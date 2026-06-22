Câți bani a pierdut, de fapt, Gigi Becali la transferul lui Olaru. Patronul FCSB și-a dat cuvântul

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Darius Olaru s-a transferat de la FCSB la Royale Union St. Gilloise în schimbul sumei de 3.000.000 de euro. Căpitanul roș-albaștrilor a fost cedat de Gigi Becali în ciuda faptului că avea o clauză de reziliere în valoare de 5.000.000 de euro.

Gigi Becali, pe minus după transferul lui Darius Olaru. Câți bani pierde FCSB

Sosit la FCSB în ianuarie 2020, Darius Olaru a plecat după șase ani și jumătate de la fosta campioană a României. Mijlocașul avea o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro, dar Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro din partea lui Union St. Gilloise. , iar belgienii scriu că Olaru ar fi fost cumpărat pe o sumă și mai mică. Mitică Dragomir e convins că FCSB va pierde enorm prin plecarea căpitanului.

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„Cred că Gigi a promis că îi dă drumul. (n.r. – Presa din Belgia scrie că suma reală e 2,3 milioane euro) Ce vorbești, mă? E jucător de peste 5 milioane! Gigi a pierdut cel puțin 2 milioane. (n.r. – Se va simți plecarea lui?) Sigur că da. Sunt echipe tari acum în România. E Craiova, echipă tare de tot. E Rapid, care se va face echipă tare. Nu știu cum dansează U Cluj. Sunte echipe. Dinamo a slăbit, nu știu ce face”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce salariu are, cu adevărat, Darius Olaru la Union St. Gilloise

Darius Olaru a ales să joace într-un campionat din vestul Europei, la vicecampioana Belgiei și nu în Golf, așa cum o fac de cele mai multe ori fotbaliștii români. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate 45.000 de euro pe lună! Diferența dintre ceea ce primea la FCSB și ceea ce îi dau belgienii nu este una chiar atât de mare. În România, la FCSB, Darius Olaru câștiga lunar 25.000 de euro pe lună.

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„În 6 ani la FCSB , Darius a decis meciuri interne și internaționale și a fost de neclintit din echipă. Am spus întotdeauna că el este singurul mijlocaș adevărat al FCSB-ului. De ce susțin acest lucru? Pentru că juca având un randament egal în orice poziție din linia mediană, în orice sistem de joc. Are capacitate de efort, e arțăgos, are capacitatea de-a nu ceda, are clarviziune, face bine și faza ofensivă și pe cea defensivă dacă i se cere, are curajul asumării șutului de la distanță și este un factor mobilizator pentru coechipieri. Cu toate că patronul Gigi Becali poate fi mulțumit cu acest transfer în plan financiar, în celălalt plan, cel tehnic, se pare însă că și-a cumpărat o problemă. Chiar una mare”,

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