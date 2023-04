Câți bani ar fi plătit Marcela Fota pentru vacanța exotică de Paște. Foarte puțini români și-ar permite costurile

Marcela Fota (45 ani) nu se uită la bani atunci când vine vorba despre călătorii. Iubește să meargă în vacanțe și nu a putut renunța la ele nici de Paști. Cântăreața de muzică populară se află într-o destinație unde nu mulți români își permit.

Marcela Fota, vacanță exotică de lux, de Paști. Unde a plecat cântăreața de folclor

Marcela Fota este de câteva zile în Orientul Mijlociu. Aici se bucură de lux, soare, mare, mâncăruri și băuturi aparte, dar și de activități specifice turiștilor. Interpreta nu a mers singură în vacanță, ci însoțită de fiul ei, David, și de sora sa, Mariana Ionescu Căpitănescu.

Concret, Oman este destinația unde Marcela Fota și cei dragi ai săi sărbătoresc Paștele. Pe lângă multe altele, solista are parte și de piscină privată la hotelul unde este cazată, de lacuri și grădini încărcate de o istorie foarte frumoasă. Întreg sejurul presupune niște costuri pe măsură.

Potrivit , Marcela Fota a optat pentru o cazare unde trebuie să scoți din portofel 1100 de euro. Apartamentele de lux sau premium au tarife și mai mari, de 3500 de euro. interpreta a postat câteva imagini din vacanță.

În urmă cu cinci săptămâni, Marcela Fota a mai petrecut o minivacanță în Paris, unde la fel a ales o cazare scumpă. Și aici a fost însoțită de familie, de băiatul ei și de sora sa, artista de folclor Mariana Ionescu Căpitănescu. Într-un interviu pentru sursa menționată, artista a spus că fiul i-a moștenit pasiunea pentru călătorii.

” (…) Am mai spus-o și mă repet, fiul meu îmi seamănă foarte mult îi plac vacanțele și pasiunea pentru haine și cumpărături mi-a luat-o în totalitate. Am avut câteva zile de relaxare maximă. Am fost cazați chiar în centru și am bătut tot buricul Parisului la pas

Am făcut în două zile undeva la 30 de kilometri pe jos pentru că având cazarea în centru totul s-a învârtit în același loc (…) În fiecare zi am încercat să diversificăm meniul, seara am ieșit mereu la restaurante cu alt specific (…)”, a precizat solista.

Marcela Fota, relație controversată cu un bărbat foarte tânăr față de ea

Dincolo de acestea, . Luna trecută, Daniela Ploia, o colegă de de breaslă,

Daniela Ploia spunea că nu o înțelege pe Marcela Fota de ce și-a făcut o relație cu un bărbat atât de tânăr, după ce a apărut la televizor foarte îndurerată de pierderea soțului. Bărbatul a murit la finalul lui 2020, la doar o zi după Crăciun, la un centru de copiat acte din Craiova.