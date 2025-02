Câți bani a plătit o româncă pe un pepene. Suma este ireală

Pe rețelele de socializare o româncă a realizat o filmare în care a dezvăluit a plătit pe un pepene. Suma este ireală. Și asta nu este tot, creatoarea de conținut a povestit cât a cheltuit pe un ciorchine de strugure, dar și cât a dat pe parcare.

Prețul achitat de o femeie din România pe un pepene

Gabriela, o femeie din România care este stabilită în străinătate, a făcut o mărturie uimitoare pe social media. Acesta le-a spus celor care o urmăresc care este prețul pe care l-a achitat pe un , într-un celebru magazin.

Aflată în Marea Britanie, românca a mărturisit că a trecut pragul renumitului Harrods, care are numeroase departamente. Magazinul universal este aflat pe strada Brompton în Knightsbridge din Londra.

Femeia a avut un șoc atunci când a plătit pentru un banal pepene galben. Aceasta a scos din buzunar suma de 900 de lei, în timp ce pentru un ciorchine de strugure a plătit 450 de lei. Și pentru parcare a achitat mult.

„900 de lei un pepene galben și 450 de lei un ciorchine de strugure. Dacă vă întrebați unde, în Harrods, unde altundeva, unde merg bogații la cumpărături”, a povestit românca pe .

Ce comentarii a primit românca

„Sincer vă zic, nu am mai fost în Harrods de foarte mult timp de pe vremea când am plătit 22 de lire pe o oră de parcare și am zis că cine o mai veni pe aici, doamne ferește! Uite-mă aici!

Tot cu mașina, tot în Harrods, tot cheltuim bani”, a completat românca, pe rețelele de socializare. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară, comparând Harrods cu aeroportul din România.

„La noi în aeroport același preț”, „Wow trebuie să ai și bani să mergi acolo nu glumă” sau „Nu este magazinul bogaților, nu mai exagera cu prețurile”, sunt o parte din mesajele primite de româncă.

„Oamenii de la coadă (față și spatele meu) cu pungi de la Hermès nu sunt bogați… eu sunt bogata care am mers fără geantă”, este răspunsul pe care l-a dat femeia unui internaut care i-a spus că cei bogați nu merg în Harrods.