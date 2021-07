Câți bani a strâns Cătălin Moroșanu. Ce scrie în declarația de avere

Cătălin Moroșanu a făcut publice sumele de bani pe care le-a câștigat în anul 2020. “Moartea din Carpați” a încasat o sumă frumușică din sport, dar și din aparițiile la diferite emisiuni.

Cătălin Moroșanu, în vârstă de 37 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din România. Acesta vrea însă să renunțe la K1 și se gândește la organizarea unui meci de retragere.

Câți bani a strâns Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroșanu a strâns în ultimul an zeci de mii de euro din aparițiile sale la TV și din sport. Luptătorul a făcut publice toate sumele în declarația de avere. Din aceasta rezultă că în anul 2020, Moroșanu a luat 53.000 de euro. 16.000 de la televiziunile cu care a colaborat, iar 37.000 din sport.

Moroșanu a făcut bani frumoși prin colaborările cu diferite posturi TV. În perioada 2019 – 2020 a încasat 70.000 de euro.

În plus a participat anul acesta și la Survivor România de unde a luat între 1500 și 3000 de euro pentru fiecare săptămână.

De anul trecut, el are și un venit lunar de 4.400 de euro. La această sumă se mai adaugă 3.845 de lei pe care i-a primit pentru ședințele de la Consiliul Județean Iași.

Cătălin Moroșanu este proprietarul unui apartament cu trei camere în Iași. Mai are o casă în comuna Miroslava și un autoturism BMW.

Moroșanu s-a accidentat la Survivor

unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor România. și a fost nevoit să se întoarcă în România pentru a se opera.

“Am meniscul rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă vreau să mai continui cu viața sportivă. O să încerc o lună de recuperare în România și să văd dacă este nevoie sau nu de operație.

Mie medicul mi-a zis că cel mai probabil este să fac operație la menisc pentru că oricând, dacă aș face alergare sau m-aș antrena, poate să îmi sară meniscul, să mi se ducă genunchiul într-o parte și să îmi afecteze ligamentele încrucișate. Situația este destul de gravă.

Știam, am simțit atunci când aveam piciorul în nămol, când am pus mâna pe genunchi, am simțit că nu o să pot să mai continui”, declara Cătălin Moroșanu la Teo Show.