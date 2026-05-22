Câți bani a pierdut Gigi Becali după ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la Cupa Mondială! FIFA oferă o sumă uriașă cluburilor

Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu va fi prezent la Cupa Mondială. Fundașul nu a fost inclus de selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, pe lista pentru turneul final, iar vestea este una neplăcută și pentru cei de la FCSB, deoarece gruparea patronată de Gigi Becali (67 de ani) pierde suma pe care FIFA ar fi oferit-o în cazul în care fundașul ar fi făcut parte din lot.

Câți bani pierde Gigi Becali după ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la Cupa Mondială

FIFA a pus deoparte o sumă imensă, 355 de milioane de dolari, pentru a compensa echipele de club pentru perioada în care jucătorii vor fi prezenți la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic. Forul mondial acordă aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi pe care jucătorii o petrec la competiția din America de Nord.

Așadar, FCSB ar fi primit cel puțin 330.000 de dolari (aproximativ 285.000 de euro) în cazul în care Siyabonga Ngezana ar fi fost ales în lotul Africii de Sud, existând posibilitatea ca suma să crească, în cazul în care echipa ar fi avansat în faza eliminatorie. .

FCSB nu încasează nici suma pentru Joao Paulo, care va fi prezent la CM

Coechipierul lui Siyabonga Ngezana, Joao Paulo, va fi prezent la turneul final, fiind inclus în lotul naționalei din Capul Verde. FCSB nu va încasa însă banii din partea FIFA nici în cazul său, deoarece această sumă va ajunge la fosta echipă a fotbalistului, Oțelul Galați, aspect care a fost clarificat în momentul în care s-a efectuat transferul.

