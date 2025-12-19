Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după eliminarea halucinantă din Conference League. Lovitură cruntă pentru Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a ratat calificarea în primăvara europeană după un final dramatic în meciul care putea trimite echipa din Bănie mai departe. Oltenii au pierdut la Atena, scor 2-3 cu AEK, și au încheiat competiția pe locul 25, primul sub linie. Mihai Rotaru a ratat un bonus financiar important de la UEFA.
Echipa pregătită de Filipe Coelho a avut nevoie de cel puțin un punct în Grecia pentru a rămâne între primele 24 de formații, însă înfrângerea cu AEK Atena a scos Universitatea Craiova din calculele pentru play-off-ul competiției.
Universitatea Craiova a încheiat faza ligii cu 7 puncte, obținute din două victorii, un egal și trei înfrângeri. Oltenii au câștigat meciurile cu Rapid Viena și Mainz, au remizat cu Noah și au pierdut duelurile cu Rakow, Sparta Praga și AEK Atena.
Din punct de vedere financiar, clubul din Bănie a beneficiat de cecul garantat pentru prezența în faza ligii Conference League. UEFA a acordat fiecărei echipe calificate un bonus de participare de aproximativ 3,17 milioane de euro, sumă care nu depinde de poziția finală în clasament.
La această sumă s-au adăugat banii obținuți din rezultate. Fiecare victorie în faza ligii a fost premiată cu aproximativ 400.000 de euro, iar o remiză cu 133.000 de euro. Universitatea Craiova a încasat 800.000 de euro din cele două victorii și 133.000 de euro din egalul cu Noah, pentru un total de 933.000 de euro.
Clasarea finală pe locul 25 a generat un bonus de clasament mai mic. În sistemul UEFA, această poziție este echivalentă cu 12 părți din fondul total alocat de 666, fiecare parte având valoarea de aproximativ 28.000 de euro. Astfel, Universitatea Craiova a primit 336.000 de euro strict pentru locul ocupat la finalul fazei ligii.
Craiova a pierdut bonusul de 200.000 de euro acordat echipelor clasate între locurile 9 și 24 și bonusul de 200.000 de euro pentru calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. În total, clubul a ratat 400.000 de euro doar din faptul că nu a prins primăvara europeană.
La aceste sume se adaugă componenta numită value pillar, care ține cont de coeficientul UEFA și de valoarea pieței TV. În cazul Universității Craiova, suma estimată din această zonă este de aproximativ 750.000 de euro. De asemenea, parcursul din fazele preliminare a adus în conturile clubului încă 530.000 de euro.
În schimb, dacă oltenii mergeau mai departe în primăvara europeană, Universitatea Craiova ar fi primit în plus aproximativ 1 milion de euro, sumă care ar fi provenit din bonusurile de play-off, un clasament mai bun și un parcurs prelungit în competiție.