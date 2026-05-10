Câţi bani ar câştiga, de fapt, Jose Mourinho la Real Madrid! Giovanni Becali, dezvăluiri despre planurile revenirii lui The Special One pe Bernabeu

Real Madrid a avut un sezon de coşmar.

Ce salariu va avea Jose Mourinho la Real Madrid, dacă va prelua echipa în vară! Anunţul lui Giovanni Becali

Ioan Becali a dezvăluit la emisiunea „Giovanni Show” că prietenul său, Jose Mourinho, ar urma să câştige între 15 şi 20 de milioane de euro anual la Real Madrid, într-un contact care se va întinde pe o perioadă de două sezoane. Jose Mourinho a mai antrenat Real Madrid între 2010 şi 2013:

„O discuţie a avut-o, asta vă spun sigur. El mai are un an contract cu Benfica. De pe locul 3, unde a găsit-o, este pe locul 2. La Fenerbahce a avut 15 milioane de euro. El a avut 150 de milioane de la Al-Qadisiyah, de la arabi. Real Madrid îi dă 15 milioane de euro pe an, net. Plus clauza pe care o pune el. Dacă cumva îl dă afară, mai pune 7-8 milioane de euro.

Poate să meargă până în 20 de milioane de euro. Are nevoie Real Madrid de o mână mai strong. După ce a plecat Ancelotti de acolo s-a ales praful. Şi el a prevăzut chestia asta. Toţi prevăd, doar Guardiola nu prevede. Mourinho trebuie să facă ordine. E un antrenor cunoscut pentru prietenia cu jucătorii. Dar când e vorba de ordine e Special One”, a spus Ioan Becali.

Jose Mourinho, mână forte: „Va aduce disciplină!”

Giovanni Becali susţine că Jose Mourinho va veni la Real Madrid pentru a face ordine, povestind şi momentul în care a fost numit antrenor la Chelsea, echipă alături de care a scris istorie în Premier League. Impresarul e de părere că Real Madrid ar putea renaşte sub comanda lui The Special One:

„Nu mişcă nimeni. A venit la Chelsea şi l-au numit Special One. S-a dus şi le-a spus: „Sunteţi prietenii mei, fraţii mei, dar aici avem de făcut asta”. Şi aia au făcut. Până atunci, la Chelsea era o debandadă. A mai fost la Real Madrid, într-un moment neprietenos. Am fost la un meci cu Barcelona, pe care l-au pierdut. Trebuia să mă văd cu el, dar era obosit, supărat: „Giovanni, ne vedem mai târziu”.

Am lăsat avionul şi m-a întâlnit după amiază. Eram cu Stelea, cu Ion Ion Ţiriac… Dacă Mourinho vine acum se pregăteşte ceva frumos. Unde să plece Mbappe? A dat 40 de goluri. El va aduce disciplină. A ajuns la o vârstă. Să vedem dacă vine. Mai are un an cu Benfica… Dacă semnează 1+1 şi va câştiga campionatul şi o dată Liga Campionilor poate să facă un ciclu de patru ani la Real Madrid. Nu are banii lui Ronaldo, dar stă pe câteva sute de milioane de euro. A luat o grămadă de bani de când antrenează. E de la 34 de ani în meseria asta”, a dezvăluit Giovanii Becali.