Câți bani a produs concertul Coldplay de pe Arena Națională. Surpriză totală pe scenă în timpul celui de-al doilea show

Fără doar și poate, concertul Coldplay a fost unul dintre cele mai așteptate de anul acesta. Dincolo de incidentul cauzat de românii nemulțumiți de alegerea muzicală a lui Chris Martin, acest spectacol a fost o adevărată sursă generatoare de bani. Iată ce sumă a încasat ALPAB în urma celor două spectacole.

Câți bani a încasat ALPAB pentru cele două concerte susținute de Coldplay pe Arena Națională

Coldplay este una dintre cele mai mari trupe din lume. Chris Martin și colegii săi au fost așteptați cu sufletul la gură de către fanii din România. , iar spectacolul a generat o încasări uriașe.

ADVERTISEMENT

În data de 12 și 13 iunie, Arena Națională, cel mai mare stadion din România a fost plin ochi de fanii Coldplay. Cu toții au cântat și s-au distrat pe piesele legendarei trupe.

După încheierea celor două concerte, s-a tras linie și s-a concluzionat. mult mai mari decât în cazul unui meci de fotbal obișnuit.

ADVERTISEMENT

De obicei, costul de operare al Arenei Naționale este de 10.000 de euro. Desigur, prețul poate să difere, în funcție de eveniment. Însă, în cazul celor două concerte Coldplay, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a încasat o sumă record.

Potrivit , cele două seri de concerte au generat încasări de 112.000 de euro. Pentru fiecare seară de concert, costul de operare al Arenei Naționale a fost de 56.000 de euro. Stadionul a fost plin ochi în ambele seri de concerte, în ciuda faptului că biletele nu au fost ieftine. Fanii au plătit între 200 și 5.000 de lei pentru a-i vedea pe Chris Martin și pe colegii săi.

ADVERTISEMENT

Coldplay a invitat pe scenă un supraviețuitor al tragediei de la Colectiv din 2016

Deloc previzibil, concertul Coldplay a fost marcat și de un episod neplăcut. În prima seară de spectacol, publicul l-a huiduit pe Babasha, artistul care are o piesă pe locul 1 în Trendingul de pe Youtube. Însă, asta nu l-a împiedicat pe Chris Martin să îl aducă pe scenă pe Babasha și ieri seară.

Acesta nu a fost singurul invitat special al celor de la Coldplay. Chris Martin a chemat pe scenă trei fani, printre care și un supraviețuitor al tragediei de la Colectiv. Cu această ocazie, solistul Coldplay a transmis un mesaj puternic, menit să îi învețe pe toți lecția toleranței și a acceptării.

ADVERTISEMENT

”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă.”, a spus Chris Martin.