Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv

Vladislav Blănuță se îmbogățește după transferul la Dinamo Kiev! Câți bani a luat la semnătură și ce sumă uriașă va primi în 5 ani de contract
Cristian Măciucă
03.09.2025 | 10:26
Cati bani a primit Vladislav Blanuta la semnatura de la Dinamo Kiev si suma colosala pe care o va incasa in cei 5 ani de contract Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract.

Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al lui Dinamo Kiev, acolo unde va încasa bani frumosi. Fostul atacant de la FC U Craiova a primit o primă de instalare uriașă, iar suma pe care o va câștiga în cei 5 ani de contract e de-a dreptul colosală.

Transfer Blănuță la Dinamo Kiev, cifre exacte

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev. În urma cedării definitive a a atacantului la multipla campioană a Ucrainei, în conturile lui FC U Craiova va intra, în primă fază, suma de 2.000.000 de euro. Aceasta va putea crește în perioada următoare, în funcție de anumite bonusuri de performanță.

Astfel, în momentul în care Vladislav Blănuță va bifa 15 apariții oficiale în tricoul lui Dinamo Kiev, în toate competițiile, clubul patronat Adrian Mititelu va mai primi încă 300.000 de euro.

Clubul din Bănie își va rotunji veniturile dacă Vladislav Blănuță va confirma la Kiev. În cazul în care gruparea patronată de frații Surkis îl va vinde pe internaționalul român, FC U Craiova va mai primi o sumă importantă de bani. Adrian Mititelu și-a păstrat și un procent de 20% dintr-un eventual transfer al lui Blănuță.

Câți bani primește Blănuță de la Dinamo Kiev

FANATIK a aflat în exclusivitate toate detaliile din contractul lui Vladislav Blănuță cu Dinamo Kiev. Internaționalul român se va îmbogăți dacă își va duce la bun sfârșit cei 5 ani de contract.

Din informațiile FANATIK, fostul fotbalist al lui FC U Craiova a încasat din start o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro. În ceea ce privește salariul, Blănuță va câștiga, lunar, 30.000 de euro.

Asta doar în primul an, deoarece salariul fotbalistului va crește cu câte 10.000 de euro în fiecare an din cei 5 de contract. După un calcul matematic, la finalul înțelegerii cu Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță va avea în cont nu mai puțin de 3.100.000 de euro!

  • Primă de instalare: 100.000 de euro
  • sezonul 2025/2026: 360.000 euro (30.000 de euro/lună X 12 luni)
  • sezonul 2026/2027: 480.000 euro (40.000 de euro/lună X 12 luni)
  • sezonul 2027/2028: 600.000 euro (50.000 de euro/lună X 12 luni)
  • sezonul 2028/2029: 720.000 euro (60.000 de euro/lună X 12 luni)
  • sezonul 2029/2030: 840.000 euro (70.000 de euro/lună X 12 luni)
  • TOTAL: 3.100.000 de euro
Durată contract Blănuța la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe 5 ani. Pentru fotbalistul care are și cetățenie moldoveană, multipla campioană a Ucrainei va fi a patra echipă din carieră pentru care evoluează la nivel de seniori, după Pescara, FC U Craiova și U Cluj.

Oferte Blănuță – ce alte echipe l-au dorit pe atacant

Vladislav Blănuță a fost unul dintre cei mai curtați fotbaliști români în această perioadă de mercato. Atacantul în vârstă de 23 de ani a avut oferte atât de la cluburi din SuperLiga, cât și de la echipe din vestul Europei.

FCSB, Rapid, Dinamo și U Cluj au fost echipele din România interesate de serviciile „perlei” lui Adrian Mititelu. Fotbalistul și-a dorit însă să joace în străinătate, patronul oltenilor dezvăluind că, de-a lungul verii, pentru Blănuță a existat interes din campionate puternice, cum ar fi Serie A și Serie B, dar și din țări precum Anglia, Rusia, Arabia Saudită sau Israel.

  • 1,8 milioane de euro e cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform transfermarkt.com
  • 7 selecții are atacantul născut la Hîncești pentru România U21
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
