Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi meserii ar aduce-o la buget

Cea mai veche meserie din lume ar putea fi reglementată în România. Un proiect de lege depus la data de 12 ianuarie în Parlamentul României își propune oferirea unui cadru legal activităților de natură sexuală ”desfășurate de persoane fizice autorizate”.

Legea prostituției vrea ”transparență fiscală” pentru lucrătoarele sexuale

Potrivit deputaților, inițiativa urmărește exclusiv scoaterea activității din zona ilegalității, nu legalizarea sau promovarea prostituției. Aceștia spun că activitățile sexuale există oricum și că o reglementare ar aduce un control riguros și ar genera venituri din taxe și impozite pentru stat.

”Activitățile pot fi desfășurate exclusiv pe persoane fizice autorizate, ceea ce asigură transparența fiscală și conferă persoanelor implicate un statut juridic clar, cu drepturi și obligații precise.

Acordul de funcționare emis de autoritatea administrației publice locale, în corelare cu autorizarea sanitară, creează un cadru administrativ responsabil, în care statul poate controla modul de exercitare a activității și poate interveni ori de câte ori sunt încălcate condițiile legale”, se arată în expunerea de motive.

Câți bani circulă în economia subterană

Scoaterea prostituției din sfera activităților ilegale ar putea avea un efect benefic asupra bugetului, însă impactul este destul de greu de apreciat. În Bulgaria, odată cu renunțarea la leva, circa 3,8 miliarde de euro din economia subterană au ieșit la iveală doar din schimburi valutare. Până la 1 ianuarie se estima că sumele nedeclarate și neimpozitate reprezintă până la 30% din PIB în Bulgaria.

Astfel de statistici sunt însă destul de dificil de realizat. În 2018, publicația Business Review scria că, în România, prostituția, drogurile ilegale și contrabanda de țigări au o ”cifră de afaceri” de cel puțin 300 de milioane de euro, ceea ce reprezenta circa 0,2% din PIB. Prognoza este însă una ”optimistă” și se referă doar la o parte din economia subterană. În 2014, Institutul Național de Statistică estima aceste activități la 340 de milioane de euro, de patru ori mai puțin decât cifrele estimate de Marea Britanie raportate la PIB.

Întreaga economie subterană a României a fost estimată la 13,1% din PIB pentru anul 2023, fiind cea mai mare din UE la acea dată, conform unei analize a firmei de consultanță EY din martie 2025. Alte surse, inclusiv președintele Consiliului Fiscal, au avansat estimări mai mari, de aproximativ 30% din PIB în 2025-2026, incluzând aici și marea evaziune fiscală. Valoarea economiei ”paralele” în cifre absolute depășea, anul trecut, 45 de miliarde de euro.

Cum s-ar putea impozita prostituția, dacă cea mai veche meserie ar fi reglementată

INS a înaintat și o estimare a sumei generate strict din prostituție. Aceasta se referă la activitatea desfășurată fără constrângere, excluzând traficul și exploatarea de persoane. Adică exact ”targetul” propunerii legislative din 2026.

Conform , sumele câștigate din prostituție au oscilat între 99,9 milioane lei, în 2013, (0.016% din PIB) și 422,6 milioane lei (0,08% din PIB). În 2022 (cea mai recentă statistică), serviciile sexuale generau 150,2 milioane lei, adică 0,011% din PIB.

Dacă activitatea ar fi reglementată și înregistrată prin PFA, statul ar putea colecta impozit pe venit pentru această activitate, care în prezent este de 10% și contribuții sociale – CAS (25% din salariul brut) și CASS (10% din salariul brut). Dacă lucrătoarele sexuale ar înregistra profit, acesta s-ar impozita cu 16% din valoarea acestuia, iar dacă serviciile ar fi prestate prin intermediul unor entități juridice (firme, bordeluri), s-ar putea aplica cota standard de TVA care este de 19%.

Cu banii obținuți de la ”fetițe”, statul ar putea construi zece grădinițe pe an

Luând în calcul cotele fiscale din 2026, statul ar strânge aproximativ 83,3 milioane lei, adică circa 16,7 milioane euro, la o bază impozabilă de 150,2 milioane lei (cifră raportată de INS). Deși suma pare mare, impactul macroeconomic ar fi foarte scăzut, adică 0,0075% din PIB-ul estimat al României care este prognozat la 2.000 de miliarde de lei.

pe primele luni ale anului 2025, cei 83 de milioane de lei ar reprezenta doar 0,08%. De asemenea, din suma strânsă de stat de la fetele care practică prostituția nu ar acoperi nici jumătate din cheltuielile de personal ale Senatului României (estimat în 2026 la 186,3 milioane lei). În schimb, din acești bani s-ar putea construi 10-12 grădinițe noi pe an.

Practic, vorbim despre un impact bugetar nesemnificativ pentru noua lege depusă în parlament. Efectele s-ar resimți mai degrabă ca o măsură de reglementare socială decât una pentru salvarea bugetului de stat.

În realitate, fenomenul prostituției este uriaș și imposibil de ținut sub control. Zeci mii de românce lucrează deja ”cu acte” în Olanda și Germania

Fenomenul prostituției în România este, în realitate, mult mai extins, însă e greu de crezut că ar putea fi adus la lumină legea care își propune să reglementeze această activitate. Organizații precum ARAS sau Carusel, care oferă asistență socială, estimează că în România există între 15.000 și 20.000 de persoane care practică prostituția, atât în stradă cât și în apartamente sau în regim de escortă. Cifra este mult mai mare decât cea identificată în , care monitorizează aproximativ 2.000 – 3.000 de persoane. În România, prostituția a fost parțial dezincriminată prin noul Cod Penal iar în prezent este sancționată prin amenzi.

Un studiu al Parlamentului European plasează România printre principalele țări de origine pentru lucrătoarele sexuale din UE, estimând că zeci de mii de cetățeni practică această activitate în țări unde este legală.

Oficiul Federal de Statistică Destatis estima la sfârșitul anului 2024 că în Germania sunt peste 11.500 de persoane care practică prostituția, adică 36% din totalul forței de muncă înregistrate în acest sector. În Olanda, româncele din ”cartierele roșii” sunt în număr de 15.000-20.000 de persoane.