Câți bani a plătit, de fapt, Barcelona pentru Rodri. Salariul colosal pe care îl încasează mijlocașul

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Nu mai puțin de 5 oferte a avut nevoie Barcelona pentru a-i convinge pe cei de la Manchester City să accepte să-l cedeze pe Rodrigo Hernandez. Mijlocașul este așteptat la Barcelona astăzi, după ce în ultimele zile s-au purtat negocieri nemaivăzute.

Rodri va semna cu Barcelona pe un salariu fabulos. Câți bani va primi Manchester City pentru spaniol

. Conform presei din Spania, prima ofertă a celor de la Barcelona a fost de 45 de milioane de euro, ofertă declinată de City. Potrivit Marca.com, catalanii au crescut progresiv ofertele, iar suma finală de transfer a ajuns la 76,5 milioane de euro.

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Pentru fotbalistul cotat la 55 de milioane de euro, valoarea totală a transferului va include o sumă fixă de 60 milioane de euro, la care se adaugă două categorii de bonusuri. Primele bonusuri ar fi mai ușor de atins și cumulează 11 milioane de euro, în timp ce bonusurile considerate dificil de activat cumulează 5,5 milioane de euro.

net pe sezon, cu patru peste salariul avut la Manchester City. Rodri va ajunge în curând la Barcelona și va efectua vizita medicală, după care va fi prezentat oficial. Om de bază la Manchester City, în special în perioada Pep Guardiola, Rodri pare decis să scrie astfel istorie și pentru Barcelona.

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Rodri a reușit 28 de goluri și 32 de pase decisive în 298 de meciuri pentru Manchester City

La Manchester City, Rodri a reușit 28 de goluri și 32 de pase decisive în 298 de meciuri. Pentru naționala Spaniei, Rodri a adunat 70 de partide și patru goluri, reușind să câștige Nations League în 2023, Euro 2024 și Campionatul Mondial din 2026. Balonul de Aur din 2024 este al treilea transfer al verii după Karim Adeyemi și Anthony Gordon.

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Manchester City i-a găsit rapid înlocuitor lui Rodri și îl va transfera pe Ayyoub Bouaddi (18 ani). Fotbalistul s-ar fi înțeles deja cu britanicii, astfel că mai rămâne doar ca cei de la Lille să-și dea acordul pentru transfer. Lille ar urma să primească în schimbul jucătorului franco-marocan aproximativ 100 de milioane de euro.