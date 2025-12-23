Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care gestionează un patrimoniu de două miliarde de euro

ADVERTISEMENT

În momentul în care Ilie Bolojan a preluat mandatul de premier a declanșat un conflict public cu Regia Protocolului de Stat (RA-APPS), instituția care are în administrare cele mai importante clădiri ale statului român, de la Palatul Victoria la Palatul Snagov sau Casa Presei Libere. Motivul l-a constituit un contract de închiriere al unei clădiri de pe Bld. Kiseleff, unde o bancă de stat plătea chirie unui operator privat în condițiile în care clădirea aparținea RA-APPS-ului.

Câți bani aduc la buget locuințele de protocol

Anul 2024 a fost un an atipic pentru RA-APPS, instituția care gestionează sutele de proprietăți și locuințele de protocol ale statului român. Regia, care funcționează în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului, a ieșit pentru prima oară, după mulți ani, pe profit. Anul 2009 era anul în care RA-APPS raporta pentru ultima oară un rezultat net pozitiv, cu un profit de 19,9 milioane lei.

Anul trecut, rezultatul net al Regiei a fost de 7,19 milioane lei. Suma pierderilor nete acumulate în intervalul 2010–2023 este de 492.446.522 lei, adică aproape jumătate de miliard. Asta în condițiile în care activele imobilizate ale Regiei sunt estimate la suma de 9,5 miliarde lei. Adică valoarea contabilă a bunurilor – clădiri, terenuri, etc –

Concret, suma este de 9,44 miliarde. Asta după ce în primele șase luni ale anului 2025 s-a înregistrat o scădere a activelor Regiei de la 9,5 miliarde lei.

Venituri în scădere în 2025

Anul trecut RA-APPS a avut o cifră de afaceri de 446 milioane lei. Datele pe prima jumătate a acestui, disponibile pe site-ul RA-APPS, arată o scădere în ceea ce privește veniturile din închirierea caselor și locuințelor de protocol. Concret, cifra de afaceri net pe primele șase luni a fost de 177,2 milioane lei, cu 32 de milioane lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2024.

Această scădere provine în principal din sumele obținute din închirierea proprietăților statului. Astfel, dacă în 2024 cifra de afaceri netă „corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate” a fost de 166,3 milioane lei, în prima jumătate a anului 2025 această sumă a fost de doar 131,4 milioane lei.

Practic, RA-APPS a încasat în 2025 cu aproape 35 de milioane de lei

Ce chirii se percep pentru locuințele de protocol

Trebuie menționat că veniturile RA-APPS din închirierea locuințelor de protocol provin tot de la instituțiile statului. Demnitarii care beneficiază de o astfel de locuință nu achită din buzunar aceste costuri, ci ele sunt suportate de către instituțiile statului. În cazul locuințelor de serviciu, unde chiriașii achită contravaloarea sumelor, sumele sunt de asemenea sub nivelul pieței

Spre exemplu, în anul 2016, ministrul de interne de la acea dată, Dragoș Tudorache, declara că plătea 1.500 lei pentru locuința de serviciu primită de la RA-APPS. „Cheltuielile cu apartamentul de serviciu le suport în integralitate. Achit chirie 1.500 lei. E în zona Mihai Eminescu, 100 metri pătrați, trei camere”, declara ministrul din cabinetul tehnocrat.

În ceea ce privește prețul la care sunt închiriate imobilele protocolului de stat, în anul 2007, Guvernul Tăriceanu stabilea printr-o un preț unitar de 0,84 lei pe metru pătrat, valoare actualizată ulterior doar cu rata inflației (în anul 2017, suma ajunsese la 1,19 lei/ mp). De altfel, în expunerea de motive a OUG 64/2024, se precizează că RA-APPS percepe o marjă de profit de maximum 10% peste costurile de administrare.

Casele de protocol, temă de dispută politică

Până acum RA-APPS a refuzat să facă publice informațiile cu privire la locuințele de protocol și oficialii care beneficiară de aceste imobile. Spre exemplu, există încă din luna martie a acestui an o interpelare parlamentară prin care deputata USR Cristina Prună cere exact aceste informații. SGG, instituția sub autoritatea căreia funcționează RA-APPS, spune doar că a trimis cererea mai departe către Regie, însă nici până astăzi nu există un răspuns, deși termenul legal este de 30 de zile.

De altfel, subiectul locuințelor de protocol a figurat și în negocierile din luna iunie, pentru formarea actualei coaliții. Subiectul a născut o dispută aprinsă între USR și PSD, după ce Cristi Ghinea a relata că a propus vânzarea activelor RA-APPS, criticând tocmai profitul mic pe care regia îl face.

„Știați că RAAPPS stă cu curul pe active de aproape 2 (două) miliarde de euro? Două miliarde! 2.000.000.000. Și face profit câteva milioane de lei pe an. În afară câtorva zeci de sedii – ambasade, partide, ceva reședințe pentru demnitari și diplomați -, în rest sunt proprietăți unde stau șmecheri. Nomenclatura. Sunt activele ‘poporului’, adică ale noastre, ale tuturor. Poporul o duce bine prin reprezentanții săi. S-a propus vinderea acestor active care nu înseamnă decât cheltuiala pentru buget și huzureala pentru nomenclatura. PSD a luat foc”, a scris Ghinea despre negocierile purtate pe actualul program de guvernare.