipa lui Gigi Becali ar urma o nouă confruntare europeană, tot în deplasare, în Elveția, pe terenul lui Basel.