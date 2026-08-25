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Câți bani are de recuperat Neluțu Varga de la CFR Cluj după intrarea clubului în insolvență

Răzvan Zăvăleanu, ales administrator judiciar după intrarea lui CFR Cluj în insolvență, a dezvăluit câți bani are de recuperat Neluțu Varga de la clubul din Gruia după acest demers.
Adrian Baciu
25.08.2026 | 08:00
Cati bani are de recuperat Nelutu Varga de la CFR Cluj dupa intrarea clubului in insolventa
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga, sumă uriașă de bani de recuperat după intrarea clubului CFR Cluj în insolvență. Sursa foto: colaj Fanatik
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Fosta campioană a României, CFR Cluj, a intrat oficial în insolvență. Joi, 20 august, Tribunalul Cluj a admis cererea formulată de clubul din Gruia și a dispus deschiderea procedurii de insolvență. De procesul insolvenței ardelenilor se va ocupa Răzvan Zăvăleanu, cel care a fost numit administrator judiciar de judecătorul sindic.

Ce problemă importantă a rezolvat administratorul judiciar după intrarea lui CFR în insolvență

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Zăvăleanu a venit cu informații și detalii legate de pașii care trebuie urmați după cele petrecute în urmă cu câteva zile la Tribunalul Cluj. Administratorul judiciar notează că, în primă fază, au trebuit rezolvate câteva chestiuni arzătoare. Printre acestea, una importantă din punct de vedere sportiv pentru trupa lui Marius Șumudică, este eliminarea interdicției la transferuri.

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În această perioadă, pe un termen destul de lung, facem o analiză exhaustivă a ceea ce s-a întâmplat în club în perioada de dinainte de deschiderea procedurii. Trebuie să ne familiarizăm cu toate problemele clubului. De altfel, cu unele dintre ele deja ne-am familiarizat, pentru că a trebuit să le rezolvăm rapid, cum ar fi ridicarea popririlor de la Finanțele Publice, cum ar fi acțiunea de ridicare a interdicției la transferuri, pe care deja am făcut-o.

Sunt tot felul de probleme cu care trebuie să ne familiarizăm și, pe de altă parte, trebuie să avem o imagine cât mai cuprinzătoare a tot ceea ce înseamnă situația clubului astăzi, astfel încât să putem formula o strategie în baza căreia să întocmim planul de reorganizare pentru companie”, a spus Zăvăleanu.

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Suma uriașă de bani pe care Neluțu Varga o are de recuperat de la CFR Cluj după intrarea clubului în insolvență

În câteva rânduri, finanțatorul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a spus că ar avea de recuperat circa 30 de milioane de euro de la clubul din Gruia. În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, administratorul judiciar a abordat și acest subiect delicat. Răzvan Zăvăleanu a spus că suma este ceva mai mică, dar e tot de ordinul zecilor de milioane de euro.

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„(n.r. Neluțu Varga spunea că numai el are de recuperat spre 30 de milioane de euro) Eu cred că sunt în jur de 20 de milioane. Dar, repet, luați-o sub beneficiu de inventar, că nu îmi place să vorbesc fără a avea mai mult date. (n.r. Undeva între 35 și 40 de milioane ar fi datoriile către acționariat) Da”, a mai punctat Zăvăleanu.

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Cine ar putea fi administratorul special după intrarea lui CFR în insolvență

Întrebat în emisiunea de la FANATIK dacă administratorul special al lui CFR Cluj ar putea fi Marian Copilu, actualul director executiv al clubului, Zăvăleanu a spus: „Da, bineînțeles, administrator special poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. (n.r. Poate să fie și Marian Copilu. Așa ar părea logic să fie. Nu?) Da, probabil că da, dar, repet, nu am vorbit cu domnul Varga în această perioadă. Dumnealui fiind acționarul majoritar, evident că va stabili cine va fi administrator special”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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