Câți bani a primit Florin Prunea pentru 12 săptămâni la Desafio. Pro TV l-a plătit regește

Florin Prunea a fost eliminat de la Desafio, emisiune moderată de Daniel Pavel. Iată câți bani a primit fostul portar la naționalei de fotbal pentru participarea în competiția difuzată la Pro TV. Renumitul sportiv a fost plătit regește pentru condițiile grele trăite sub cerul liber din Thailanda.

Suma încasată de Florin Prunea la Desafio

E unul dintre cei mai cunoscuți portari români, cu o carieră impresionantă. Florin Prunea (57 ani) nu a lăsat în urmă pasiunea sa pentru fotbal, în momentul de față fiind un analist sportiv apreciat care lucrează pentru un post de televiziune din România. Pe lângă asta e o prezență constantă la TV.

A decis să plece într-o aventură inedită, alegând Desafio de la Pro TV. A petrecut 12 săptămâni departe de țara noastră, alături de mai mulți concurenți cu care a avut o relație extraordinară. , făcând trimitere la vila pe care o deține în București.

Fostul sportiv este extrem de recunoscător pentru această experiență care i-a adus venituri considerabile. Mai exact, fostul fotbalist a fost plătit regește, având conturile bancare pline la întoarcerea în România. Acesta a primit 7.000 de euro înainte de a pleca în mediul exotic, dar ostil din Thailanda.

Acești bani au venit direct la semnarea contractului cu producătorul competiției sportive moderate de Daniel Pavel. De asemenea, pentru fiecare săptămână a încasat suma de 2.000 de euro. În total, Florin Prunea a revenit pe meleagurile noastre cu 24.000 de euro, conform .

Analistul sportiv a dat lovitura la ani buni după ce a trecut prin mai multe eșecuri în afaceri. Și-a încercat norocul în domeniul Horeca, iar apoi a cumpărat un TIR. Din păcate, lucrurile nu au mers bine nici de această dată pentru că fostul portar al naționalei nu a reușit să facă .

Mesajul lui Florin Prunea după plecarea de la Desafio

Fostul component al Generației de Aur a transmis un mesaj sugestiv după ce a fost eliminat de la Desafio. Florin Prunea a simțit că este momentul să plece din emisiune, dar a plecat cu lacrimi în ochi. A plâns pentru că a strâns legături foarte bune cu ceilalți candidați la marele premiu.

„Nici nu știu cum să fiu: trist sau vesel. Trist că mă despart de voi, de toți, dar pe de altă parte și bucuros, că știu că lumea ține la mine. Asta te face să mergi mai departe, aprecierea oamenilor.

La vârsta mea să plâng în fața oamenilor… De aici plec cu o lecție de viață și pentru mine. Sunt convins că o să fiu mult mai bun după ce am fost aici. Eu chiar nu mai puteam! Nu am niciun regret!”, a spus fostul sportiv.