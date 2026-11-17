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România își va încheia parcursul în grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor cu meciul de la Zenica, contra Bosniei și Herțegovina. Un traseu început în Suedia, în luna septembrie și continuat cu meciul de coșmar din Polonia, în luna octombrie. Chiar dacă rezultatele din deplasări au fost slabe, „tricolorii’ au avut parte de cele mai bune condiții.

FRF a plătit 150.000 de euro pentru charterul în care au zburat „tricolorii” în deplasările din Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina

„Tricolorii” și-au aflat adversarele din Liga Națiunilor încă din luna februarie, astfel că FRF a avut mult timp la dispoziție pentru a pregăti fiecare detaliu pentru cele 3 deplasări. Răzvan Burleanu a decis că ar fi mai eficient să negocieze totul la pachet, astfel că FRF a obținut un charter pentru partidele de afară disputate în această toamnă. Și o reducere consistentă.

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FRF a plătit 150.000 de euro pentru cele 3 deplasări din septembrie, octombrie, respectiv noiembrie. Astfel, prima deplasare a fost la Solna, Practic, o suburbie a capitalei Stockholm. a fost programat pe 25 septembrie, iar gazdele se impuneau cu 2-1 după reușitele semnate de Isak și Gyokeres. Pentru „tricolori” a înscris Man.

O săptămână mai târziu, România juca din nou în deplasare în Liga Națiunilor. De această dată la Varșovia, contra Poloniei. A fost meciul de coșmar în care Radu Drăgușin a fost eliminat încă din prima repriză, iar Lewandowski și compania au punctat de șase ori în poarta lui Hindrich. Eșec pentru care „tricolorii” și-au luat revanșa acum câteva zile, 2-1, pe Arena Națională.

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Unde ar putea fi următorul zbor al „tricolorilor”. Posibilele adversare din barajul pentru menținerea în Liga B din Liga Națiunilor

cu gândul unei noi revanșe. Bosnia s-a impus la București, în partida tur, scor 4-2. din grupă. Ar fi un mic miracol dacă ținem cont de startul extrem de slab, cu eșecuri pe linie în primele 4 meciuri. Ar mai fi nevoie, totuși, și ca Polonia să nu învingă Suedia.

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Dacă nu vor scăpa de ultimul loc, tricolorii se pregătesc de un nou duel în Liga Națiunilor, de această dată în . Insulele Feroe, Estonia, Belarus și Cipru sunt cele 4 adversare pe care le-ar putea înfrunta „tricolorii” pentru a evita retrogradarea în Liga C din această competiție.

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Partidele de baraj vor avea loc în martie 2027, în dublă manșă. Tragerea la sorți care va stabili adversara este programată vineri, la Nyon, de la ora 14;00. Astfel, în cazul în care „tricolorii” nu vor termina grupa peste Polonia, FRF va trebui să înceapă negocierile pentru un nou zbor charter.