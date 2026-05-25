Câţi bani ar trebui să-i dea statul român lui Cristian Mungiu după premiul Palme d’Or, câştigat la Cannes. Exclusiv

Dumitru Dragomir consideră că statul român ar trebui să-l răsplătească pe Cristian Mungiu pe măsura performanței de la Cannes şi a impactului ei asupra imaginii României în lume.
Daniel Spătaru
25.05.2026 | 20:04
Cristian Mungiu a obţinut la Cannes cele mai importante distincţii din istoria cinematografiei româneşti Foto: colaj Fanatik
La reîntoarcerea de la Cannes, unde a obţinut marele premiu Palme d’Or, regizorul Cristian Mungiu a criticat statul român pentru subfinanţarea industriei cinematografice. Regizorul a deplâns absenţa unei săli în Bucureşti unde să-şi proiecteze pelicula şi a cerut direcţionarea către cultură a banilor încasaţi din taxele pe jocuri de noroc.

Dragomir l-ar face pe Mungiu cetăţean de onoare al Capitalei

Situaţia semnalată de Cristian Mungiu a fost dezbătută luni şi în emisiunea „PROFEŢIILE LUI MITICĂ”, unde Dumitru Dragomir a fost întru totul de acord cu regizorul. „Eu zic că are dreptate. Dacă eu eram ministru, după premiul luat la Cannes îi dădeam 100.000 de euro”, a afirmat fostul politician şi om de fotbal.

Mai mult decât atât, regizorul şi scenaristul premiat la Cannes nici măcar nu a fost primit după aterizare în Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni, aşa cum s-ar fi cuvenit după o asemenea performanţă. Mitică Dragomir consideră că Mungiu merita mai mult din partea statului şi a subliniat: „Îl făceam cetăţean de onoare al Bucureştiului şi-i dădeam 100.000 de euro. Toată omenirea a auzit acum de România, absolut toată omenirea! Şi ăia din Bangladesh au auzit de noi. Acum, cu online-ul ăsta, stirea se duce pe tot globul.

Statul nu a fost capabil să contribuie decât cu o şesime din bugetul filmului „Fjord”

În declaraţiile sale de la sosire, Cristian Mungiu a declarat că nu are nevoie de Salon Oficial şi, dată fiind starea politicii româneşti, preferă să discute cu jurnaliştii şi cu nimeni altcineva. El a subliniat că nu e normal ca România să aibă în fiecare an cel mai mic buget alocat culturii din Uniunea Europeană şi, deşi a primit sprijinul maxim legal care se poate acorda cinematografiei, a fost cu totul insuficient pentru un film de calibrul „Fjord”.

„Statul român nu a fost capabil să investească decât o şesime din bugetul filmului.

Dacă ne uităm la filmele de dinainte de 1990, noi nu am putea să facem astăzi un film în care sunt trei cai, două tancuri şi 2.000 de figuranţi”, a mai spus Mungiu la revenirea de la Cannes.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
'A trecut trenul peste mine'. Mărturie cutremurătoare a fostei mari handbaliste a României
