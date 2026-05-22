Sport

Câți bani a pierdut Gigi Becali după ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la Cupa Mondială! FIFA oferă o sumă uriașă cluburilor

Siyabonga Ngezana a primit o lovitură dură după ce a aflat că nu va fi prezent la Cupa Mondială, însă vestea este una neplăcută și pentru clubul FCSB, care a pierdut o sumă semnificativă.
Bogdan Mariș
22.05.2026 | 15:20
Cati bani a pierdut Gigi Becali dupa ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la Cupa Mondiala FIFA ofera o suma uriasa cluburilor
ULTIMA ORĂ
Câți bani au pierdut Gigi Becali (67 de ani) și FCSB după ce Siyabonga Ngezana (28 de ani) a ratat convocarea la Cupa Mondială. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu va fi prezent la Cupa Mondială. Fundașul nu a fost inclus de selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, pe lista pentru turneul final, iar vestea este una neplăcută și pentru cei de la FCSB, deoarece gruparea patronată de Gigi Becali (67 de ani) pierde suma pe care FIFA ar fi oferit-o în cazul în care fundașul ar fi făcut parte din lot.

Câți bani pierde Gigi Becali după ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la Cupa Mondială

FIFA a pus deoparte o sumă imensă, 355 de milioane de dolari, pentru a compensa echipele de club pentru perioada în care jucătorii vor fi prezenți la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic. Forul mondial acordă aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi pe care jucătorii o petrec la competiția din America de Nord.

ADVERTISEMENT

Așadar, FCSB ar fi primit cel puțin 330.000 de dolari (aproximativ 285.000 de euro) în cazul în care Siyabonga Ngezana ar fi fost ales în lotul Africii de Sud, existând posibilitatea ca suma să crească, în cazul în care echipa ar fi avansat în faza eliminatorie. Din nefericire pentru fundașul central, acesta s-a confruntat cu o problemă medicală în ultimele luni și a evoluat foarte puțin, iar selecționerul Hugo Broos a decis să nu îl includă în lot.

FCSB nu încasează nici suma pentru Joao Paulo, care va fi prezent la CM

Coechipierul lui Siyabonga Ngezana, Joao Paulo, va fi prezent la turneul final, fiind inclus în lotul naționalei din Capul Verde. FCSB nu va încasa însă banii din partea FIFA nici în cazul său, deoarece această sumă va ajunge la fosta echipă a fotbalistului, Oțelul Galați, aspect care a fost clarificat în momentul în care s-a efectuat transferul.

ADVERTISEMENT
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să...
Digi24.ro
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi

Suma pe care forul mondial o va acorda în cazul celuilalt fotbalist din Superliga care este prezent la Cupa Mondială, atacantul bosniac Jovo Lukic, va fi împărțită între actuala sa echipă, Universitatea Cluj, și fosta sa formație, Universitatea Craiova. Bosnia are șanse reale de a avansa în faza eliminatorie, fiind repartizată într-o grupă cu Elveția, Canada și Qatar.

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
4.80 este cota oferită de BETANO pentru selecția „X” în meciul de baraj dintre FCSB și FC Botoșani
Giovanni Becali a comentat în direct convocările lui Gică Hagi. Ce trebuie să...
Fanatik
Giovanni Becali a comentat în direct convocările lui Gică Hagi. Ce trebuie să facă neapărat la națională: obligatoriu să uite de această problemă!
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o...
Fanatik
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Manchester United și-a ales antrenorul pentru următorul sezon! „Diavolii” au făcut anunțul oficial....
Fanatik
Manchester United și-a ales antrenorul pentru următorul sezon! „Diavolii” au făcut anunțul oficial. Update
Tags:
Parteneri
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
iamsport.ro
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!