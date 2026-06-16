Câți bani a plătit celebrul fan român pentru a asista la meciul Canada – Bosnia! S-a bucurat la golul lui Jovo Lukic: „Parcă era român de-al nostru”

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Sorin Mihailovici s-a lăsat de presa sportivă și s-a stabilit în Canada. El locuiește aici de 25 de ani și are un canal de YouTube unde postează vloguri din diferite călătorii. Fiind un mare fan fotbal, Sorin nu a putut lipsi de la cel mai mare eveniment de sport la nivel global și s-a aflat chiar în spatele porții la care a înscris Jovo Lukic contra Canadei. El speră să ajungă la cât mai multe partide din această ediție, iar următoarea sa destinație va fi Canada – Qatar, la Vancouver.

Deși e fan Canada, Sorin Mihailovici s-a bucurat la golul lui Jovo Lukic: „Parcă era român de-al nostru”

Sorin Mihailovici a prins bilete pentru meciul de deschidere din Canada, cel contra Bosniei & Herțegovina, chiar în spatele porții la care Deși recunoaște că în lipsa României, preferata sa este Canada, întrucât locuiește de 25 de ani acolo, Sorin spune că .

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„Eram exact în spatele porții la golul lui Lukic. Am rămas foarte surprins că l-a scos din echipă pe Dzeko. Am fost cu un grup de 7 prieteni canadieni și chiar m-am bucurat de parcă era român de-al nostru. Ei au rămas surprinși când au auzit că joacă în campionatul României. Mi-a părut rău când l-au schimbat, cred că l-a scos și pentru că avea galben. Mă bucur că se aude peste tot în lume România și Universitatea Cluj. L-am urmărit la fiecare atingere de balon. Și la final când a venit alături de colegi în fața galeriei.

Sincer nu prea am văzut români în jurul stadionului, nu cred că au fost foarte mulți la meci. Le-am zis amicilor mei că ei ne-au bătut în preliminarii și că putea să fie România aici în locul lor. Chiar mi-a părut foarte rău, dar țin și cu Canada că sunt aici de 25 de ani. Bosniacii au avut niște fani foarte agresivi, au cântat și în timpul imnului Canadei, s-au dezbrăcat, îți arătau gesturi obscene, eu am stat chiar în peluză lor. Sunt foarte fanatici, voiau să se bată veneau în fața ta… Și-o cam căutau. Dacă nimereau altă țară mai beligerantă față de Canada cred că ieșea scandal”, a povestit Sorin Mihailovici pentru FANATIK.

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Câți bani a plătit Sorin Mihailovici pentru a participa la meciul de deschidere dintre Canada și Bosnia

Canada – Bosnia & Herțegovina a fost meciul de deschidere al Campionatului Mondial pe teritoriul Canadei. Rezultatul final a fost 1-1, iar ambele echipe continuă să spere la o calificare. Sorin Mihailovici a dezvăluit pentru FANATIK ce eforturi a făcut pentru a fi prezent la Toronto: „Eu încerc să merg la cât mai multe meciuri. M-am uitat cu niște prieteni acum vreo 2 săptămâni și era 2.000 de dolari biletul la meciul de deschidere, am zis că nu merită. Pentru că am venit de la Edmonton, 4 ore și ceva cu avionul, care a fost vreo 1.000 de euro, iar un hotel decent costă 4-500 de dolari pe noapte.

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Eu am mai fost și la Mondialele din Africa de Sud și Brazilia. De atunci am zis că nu voi rata niciun Mondial pentru că nu se compară cu niciun eveniment sportiv. De la 2.000 de dolari au scăzut prețurile la 1.300 de dolari și acum 4 zile mă sună un prieten că sunt la 900 de dolari și am luat. A fost aproape plin. Sunt oameni care stau pe la intrări și îți vând bilete sau pe diferite platforme. A meritat cu siguranță să fac toate aceste eforturi”, a explicat el.

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Sorin Mihailovici la meciul de deschidere din Canada

Următoarea oprire: Vancouver!

În continuare, fostul jurnalist dorește să meargă la următorul meci al Canadei, care se va disputa la Vancouver, împotriva naționalei din Qatar, care a reușit o surpriză în prima etapă. Qatarezii au scos un punct in extremis cu Elveția, iar în acest moment toate cele patru echipe ale Grupei B sunt la egalitate completă.

„Organizarea în Canada este bună și pot să compar cu celelalte țări. Se intră și se iese ușor de pe stadion. Au fost mici probleme legate de transport. Trenurile trebuiau să circule în ziua de meci la 5 minute, dar eu am așteptat 25 de minute. Vreau sa merg și la Vancouver la Canada – Qatar și apoi în fazele superioare.

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Din punct de vedere al securității, peste tot este poliție. Dacă mergi cu o bere în mână sau văd ceva suspicios, imediat vin la tine. Sunt atenți la mâini, la mișcări, și asta nu din cauza fanilor, ci a atentatelor teroriste. Eu cred că se va califica naționala Canadei, dar are și Bosnia șanse în fața Elveției”, a mai declarat Sorin Mihailovici.

Ce meci speră să vadă Sorin Mihailovici la acest turneu final

Turneul final din SUA, Mexic și Canada reprezintă un capăt de drum pentru multe dintre marile legende ale fotbalului mondial. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar, dar și mulți alții se află, cu siguranță, la ultima apariție pe această scenă. Tocmai de aceea, Sorin Mihailovici crede că meciul suprem de la acest Campionat Mondial ar fi între Argentina și Portugalia:

„Aș merge și în SUA pentru că sunt la o oră de Seattle. Poate prind ceva la San Francisco sau Los Angeles. La Argentina, Brazilia sau Franța cred că e aproape imposibil să mai existe bilete. Vă imaginați ce ar fi dacă Argentina ar juca împotriva Portugaliei, să fie Messi contra Cristiano Ronaldo? Cred că de la 4-5000 de euro în sus un bilet”, a conchis el.