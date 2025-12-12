Sport

Câți bani a strâns David Popovici pentru construirea unei case pentru 12 copii. Suma uluitoare adunată în timp record

David Popovici a reușit să adune o sumă uriașă pentru construirea unei case pentru 12 copii. Acesta și-a dorit foarte mult să ducă la bun sfârșit planul său.
12.12.2025
David Popovici a strâns o sumă uriașă pentru copiii vulnerabili. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
David Popovici a devenit în 2023 ambasador al Fundației Hopes and Homes for Children. Astfel, de atunci, campionul olimpic s-a implicat în mai multe campanii care i-au vizat pe copiii vulnerabili.

David Popovici a strâns o sumă uriașă pentru copiii vulnerabili

Iar un proiect foarte important a fost construcția unei case pentru 12 copii. Atât David Popovici cât și fundația în cadrul căreia e ambasador și-au propus ca locuința să fie gata înainte de Crăciun, astfel încât cei mici să se bucure de ea.

A fost demarată o strângere de fonduri încă de anul trecut, chiar de ziua de naștere a lui David Popovici. Iar în final, s-ar părea că sportivul a reușit să adune mai mulți bani decât și-a propus inițial.

Mai exact, David Popovici a adunat nu mai puțin de 450.000 de euro pentru construcția casei. Aceasta este amplasată în Sectorul 5 al Capitalei și poate să găzduiască 12 copii.

Ce spune campionul olimpic despre întreg proiectul

Inaugurarea casei a avut loc deja, iar David Popovici a fost răsplătit de copii. Mai exact, sportivul a primit un tablou realizat de cei mici, iar momentul a fost unul cât se poate de emoționant.

De altfel campionul olimpic a dezvăluit că și-a dorit foarte mult ca proiectul să fie finalizat la timp. Totodată, el a mai adăugat că speră ca cei mici să se bucure atât cât pot de noua lor casă.

„Acest proiect înseamnă extraordinar de mult, mai ales că nu este orice fel de casă, este o casă care va găzdui 12 copii care au mare nevoie de ea. A fost și este un proiect foarte ambițios.

Cu atât mai impresionant mi se pare că această casă a fost construită în decursul unui an, iar acum copiii vor petrece primul Crăciun aici”, a declarat David Popovici, citat de Golazo.

Ce va face David Popovici cu cadoul primit

Printre altele, sportivul a dezvăluit și ce va face cu tabloul primit din partea celor mici. Deși în general nu își expune medaliile prin casă, iată că acest cadou deosebit va avea un loc special pentru David Popovici.

De asemenea, acesta s-a arătat extrem de încântat de ceea ce a putut să facă pentru copii. În opinia sportivului, cadoul primit înseamnă mai mult decât orice medalie primită vreodată.

„Eu nu-mi expun medaliile pe nicăieri prin casă, în schimb acest cadou înseamnă foarte mult pentru mine și are un impact mai mare decât medaliile de la Mondiale sau Jocurile Olimpice. Sunt foarte mândru”, a mai spus campionul mondial de la Singapore.

Menționăm faptul că nu doar David Popovici a primit un astfel de cadou. Și ceilalți ambasadori ai Hopes and Homes for Children au primit tablouri din partea copiilor.

Sportivul nu are însă în plan să se oprească. Acesta vrea să rămână implicat în acțiuni caritabile. Drept urmare, va sprijini construcția de case pentru copii vulnerabili și în viitor.

