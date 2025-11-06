Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă pentru care Bolojan și-a irosit capitalul politic

ADVERTISEMENT

Una dintre măsurile controversate adoptate de către Guvernul Bolojan în încercarea de a acoperi gaura de la bugetul de stat a fost obligarea persoanelor aflate în concediu de creștere a copilului la plata CASS-ului. Mai exact, este vorba de un impozit de 10% pe indemnizațiile tinerelor mame aflate în perioada de creștere a copilului. Măsura a fost criticată la unison, ba chiar PSD are un proiect de lege în Parlament prin care vrea să anuleze măsura. Chiar și vocile apropiate de premierul Bolojan au susținut că măsura, pe lângă faptul că aduce foarte puțini bani la bugetul Casei, va consuma capitalul politic al premierului.

Suma pe care a strâns-o Guvernul la CASS de la mămici

Prin Legea 141/2025, care a modificat Codul fiscal în privința CASS, începând de la 1 august persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului plătesc 10% din indemnizație contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări de sănătate (FNUASS).

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat recent situația veniturilor pe lunile august și septembrie. Deși măsura guvernului privind plata CASS-ului s-a aplicat din luna august, abia în luna septembrie apar menționate veniturile încasate de la categoriile care nu mai beneficiază de scutirea acestei taxe (pe lângă mamele aflate în concediu se numără și veteranii, revoluționarii sau personalul monahal). Asta pentru că pentru drepturile plătite în august CASS se calculează, reține și virează în septembrie.

Astfel, potrivit datelor privind veniturile FNUASS pe luna septembrie, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului statul a strâns 154.000 lei. Suma este absolut infimă, în condițiile în care în care, până în septembrie, veniturile totale ale Fondului ajunseseră al 77,2 miliarde lei.

Capital politic, irosit de premierul Bolojan

Practic, în luna septembrie, veniturile totale la bugetul asigurărilor de sănătate au fost de 5,99 miliarde. Astfel, contribuția încasată de la mămicile aflate în concediu maternal a reprezentat 0,0025%. (Din veniturile totale ale Casei din acest an, suma strânsă de la mămici a reprezentat doar 0,0002%.)

O sumă la fel de mică a venit la bugetul CNAS și de la beneficiarii de ajutoare sociale. Datele Casei arată că în luna septembrie s-au încasat doar 79.000 lei.

La data introducerii măsuri, unii analiști politici au susținut că premierul Ilie Bolojan a comis o eroare prin susținerea eliminării excepției la plata CASS-ului pentru mămici. Asta pentru că sumele strânse la buget vor fi mici, iar publicul larg va privi negativ măsura. Practic, premierul PNL a ales să-și consume din capitalul politic pentru un principiu – toți trebuie să plătească pentru serviciile de sănătate, mai mult decât pentru efectele efective ale măsurii.

Nici 1% din bugetul de sănătate de la mămici

Cel mai probabil, datele pe luna septembrie arată doar sumele parțiale ce urmează să fie încasate din CASS-ul plătit de persoanele aflate în concediul de creștere a copilului. Datele oficiale ale Ministerului Sănătății arată că, în luna septembrie, se aflau în concediu de creștere a copilului 127.054 persoane.

Dintre acestea, circa o treime sunt persoane care beneficiază de indemnizația minimă, adică circa 1.650 lei, și cărora statul le-a oprit din luna august circa 165 lei. Deci doar de la aceste mame statul ar urma să încaseze circa 7 milioane de lei lunar.

Dacă estimăm (optimist) o indemnizație medie de 5.000 lei pentru restul mamelor aflate în concediu de creștere a copilului rezultă că statul va încasa la bugetul asigurărilor de sănătate circa 50 de milioane lei lunar. Asta ar însemna circa 600 de milioane lei anual (o sumă apropiată de estimările inițiale ale Guvernului, care miza pe circa 800 de milioane lei).

Suma de 800 de milioane lei ar reprezenta 1,03% din bugetul de 77,22 miliarde lei al CNAS din acest an. Vorbim însă de un buget care a fost subdimensionat încă de la începutul anului. Șeful Casei a atras atenția recent că bugetul CNAS ajunge până în luna noiembrie, însă datele arată că deja cheltuielile au depășit deja pragul de 80 de miliarde lei. Cel mai probabil, bugetul Casei în acest an se va apropia de 100 miliarde lei,

Guvernul a suplimentat deja bugetul Casei cu aproape trei miliarde de lei în luna mai.

PSD vrea să anuleze plata CASS-ului pentru mămici

Deși face parte din coaliția de guvernare, PSD a depus două proiecte de lege prin care vrea să reintroducă excepțiile de la plata CASS-ului atât pentru mămicile aflate în concediu de creștere a copilului, dar și pentru veterani, invalizi, văduve de război sau personalul monahal. La începutul lunii octombrie, și sănătate din Senat.

„Înțeleg perfect constrângerile bugetare, dar economiile nu trebuie făcute pe seama celor mai vulnerabili. Aproape o treime din părinți primesc indemnizația minimă, în jur de 1.650 de lei. O sumă la limită sărăciei, din care trebuie să plăteasca acum 10%. Dacă vrem să reducem deficitul bugetar, sunt alte zone din care statul ar putea extrage resurse”, declara senatoarea PSD, Victoria Stoiciu.

În replică, liderii PNL au declarat că nu vor vota proiectele social-democraților, și că vor susține în continuare măsurile introduse de premierul Ilie Bolojan.

Preoții n-au virat încă banii pentru Sănătate

O altă excepție care a fost eliminată de către Executiv a vizat plata CASS-ului de către clerul și personalul monahal (călugări, maici, frați din mănăstiri, etc.) al cultelor recunoscute de statul român. Datele pe luna septembrie arată că de la aceștia nu a fost încasat încă niciun leu.

Motivul e unul administrativ, ce ține de procedura încasării contribuțiilor. Mai exact, cultelor le-a fost acordată o perioadă tranzitorie pentru înregistrarea fiscală, ANAF emițând instrucțiunile la finalul lunii august prin care unitățile de cult trebuie mai întâi să se înregistreze ca plătitori de contribuții pentru personalul monahal.

Practic, cum această procedură nu a putut să fie făcută retroactiv pentru luna august, ele vor figura astfel abia din luna septembrie, ceea ce înseamnă că plățile către bugetul asigurărilor de sănătate vor începe să fie făcute abia din luna octombrie.