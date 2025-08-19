Câți bani a ratat FCSB după eliminarea din Champions League. Qarabag și Ferencvaros pot lua o avere. UEFA pune la bătaie 4 miliarde de euro!

UEFA a publicat premiile oferite în acest sezon echipelor care se califică în Champions League. Clubul patronat de Gigi Becali putea să își mărească bugetul cu zeci de milioane de euro.

Plouă cu bani în UEFA Champions League. Miliarde de euro puse la bătaie

, iar în această ediție s-a ajuns la suma astronomică de 4,4 miliarde de euro, oferită în mod echitabil tuturor echipelor implicate în cupele europene: Champions League, Europa League, Conference League, dar și Supercupa Europei.

„Grosul” merge, bineînțeles, în Liga Campionilor, competiție în care nici în acest sezon România nu va avea vreo reprezentantă. Cele 36 de echipe calificate vor împărți 2,467 miliarde de euro. Doar prezența în faza principală e răsplătită cu 18,62 milioane de euro.

Mai mult, grupările calificate deja în faza play-off-ului au asigurat un cec în valoare de 4,29 milioane de euro, bani pe care FCSB i-ar fi putut încasa dacă reușea să treacă de Shkëndija în turul 3 preliminar.

În plus, în faza principală, fiecare victorie e răsplătită cu 2,1 milioane de euro, iar pentru un egal echipele vor primi 700.000 de euro. La un calcul simplu, maximul este de 16,8 milioane de euro, asta în cazul în care o formație obține 8 succese din tot atâtea partide.

Distribuția banilor în Champions League

Prezența în play-off: 4,29 milioane €

Prezența în faza principală: 18,62 milioane €

Victorie în grupe: 2,1 milioane €

Egal în grupe: 700.000 €

Bonus primele 8 clasate: 2 milioane €

Bonus locurile 9–16: 1 milion €

Optimi de finală: 11 milioane €

Sferturi de finală: 12,5 milioane €

Semifinale: 15 milioane €

Finală: 18,5 milioane €

Câștigătoare: +6,5 milioane €

Cum sunt răsplătite rezultatele din Champions League

Mai mult, primele 8 clasate vor încasa un bonus de 2 milioane de euro, iar restul până la locul 16 vor avea asigurat 1 milion de euro extra.

În faza eliminatorie, sumele cresc și mai mult: toate echipele care ajung în optimi primesc de la UEFA 11 milioane de euro, iar cele care reușesc calificarea în sferturile de finală vor avea garantate alte 12,5 milioane de euro.

De asemenea, semifinalistele vor încasa 15 milioane de euro, iar finalistele 18,5 milioane de euro. Interesant e faptul că viitoarea câștigătoare a trofeului UEFA Champions League va primi un bonus de „doar” 6,5 milioane de euro.

Câți bani a ratat FCSB

FCSB a fost eliminată înainte de play-off, astfel că a pierdut automat 4,29 milioane de euro (premiul garantat pentru prezența în play-off). Dacă ar fi intrat în faza grupelor, ar fi încasat încă 18,62 milioane de euro.

În total, doar pentru simpla prezență până în grupe, FCSB a ratat 22,91 milioane de euro. Dacă adăugăm și bonusurile minime din rezultate (chiar și 1–2 egaluri), suma putea depăși 24–25 de milioane de euro.