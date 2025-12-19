Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după eliminarea halucinantă din Conference League. Lovitură cruntă pentru Mihai Rotaru

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat calificarea în primăvara europeană după un final dramatic în meciul care putea trimite echipa din Bănie mai departe. Oltenii au pierdut la Atena, scor 2-3 cu AEK, și au încheiat competiția pe locul 25, primul sub linie. Mihai Rotaru a ratat un bonus financiar important de la UEFA.

U Craiova, out din Conference League! Lovitură financiară pentru olteni

Echipa pregătită de Filipe Coelho a avut nevoie de cel puțin un punct în Grecia pentru a rămâne între primele 24 de formații, însă înfrângerea cu AEK Atena a scos Universitatea Craiova din calculele pentru play-off-ul competiției.

ADVERTISEMENT

obținute din două victorii, un egal și trei înfrângeri. Oltenii au câștigat meciurile cu Rapid Viena și Mainz, au remizat cu Noah și au pierdut duelurile cu Rakow, Sparta Praga și AEK Atena.

Câți bani au intrat în conturile Universității Craiova după campania europeană

UEFA a acordat fiecărei echipe calificate un bonus de participare de aproximativ 3,17 milioane de euro, sumă care nu depinde de poziția finală în clasament.

ADVERTISEMENT

La această sumă s-au adăugat banii obținuți din rezultate. Fiecare victorie în faza ligii a fost premiată cu aproximativ 400.000 de euro, iar o remiză cu 133.000 de euro. Universitatea Craiova a încasat 800.000 de euro din cele două victorii și 133.000 de euro din egalul cu Noah, pentru un total de 933.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Clasarea finală pe locul 25 a generat un bonus de clasament mai mic. În sistemul UEFA, această poziție este echivalentă cu 12 părți din fondul total alocat de 666, fiecare parte având valoarea de aproximativ 28.000 de euro. Astfel, Universitatea Craiova a primit 336.000 de euro strict pentru locul ocupat la finalul fazei ligii.

Bonusuri consistente ratate de olteni

Craiova a pierdut bonusul de 200.000 de euro acordat echipelor clasate între locurile 9 și 24 și bonusul de 200.000 de euro pentru calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. În total, clubul a ratat 400.000 de euro doar din faptul că nu a prins primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

La aceste sume se adaugă componenta numită value pillar, care ține cont de coeficientul UEFA și de valoarea pieței TV. În cazul Universității Craiova, suma estimată din această zonă este de aproximativ 750.000 de euro. De asemenea, parcursul din fazele preliminare a adus în conturile clubului încă 530.000 de euro.

Sumele încasate de Universitatea Craiova de la UEFA în acest sezon european:

Bonus pentru calificarea în faza ligii Conference League: 3,17 milioane de euro

Bani din rezultate în faza ligii: 933.000 de euro

Două victorii a câte 400.000 de euro

Un egal în valoare de 133.000 de euro

Bonus pentru locul 25 în clasamentul fazei ligii: 336.000 de euro

Sumă estimată din value pillar: 750.000 de euro

Bani câștigați în fazele preliminare: 530.000 de euro

Total: 5,72 milioane de euro

Universitatea Craiova a pierdut un milion de euro după meciul cu AEK Atena

În schimb, dacă oltenii mergeau mai departe în primăvara europeană, Universitatea Craiova ar fi primit în plus aproximativ 1 milion de euro, sumă care ar fi provenit din bonusurile de play-off, un clasament mai bun și un parcurs prelungit în competiție.