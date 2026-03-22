Câți bani a pierdut Valeriu Iftime în fotbal. Orașul Botoșani, locul 2 după București într-un clasament surprinzător

Valeriu Iftime a reușit să mențină FC Botoșani pe linia de plutire în ultimii ani și a ajuns la 13 ani petrecuți fără întrerupere pe prima scenă a fotbalului românesc. Cu o asemenea continuitate în ultimii 13 ani nu se pot lăuda echipe importante, precum Rapid, Dinamo, Petrolul, FC Argeș sau U Cluj. Patronul moldovenilor a dezvăluit suma pe care a pierdut-o în fotbal din propriul buzunar, dar pe care nu o regretă.

Câți bani a pierdut Valeriu Iftime la FC Botoșani

Valeriu Iftime este un om de afaceri important din Botoșani, dar și om politic. Pentru el, fotbalul nu este o sursă de venit, ba chiar a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a pierdut o sumă uriașă în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, el nu regretă sumele investite din propriul buzunar, deși nu este vorba despre puțini bani. Patronul moldovenilor consideră că a adus un beneficiu enorm orașului prin banii investiți la clubul de fotbal:

„Eu sunt un patron care a cheltuit bani. (n.r. – ce avere aveți?) Nu știu, nu pot să număr așa mult (n.r. – râde). Chiar nu știu și nu cred că ăsta este un subiect. Este o chestiune care, din păcate, este privită cu multă suspiciune. Orice ai face, tot hoț te face toată lumea. În ultimii ani, Uniunea Europeană a plătit peste 100 de miliarde de euro către România, iar firma mea a profitat de acest lucru. Suntem un jucător foarte bun pe piața energetică urbană, poate printre cei mai buni. Firma are cifră de afaceri 300-400 de milioane de euro pe an.

În fotbal am dat cam 23 de milioane de euro. Atât am scos din buzunar în ultimii 20 de ani la fotbal. Nu doar eu, împreună cu asociații mei din companie. Per total, sunt cu 23 de milioane de euro pe minus. Avem 13 ani de Liga 1, ceea ce, în opinia mea, este o performanță imensă. Din păcate, la ce valori are Botoșani, cel mai bun vector de imagine este fotbalul, când aici avem atâtea personalități culturale… Eminescu, Enescu… depinde de cine a promovat.

La nivel de imagine, sportul este senzațional. Noi avem 13 ani de Liga 1, cu bunele și relele noastre. Am avut și problemele noastre, iar noi suntem printre puținele echipe care în acești ani au rămas în Liga 1. Eu nu consider că am pierdut banii, consider că i-am cheltuit. Toți acești bani au creat Botoșaniului o imagine interesantă în zona sportului”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Capitolul la care Botoșani este pe locul 2, imediat după București

a făcut ca noile generații să crească alături de echipă și Eduard Florescu, Andrei Patache, Gabriel Vașvari, Andrei Burcă, Mihai Bordeianu, Marko Dugandzic, Andrei Miron sau Eduard Pap. Prin urmare, Valeriu Iftime a dezvăluit că orașul Botoșani se află pe locul al doilea, după București, în ceea ce privește procentul copiilor care fac fotbal:

„Să vă mai spun ceva demn de laudă. Sunt copii în Botoșani, care au crescut cu FC Botoșani, în sensul de a face sport. O statistică națională arată procentul copiilor care joacă fotbal din totalul copiilor din județ. Știți pe ce loc este Botoșaniul? Pe locul doi, după București. Acest lucru pentru că echipa este sus de ani de zile. Avem copii de 12-13 ani care s-au format cu FC Botoșani. Acesta este cel mai mare merit al nostru, că am ținut fotbalul în Botoșani”, a mai dezvăluit Valeriu Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.