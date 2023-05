Câți bani ar fi costat rochia de mireasă și accesoriile Ginei Pistol. Soția lui Smiley nu s-a uitat la bani

Noi detalii ies la iveală de la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 a plătit bani grei pentru rochia de mireasă și toate accesoriile. Și-a dorit să arate impecabil într-unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei.

Câți bani a dat Gina Pistol pe rochia de mireasă și pe accesorii

Multă lume spune că Gina Pistol a fost fenomenală în ziua nunții, care a avut loc în acest weekend, dar și costurile au fost pe măsura apariției. Moderatoarea emisiunii ”Chefi la Cuțite” a scos din portofel mii de euro pentru rochia de mireasă și pentru accesorii.

. În timp ce îndrăgitul cântăreț a optat pentru un costum bej, creat de designerul Irinea Voinea, Gina Pistol și-a achiziționat două rochii.

Prima rochie a Ginei Pistol a fost de mireasă și a purtat-o la cununia civilă, la cea religioasă și în prima parte a evenimentului. Și-a cumpărat-o de la o casă de modă din Tel Aviv, după ce a văzut-o pe internet și i-a plăcut cum arată.

A doua rochie a Ginei Pistol a fost purtată în a doua parte a petrecerii de nuntă și a fost achiziționată din București. Potrivit ambele rochii, separat, au valorat peste 5.000 sau 6.000 de lei, acestea fiind prețurile de pe piață în general.

”Rochia aceasta este cumpărată de la o tipă din Israel. Eu am văzut-o pe Pinterest în urmă cu mulți ani și mă gândeam că dacă vreodată o să mă mărit, aceasta este rochia pe care îmi doresc să o port.

După ce am fost cerută, am căutat rochia, am aflat cine o face și am comandat-o. Le-am ales ca să le pot purta și cu alte ocazii”, a spus Gina Pistol, jurnaliștilor, chiar în ziua nunții, dezvăluind și că a vărsat lacrimi de emoție.

Cât au costat pantofii de mireasă ai Ginei Pistol

Referitor la accesorii, aceeași sursă precizată transmite că Gina Pistol s-a încălțat cu o pereche de pantofi cu perle, de la un brand scump și care au un preț ce depășește salariul mediu net din România. Pantofii fac parte din colecția de ținute pentru mirese și sunt printre favoriții starurilor.

Inclusiv vedete de la Hollywood au optat pentru pantofii de mireasă pe care i-a avut și soția lui Smiley. Viitoarele doamne, dacă sunt interesate, trebuie să se pregătească să achite nici mai mult, nici mai puțin de 1690 de euro, adică 8100 lei.

. Ei și-au jurat iubire eternă după 7 ani de mariaj, iar o bună vreme și-au ținut departe de ochii curioșilor povestea de dragoste. Au dezvăluit-o abia în 2020, când Gina Pistol a anunțat și că va deveni mamă.