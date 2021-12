Câți bani a primit Gina Pistol pentru pictorialele din Playboy: ”Mi s-a părut Marilyn Monroe a noastră”

Gina Pistol s-a lansat în lumea mondenă pe când avea doar 19 ani. Atunci vedeta avea să apară pentru prima dată pe paginile celebrei reviste de la acea vreme: Playboy.

Gina Pistol a pozat în Playboy pentru mai puțin de 1.000 de dolari

La fel ca , multe vedete din România au ajuns să fie văzute în pictorialele dedicate adulților, însă în comparație cu ele, prima apariție a iubitei lui Smiley a fost răsplătită cu o sumă mică de bani.

În urma unui casting, deși toți, mai puțin redactorul-șef al Revistei Playboy, nu au fost de acord ca Gina Pistol să devină următorul ”iepuraș”, diva a trecut de preselecții.

Așadar, pentru că a renunțat la haine, prezentatoarea ”Chefi la cuțite”, în urma primului pictorial incendiar din Playboy, conform spuselor lui Silviu Dan Boerescu, a primit nu mai mult de 1.000 de dolari.

”Toată lumea, inclusiv Florin Călinescu, a fost împotriva ei, preferând o fată mult mai provocatoare. M-am opus din răsputeri şi, până la urmă, mi-am impus punctul de vedere.

Gina Pistol a venit de pe stradă, aflase de undeva că sunt stelist și mi-a zis că e iubita unui jucător. Nu a contat asta, dar am luat-o pentru că mi s-a părut Marilyn Monroe a noastră. A luat foarte puțin, până în 1.000 de dolar”, a declarat Silviu Dan Boerescu, fost redactor-șef al revistei Playboy, într-un interviu mai vechi pentru .

”Fotbaliștii au înnebunit-o cu telefoanele”

După ce a ajuns cunoscută și dorită de mulți masculi, viața Ginei Pistol s-a schimbat. Însă, pe lângă bucuria că pe care a simțit-o imediat după ce a bifat primul pictorial nud, vedeta de la Antena 1 s-a confruntat și cu situații cărora nu le-a putut face față singură.

”Gina a plâns, de emoţii, la primul pictorial. Altă dată, la o deplasare la Herculane, în hotel era şi o echipă de fotbal, aflată în cantonament. în cameră, aşa că, până la urmă, am făcut schimb de camere şi am început eu să răspund la telefon. Dezamăgiţi, fotbaliştii au renunţat să mai sune după cinci minute”, a mai povestit fostul redactor-șef al Revistei Playboy.

”A fost rampa mea de lansare, aș poza și a patra oară”

Douăsprezece ani mai târziu, privind în urmă, dar și cum a ajuns după pictorilele din Playboy, o vedetă de succes în România, Gina Pistol declara, în cadrul unui interviu, că ar repeta experiența.

Vedeta spunea la acea vreme că este conștientă că pozele nud au fost rampa ei de lansare, ținând să sublinieze că i-a făcut plăcere să fie admirată la scară largă.

”Acele fotografii au fost rampa mea de lansare, recunosc asta. Am pozat de trei ori şi aş poza şi a patra oară. De ce nu? Îmi place să fiu admirată de bărbaţi. Ştiu că sunt fantezia bărbaţilor şi îmi place asta. Am pozat de trei ori între anii 2000 şi 2006, nici măcar nu mai ştiu exact când. De atunci, am tot primit oferte, chiar multe, să apar iar în Playboy şi mă gândesc serios să acceptat”, declara Gina Pistol în 2012, conform

Gina Pistol: ”Bărbații făceau glume misogine”

De atunci vremea a trecut și nu știm dacă Gina a rămas la aceeași părere, căci a intrat într-o relație serioasă cu Smiley și a devenit mamă. Cei doi se iubesc de circa cinci ani, iar în primăvara acestui an au devenit părinți pentru prima dată.

Astfel că privind în urmă, deși pozele din Playboy au fost rampa ei de lansare, după cum ea declara, pictorialele nu i-au adus numai beneficii.

Nu de puține ori au fost dățile în care, din cauza aparițiilor sale nud, Gina Pistol a fost aspru criticată sau tratată așa cum nu se cuvine. Motiv pentru care, în timp, a învățat și cum să răspundă în astfel de situații.

”Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… mai ales după ce am apărut în revistele alea… am auzit atâtea glume proaste și când am crescut eu și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul asta, când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a declarat Gina Pisto recent.