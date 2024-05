Câți bani a plătit Adrian Mititelu impresarilor pentru comisioane la transferurile jucătorilor străini

Adrian Mititelu (56 de ani) trăiește o mare dramă după În 2021, când și-a văzut din nou echipa pe prima scenă, Adrian Mititelu și-a fixat ținte înalte, visând la cupe europene, și s-a pus pe transferat jucători străini.

Adrian Mititelu a transferat 28 de fotbaliști străini în 3 ani și a plătit comisioane de 185.000 de euro

Omul de afaceri a crezut că asta este rețeta succesului imediat. Mititelu a vrut să copieze modelul CFR Cluj și Astra Giurgiu, astfel că în cele trei sezoane a adus la Craiova nu mai puțin de 28 de fotbaliști străni.

ADVERTISEMENT

Pentru transferurile acestora, FCU Craiova a raportat la FRF comisioane plătite impresarilor în valoare totală de 185.000 de euro: 83.000 de euro în 2023 și 102.000 euro în 2022. Rezultă o medie de 6.600 de euro plătiți impresarilor la un transfer. Mititelu le-a dat străinilor salarii lunare de 7.000-8.000 de euro.

Unii au confirmat, dar au plecat repede, cu scandal, cazurile și . Alții au jucat doar câteva meciuri și au fugit, vezi . O altă categorie o reprezintă cei care n-au apucat să joace nici măcar vreun meci: Apostolos Diamantis, Moses Abbey sau Idris Bounaas.

ADVERTISEMENT

FCU Craiova a încercat și jucători cu nume, cum ar Kyriakos Papadopoulos sau Leo Lacroix, dar care s-au dovedit în cele din urmă a fi niște pariuri pierdute.

Câți jucători străini a transferat FCU Craiova în cele 3 sezoane din SuperLiga

2021-2022 (12 jucători străini): Armin Gremsl, Juan Bauza, Samuel Asamoah, Terell Ondaan, Marko Gajic, Benjamin Van Durmen, Sekou Sidibe, Pedro Machado, François Marquet, Dominik Kovacic, Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko.

Armin Gremsl, Juan Bauza, Samuel Asamoah, Terell Ondaan, Marko Gajic, Benjamin Van Durmen, Sekou Sidibe, Pedro Machado, François Marquet, Dominik Kovacic, Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko. 2022-2023 (8) : Jibril Ibrahim, Kyriakos Papadopoulos, Giovanni Piccolomo, Danny Henriques, Yassine Bahassa, André Duarte, Matheus Mascarenhas, Vladislav Blănuță.

: Jibril Ibrahim, Kyriakos Papadopoulos, Giovanni Piccolomo, Danny Henriques, Yassine Bahassa, André Duarte, Matheus Mascarenhas, Vladislav Blănuță. 2023-2024 (8): Apostolos Diamantis, Léo Lacroix, Gabriel Compagnucci, Andrea Padula, Moses Abbey, Rokas Lekiatas, Amar Kvakic, Idris Bounaas.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu jr.: ”Suntem în foarte mare pierdere. Depășim 40 milioane de euro”

Familia Mititelu plânge după banii investiți 20 de ani în fotbal. ”Suntem în foarte mare pierdere. S-au băgat în jur de șase milioane în baza sportivă, am pierdut undeva la patru milioane anul acesta, anul trecut trei și jumătate, acum doi ani am pierdut trei milioane.

În liga a doua am pierdut un milion și jumătate. Eu zic că depășim 40 milioane de euro în ultimii 20 de ani. Why always me, why always us? (n.r. – De ce mereu eu, de ce mereu noi?)”, a declarat fiul patronului de la FC U Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Impresarii sunt marea noastră problemă. Am înlemnit, de exemplu, la Liga 2 când unii impresari au luat primă de promovare, iar jucătorii, nu. Vor comisioane de 10, 20, 30 de mii de euro. Impresarii vor mai mulți bani decât jucătorii. Nu e normal. Jucătorii trebuie să-și dea seama că acești impresari îi mănâncă” – Adrian Mititelu jr., în iulie 2021

Ce comisioane au plătit impresarilor echipele din play-off în 2023

. În 2023, miliardarul le-a plătit agenţilor comisioane de 574.000 de euro! De aproape şapte ori mai mulţi bani decât a cheltuit Adrian Mititelu cu intermediarii transferurilor de jucători.

Rapid – 574.000 de euro

Universitatea Craiova – 315.000 de euro

CFR – 279.000 de euro

Farul – 125.000 de euro

FCSB – 100.000 de euro

Sepsi – 72.000 de euro

Comisioane plătite impresarilor în 2023 de echipele din play-out

UTA – 189.000 de euro

Oțelul – 43.000 de euro

Hermannstadt – 0 euro (clubul este insolvență)

U Cluj – 30.000 de euro

Petrolul – 44.000 de euro

Poli Iași – 133.000 de euro

FC Botoșani – 140.000 de euro

Dinamo – 65.000 de euro (clubul este insolvență)

FC Voluntari – 0 euro

FCU Craiova – 83.000 de euro