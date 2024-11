Câți bani are, de fapt, George Simion. Dezvăluirile liderului AUR: ”Stau în chirie!”

George Simion, președintele AUR, a fost invitatul lui Horia Ivanovovici, la emisiunea „Sport și Politică”. Candidatul la alegerile prezidențiale care se apropie a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK, ce avere are.

„Nu am casă, stau în chirie”

George Simion, care a spus că are susținerea a sute de mii de oameni, a precizat că nu are bani mulți, nu are vile sau . În momentul de față, el a aproximat toată averea lui la 5.000 – 10.000 de euro, spunând că stă cu chirie. „Asta e toată averea mea”, a spus el.

ADVERTISEMENT

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, a spus Simion, precizând că acești bani nu se încadrează în valoare averii sale pe care a precizat-o.

60.000 de euro, strânși la botezul băiatului

„La botez s-au strâns undeva la 60.000 de euro” , a explicat George Simion, bani pe care i-a pus deoparte pentru viitorul fiului său, Radu. „Eu pot mâine să mor, poate să mi se întâmple ceva dar vrea ca băiatul meu să fie în regulă, asta-i dorința fiecăruia. Dar eu m-am ancorat într-o luptă, aveam apartamentul meu în București, vizavi de ParkLake, când am intrat în prima campanie am decis, fiind eu proprietarul, să vând acel apartament și banii s-au dus pe campania electorală”, a precizat el.

ADVERTISEMENT

„Puteam și în privat să fac primul meu milion”

George Simion a mai spus că mașină are de la și de la partid. Simion a spus că nu a vrut să se îmbogățească de pe urma politicii, ci tocmai că a intrat în politică să schimbe lucrurile în România, nu să urmărească avantaje proprii.

„Puteam și în privat să fac primul meu milion, m-am gândit în momentul în care am terminat facultatea, masteratul, ce vreau să fac în viață iar când am intrat în politică am înțeles că dacă vreau să schimb ceva nu trebuie să umblu după avantaje proprii. Eram legat, la cât ne vânează ăștia, dacă făceam cea mai mica mișcare, cea mai mică chestie”.

ADVERTISEMENT

„M-au amenințat că voi intra în închisoare”

George Simion a mai relatat că a cerut modificarea legii de finanțare a partidelor politice, astfel ca banii să fie folosiți pentru construirea de spitale sau de așezăminte sociale, dar că a fost amenințat cu justiția pentru că aceasta înseamnă deturnare de fonduri

„M-au amenințat că voi intra în închisoare, că-mi fac dosar penal dacă construim spital din banii de subvenții, că este deturnare de fonduri”, a spus Simion, precizând că a primit aceste amenințări de la fostul premier Florin Câțu.

ADVERTISEMENT

„Le-am cerut o lege ca din banii pentru partide, care sunt foarte mulți, să se poată construi și spitale și așezăminte sociale și mi-au zis că-mi fac dosar penal, că e deturnare de fonduri, că banii ăia sunt pentru partide politice”, a spus președintele AUR.

Simion a mai spus că câștigă pe lună suma de 12.000 de lei indemnizația de parlamentar, plus multe beneficii: diurnă 4.000 de lei, transport 1.400 de lei, chirie 5.000 de lei, sumă forfetară 35.000 de lei. „Practic, beneficiile sunt mult mai mari”, a recunoscut liderul AUR.

Câți bani are, de fapt, George Simion. Dezvăluirile liderului AUR: ”Stau în chirie!”