Câți bani a plătit un român pe o porție de pui cu cartofi prăjiți, în Caraibe. Suma nu e deloc mică

Un român a realizat o filmare pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi în care a spus câți bani a plătit pe o simplă porție de pui cu cartofi prăjiți, în Caraibe. Suma nu e deloc mică, în România fiind cheltuită pe mai multe feluri de mâncare.

Ce preț are o porție de pui cu cartofi prăjiți, în Caraibe

Marian Ionescu, un tânăr cunoscut pe social media drept Mariciu, a povestit cum și-a petrecut sejurul din Caraibe, dar și câți bani a cheltuit. Creatorul de conținut a avut parte de un concediu în care s-a bucurat de soare și plajă.

La capitolul mâncare românul a fost nevoit să scoată mulți bani din buzunar. Acesta a declarat că a plătit 9 dolari pentru o sticlă de bere, în timp ce un cocktail poate fi achiziționat de turiști cu sume cuprinse între 11 și 12 dolari.

De asemenea, o porție de pui cu ajunge la 25 de dolari, conform românului care a fost însoțit în această vacanță de familia sa. Bărbatul a plecat în această destinație exotică cu soția și cu fiul lor.

„Sunt în Grand Turk, în Caraibe. E cea mai frumoasă plajă pe care am vizitat-o până acum aici. Am venit cu un vas de croazieră care a acostat fix lângă plajă. Nu a trebuit să luăm taxi.

Nu a fost necesar să cheltuim niciun leu. Am coborât de pe vas și am ajuns pe plajă. Apa este ca-n Maldive. Se plătește cu dolari”, a declarat românul într-o filmare pe care a încărcat-o pe TikTok, scrie .

„Ieftin rău”, este comentariul ironic pe care l-a lăsat un utilizator care a văzut postarea creatorului de conținut. „Scump, 9 dolari o bere…”, a completat un alt internaut, mai arată sursa menționată mai devreme.

Ce locuri pot vedea turiștii în Caraibe

Caraibe este o destinație de vacanță căutată de turiști pentru plajele spectaculoase, peisajele de poveste și resorturile de lux. Aici oamenii găsesc sate tradiționale, taverne cu preparate culinare autentice și oameni primitori.

Printre atracțiile pe care le are această regiune se află Macaroni Beach in the Grenadines și Tulum, Mexic. Bahamas este un alt loc din care pare rupt din realitate, în special datorită oceanului și nisipului alb.

Republica Dominicană, Jamaica și Cuba nu trebuie ratate, de asemenea, de niciun călător. În concluzie, această regiune de pe glob merită vizitată măcar o dată-n viață pentru că aduce experiențe inedite și amintiri de neuitat.