Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv

Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al lui Dinamo Kiev, acolo unde va încasa bani frumosi. Fostul atacant de la FC U Craiova a primit o primă de instalare uriașă, iar suma pe care o va câștiga în cei 5 ani de contract e de-a dreptul colosală.

ADVERTISEMENT

Transfer Blănuță la Dinamo Kiev, cifre exacte

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate . În urma cedării definitive a a atacantului la multipla campioană a Ucrainei, în conturile lui FC U Craiova va intra, în primă fază, suma de 2.000.000 de euro. Aceasta va putea crește în perioada următoare, în funcție de anumite bonusuri de performanță.

Astfel, în momentul în care Vladislav Blănuță va bifa 15 apariții oficiale în tricoul lui Dinamo Kiev, în toate competițiile, clubul patronat Adrian Mititelu va mai primi încă 300.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Clubul din Bănie își va rotunji veniturile dacă Vladislav Blănuță va confirma la Kiev. În cazul în care gruparea patronată de frații Surkis îl va vinde pe internaționalul român, FC U Craiova va mai primi o sumă importantă de bani. Adrian Mititelu și-a păstrat și un procent de 20% dintr-un eventual transfer al lui Blănuță.

Câți bani primește Blănuță de la Dinamo Kiev

FANATIK a aflat în exclusivitate toate detaliile din contractul lui Vladislav Blănuță cu Dinamo Kiev. Internaționalul român se va îmbogăți dacă își va duce la bun sfârșit cei 5 ani de contract.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, fostul fotbalist al lui FC U Craiova a încasat din start o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro. În ceea ce privește salariul, Blănuță va câștiga, lunar, 30.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Asta doar în primul an, deoarece salariul fotbalistului va crește cu câte 10.000 de euro în fiecare an din cei 5 de contract. După un calcul matematic, la finalul înțelegerii cu Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță va avea în cont nu mai puțin de 3.100.000 de euro!

Primă de instalare: 100.000 de euro

sezonul 2025/2026: 360.000 euro (30.000 de euro/lună X 12 luni)

sezonul 2026/2027: 480.000 euro (40.000 de euro/lună X 12 luni)

sezonul 2027/2028: 600.000 euro (50.000 de euro/lună X 12 luni)

sezonul 2028/2029: 720.000 euro (60.000 de euro/lună X 12 luni)

sezonul 2029/2030: 840.000 euro (70.000 de euro/lună X 12 luni)

TOTAL: 3.100.000 de euro

ADVERTISEMENT

Durată contract Blănuța la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe 5 ani. Pentru fotbalistul care are și cetățenie moldoveană, multipla campioană a Ucrainei va fi a patra echipă din carieră pentru care evoluează la nivel de seniori, după Pescara, FC U Craiova și U Cluj.

Oferte Blănuță – ce alte echipe l-au dorit pe atacant

Vladislav Blănuță a fost unul dintre cei mai curtați fotbaliști români în această perioadă de mercato. Atacantul în vârstă de 23 de ani a avut

FCSB, Rapid, Dinamo și U Cluj au fost echipele din România interesate de serviciile „perlei” lui Adrian Mititelu. Fotbalistul și-a dorit însă să joace în străinătate, patronul oltenilor dezvăluind că, de-a lungul verii, pentru Blănuță a existat interes din campionate puternice, cum ar fi Serie A și Serie B, dar și din țări precum Anglia, Rusia, Arabia Saudită sau Israel.