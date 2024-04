Câţi bani a plătit Rapid pe amenzi în acest sezon! Notă de plată ameţitoare pentru Şucu şi Angelescu. Exclusiv

Rapidul este în mijlocul unui scandal în această perioadă provocat de spectacolelor pirotehnice din tribune, din cauza cărora pentru 30 de zile, iar Și clubul a avut de suferit din punct de vedere financiar, patronii Dan Șucu și Victor Angelescu fiind obligați să bage adânc mâna în buzunar pentru a achita amenzi uriașe.

Amenzi uriașe plătite de clubul Rapid în acest sezon din cauza suporterilor

Fanii Rapidului au „orchestrat” în acest sezon al SuperLigii cele mai frumoase coregrafii și spectacole pirotehnice la meciurile echipei favorite, dar ele au dăunat grav clubului. sau a organelor Statului, dar și închiderea unei părți a stadionului la meciul cu Farul din play-off au fost doar câteva dintre sancțiunile suportate de clubul giuleștean.

ADVERTISEMENT

Dar, odată cu anchetele în forță în rândul „ultrașilor”, se pare că aceste spectacole pirotehncie vor dispărea definitiv de pe stadioane. Sau cel puțin asta se încearcă…. Vom mai avea parte de ele în viitor? Ne răspunde la întrebare la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, pe care o puteți urmări LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30.

„Nu cred că materialele pirotehnice vor fi permise pe stadioane în viitor. Din păcate… Și din cauza asta, galeriile ar trebui să se reorganizeze și să regândească acest aspect de a promova câte ceva. Nu cred că îi vor mai lăsa practic cu materiale pirotehncie”, susține oficialul rapidist.

ADVERTISEMENT

„Eu spun că nu vor renunța niciodată. Pentru că fac parte din spectacolul din tribune”, e părerea lui Lucian Ionescu, ofițer de presă al clubului Rapid și co-moderator alături de Robert Niță la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune a cărei premieră e disponibilă joia, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

„Vor fi niște amenzi foarte mari și pentru club. Niște amenzi individuale și pentru ei, plus interzicerea dreptului de a mai intra pe stadion. Dacă nu mă înșel, am înțeles că în acest an competițional Rapidul a plătit amenzi de aproximativ 400.000 de lei”, a intervenit Robert Niță, fiind completat imediat de Adrian Olariu.

ADVERTISEMENT

„400.000 de lei ar fi fost bine. Nu știu suma exactă, dar știu că ea este de sute de mii de euro. În momentul acesta, Rapid este la a doua sau la a treia sancțiune de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro, plus complementar cu suspendarea terenului.

Dar până am ajuns la aceste amenzi maxime de 60.000 de lei am trecut prin sume plecând de la 5.000 de lei, 10.000 de lei, 20.000 de lei, 40.000 de lei și așa mai departe. După cum se observă, la 45.000 de lei ajungi deja la 10.000 de euro. Ori noi suntem la 60.000 de lei a treia oară. Foarte mulți bani.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, e mult mai simplu să fie sancționat clubul și pe linie sportivă prin Comisiile FRF, și pe linie administrativă prin Jandarmerie, Poliție, ISU și toate celelalte instituții… De asta spun că la o revizuire reală a legilor, ar trebui să sufere cu adevărat cei care fac lucrurile acestea.

Pentru că avem exemplul din Occident, că tot ne place să-i dăm exemplu… Există țări în care spectacolul pirotehnic este permis, și atunci sub o anumită supraveghere ori îl permitem și noi, iar în momentul acela ne luăm toate măsurile de precauție, galerie, club, toată lumea, aducem suplimentar specialiști pentru stingerea incendiilor… Ori dacă menținem interzicerile, normal ar fi să plătească persoanele care se dedau la aceste acte, și nu clubul”, este părerea fermă a lui Adrian Olariu, exprimată la SUFLET DE RAPIDIST.

ADEVARUL despre AMENZILE primite de Rapid din cauza ultrasilor