Câți bani a primit campioana mondială ca să joace un meci în Africa. Trei fotbaliști au refuzat deplasarea, pentru că n-au vrut să se vaccineze

Argentina, campioana mondială în exercițiu, va juca azi un meci amical, în Angola. care va juca și el în premieră la Luanda, în cel mai scump oraș din Africa.

Argentina încasează 12 milioane de dolari pentru un meci în Africa

Multă lume s-a întrebat de ce o echipă de calibrul Argentinei a ales un astfel de amical, într-o zonă inedita și contra unei formații care a ratat calificarea la Cupa Mondială de la anul. Răspunsul e simplu: rețeta financiară.

Argentina va primi nu mai puțin de 12 milioane de dolari pentru acest meci, potrivit rapoartelor mass-media angoleze. Federația Argentiniană susține că primește doar 7 milioane de dolari, diferența putând fi data de diferența dintre brut și net.

Biletele s-au vândut cu un dolar bucata

50.000 de angolezi vor fi în tribune și se vor bucura de meciul care este un cadou al statului. Biletele s-au vândut la un preț derizoriu (1 dolar) pentru acest eveniment organizat ca parte a sărbătoririi a 50 de ani de la independența țării.

Va fi prima dată în istorie când Argentina joacă în Angola. Cele două echipe s-au mai întâlnit o dată, dar la Salerno (Italia), într-un amical din 2006, pe care Albiceleste l-a câștigat cu 2-0. La vremea respective pe teren s-au aflat Messi, cu numărul 19 și selecționerul Scaloni, cu numărul 13.

Lionel Messi, obligat de contract să joace

În acest meci, care va începe la ora 18:00, dar fără certitudine cu privire la numărul de minute pe care le va juca Leo. El pare a fi parte din contractual semnat între cele două federații.

În absența lui Emiliano Martínez (prin decizia lui Scaloni, care vrea să-i acorde minute portarului de rezervă), Gerónimo Rulli, de la Marseille, va fi titular. O altă noutate va fi intrarea lui Juan Foyth. Jucătorul lui Villarreal va juca pe postul de fundaș dreapta. În față, Messi va juca alături Lautaro Martinez și Thiago Almada. Singura îndoială este la mijloc: Giovani Lo Celso sau Nicolás Paz.

Trei jucători de la Atletico Madrid au refuzat vaccinul contra febrei galbene

Trei jucători ai lui Atlético Madrid (Julián Alvarez, Nahuel Molina și Giuliano Simeone) nu au făcut deplasarea, deoarece nu și-au luat certificatul de vaccin împotriva febrei galbene, obligatoriu pentru a intra în Angola.

Enzo Fernández și Franco Mastantuono lipsesc din cauza accidentărilor. Lionel Scaloni a apelat la câțiva jucători noi, precum Valentin Barco (Strasbourg), Joaquín Panichelli (Strasborg), José López (Palmeiras), Gianluca Prestianni (Benfica) și Kevin Mac Allister (Union SG).

Doi frați în naționala lui Lionel Scaloni

Ultimul, un debutant, este fratele lui Alexis Mac Allister, mijlocașul lui Liverpool. Kevin nu are niciun meci la naționala Argentinei. Cei doi mai au un frate, Francis Mac Allister (30 ani) și toți sunt fii lui Carlos Mac Allister, fost coleg cu Maradona la naționala Argentinei, în anii 1990.

Din lot face parte și veteranul Nicolas Otamendi, care este suspendat pentru primul meci pe care Argentina îl va juca la Cupa Mondială din SUA.

Lotul Argentinei pentru meciul cu Angola:

Portari: Geronimo Rulli (Marseille), Walter Benitez (Crystal Palace).

Fundași: Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Juan Foyth (Villareal), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Valentin Barco (Strasbourg), Kevin Mac Allister (Union SG)

Mijlocași: Alexis Mac Allister (Liverpool), Maximo Perrone (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Nico Paz (Como)

Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter Milano), Jose Lopez (Palmeiras), Joaquin Panichelli (Strasbourg), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)