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Câţi bani a pierdut Dinamo după victoria cu Chindia. Costurile ascunse ale Arenei Naţionale

Marian Popovici
28.10.2026 | 20:57
Cati bani a pierdut Dinamo dupa victoria cu Chindia Costurile ascunse ale Arenei Nationale
EXCLUSIV FANATIK
Câţi bani a pierdut Dinamo după victoria cu Chindia. Costurile ascunse ale Arenei Naţionale. Sursa: colaj Fanatik
Dinamo - Chindia, scor 5-2, s-a disputat pe Arena Naţională, cu 3856 de fani în tribune. Pe lângă chirie, cel mai mare stadion al ţării are mai multe costuri ascunse, iar organizarea unui meci este foarte scumpă.
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FCSB şi Dinamo sunt echipele care îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe Arena Naţională. Însă costurile pentru organizarea unui meci pe cel mai mare stadion al ţării sunt semnificativ mai mari decât chiria, astfel că e nevoie de un număr important de spectatori ca echipele să îşi scoată banii. În meciul din Cupa României dintre Dinamo şi Chindia, „câinii” au ieşit pe minus cu o sumă importantă.

Dinamo, pe minus la închirierea Arenei Naţionale în meciul cu Chindia!

În tribunele Arenei Naţionale au fost 3856 de fani la meciul dintre Dinamo şi Chindia Târgovişte, scor 5-2. Chiar dacă au câştigat fără emoţii pe teren, „câinii” au ieşit pe minus din punct de vedere financiar la organizarea meciului. Arena Naţională se închiriază cu 35.000 de euro pe meci şi cu 10.000 mai puţin dacă inelele superioare rămân închise.

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Având în vedere că au fost 3856 de fani prezenţi în tribune, Dinamo nu a putut să scoată mai mult de 30.000 de euro încasări de la acest meci. Această sumă acoperă chiria, dar pentru organizarea meciului este nevoie de o sumă mult mai mare.

Costurile ascunse ale Arenei Naţionale! Meciul cu Chindia costă 65.500 de euro

Arena Naţională are costuri ascunse pentru organizarea unui meci. Şi totalul cheltuielilor iese deseori dublu faţă de chirie. Astfel, pe lângă închirierea şi operarea propriu zisă există un cost mare cu firma de pază, plus altele pentru: servicii medicale, curăţenie, barem arbitri şi taxe plus comisioane de ticketing.

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Costurile de închiriere ale Arenei Naţionale la Dinamo – Chindia:

  • Chirie şi operare: 25.000 de euro (cu inelele de sus închise)
  • Firma de pază şi stewarzi: 30.000 de euro
  • Ambulanţe, servicii medicale: 2500 de euro
  • Curăţenie: 3000 de euro
  • Barem arbitri: 3000 de euro
  • Comisioane ticketing: 2000 de euro

TOTAL: 65.500 de euro

Dinamo, pe minus cu 35.000 de euro la meciul cu Chindia!

La meciul cu Chindia au fost în tribune 3856 de fani. La un preţ mediu de aproximativ 45 de lei, veniturile pentru acest meci sunt de aproximativ 30.000 de euro. Asta înseamnă că Dinamo iese pe pierdere cu aproximativ 35.000 de euro pentru acest meci.

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În cazul în care ar fi fost aproximativ 9-10.000 de fani prezenţi în tribune, Dinamo ar fi putut să iasă pe zero cu toate costurile de închiriere. Asta în condiţiile în care costurile de organizare sunt mai mici, având în vedere că este un meci cu grad mic de risc şi cu puţini fani în tribune.

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Costurile se schimbă la derby-uri. Dar şi marja de profit e mai mare

Pentru derby-uri, costurile de organizare se triplează. Cele mai mari costuri sunt cele cu firma de pază, de aproximativ 100.000 de euro, pentru meciurile considerate de mare risc. Preţul uriaş e justificat de firmele de pază pentru numărul mare de oameni pe care trebuie să îl aloce pentru meci astfel încât să respecte regulile impuse de Jandarmerie.

Pe lângă asta, cresc toate celelalte cheltuieli. Închirierea şi operarea costă 35.000 de euro, iar dispozitivul medical extins, curăţenia mai multor deşeuri şi comisioanele unui număr mult mai mare de bilete atârnă greu. Astfel, organizarea unui derby costă între 160.000 şi 180.000 de euro. Dar există şi o marjă importantă de profit, iar la un meci cu 40.000 – 50.000 de oameni în tribune, cluburile fac între 400.000 şi 500.000 de euro profit.

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  • 65.500 de euro au fost costurile de organizare pentru Dinamo – Chindia 
  • 3856 de fani au fost în tribune la Dinamo – Chindia
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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